Un général de division de l’armée américaine fait face à des réactions négatives après avoir accusé l’un de ses compatriotes d’être un « compère » pour le président russe Vladimir Poutine lorsqu’on lui a demandé sur les réseaux sociaux combien de guerres il avait gagnées.

Le major-général Patrick Donahoe s’est retrouvé mêlé à une dispute sur Twitter vendredi après avoir averti les jeunes que leur « jeunesse » ne les protégerait pas du Covid-19 pour tenter de convaincre les jeunes de se faire vacciner « à l’heure actuelle. »

L’écrivain conservateur Josiah Lippincott pointu à Donahoe qu’il n’y a eu que 26 décès de Covid-19 dans le département américain de la Défense dans l’ensemble – bien moins que le nombre de suicides du DoD au cours du quatrième trimestre de 2020 – et a suggéré un verrouillage et « restrictions de liberté » faisaient plus de dégâts que le virus.

À ce stade, le général de division a commencé à s’en prendre aux critiques sur Twitter.

Interrogé par un de ces critiques « combien de guerres » il avait « Gagné » – une question qui a reçu plus de 1600 likes – Donahoe a bizarrement cassé, « Ne soyez pas un compère pour Poutine. »

Ne soyez pas un compère pour Poutine. – Patrick Donahoe (@PatDonahoeArmy) 24 juillet 2021

Le tweet de Donahoe a choqué d’autres utilisateurs de Twitter de premier plan, certains se demandant pourquoi un général actif de l’armée américaine parlerait ainsi à un civil – et d’autres se demandant pourquoi il perdait du temps sur Twitter.

Un major-général actif dans l’armée américaine, @PatDonahoeArmy, accusant les personnes qui l’interrogent sur Twitter d’être « des compères pour Poutine ». On dirait qu’il réfléchit davantage à la façon de marquer une apparition à Morning Joe que tout ce qui concerne la défense des États-Unis pic.twitter.com/qvBpjR6Aho – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 26 juillet 2021

Arrêtez de déconner sur Twitter et commencez à gagner des guerres que vous avez perdues au cours des deux dernières décennies, espèce de clown absolu. Que diable se passe-t-il dans le leadership militaire en ce moment ? C’est un festival de grimaces non-stop et embarrassant. https://t.co/A11mm0VlUF – Sean Davis (@seanmdav) 26 juillet 2021





« Général, avec respect, ces types de remarques publiques ne devraient pas être faites par un officier en service actif sans l’autorisation des affaires publiques » commenté avocat de la sécurité nationale et écrivain Bradley P. Moss. « Vous savez mieux, et les officiers et les soldats sous votre commandement ont été rappelés de ne pas faire cette chose. »

Ancien colonel d’infanterie de l’armée Kurt Schlichter accusé Donahoe de « vétérans de l’armée embarrassants », tandis que le lieutenant-colonel de l’armée à la retraite Samantha Nerove Raconté Donahoe à « souviens-toi pour qui tu travailles. »

« Vous protégez et défendez la Constitution et le droit de tous les citoyens de s’exprimer librement sans crainte d’abus de la part de nos propres militaires » fit-elle remarquer.

Appeler les vétérans américains à la place de Poutine est une action totalement non professionnelle pour un officier en service. Faites-vous bien et rappelez-vous pour qui vous travaillez. Vous protégez et défendez la Constitution et le droit de tous les citoyens de s’exprimer librement sans craindre les abus de notre propre armée. https://t.co/y0aRYABDq8 – Samantha Nerove (@SamNerove) 26 juillet 2021

Donahoe – qui a servi en Irak et en Afghanistan – n’a pas répondu directement au contrecoup et a plutôt publié un autre tweet qui disait : « Message d’intéret public. Bloquez et signalez les trolls et l’équipe de désinformation en papier d’aluminium.

Ce message a été également critiqué et ridiculisé.

De nombreux conservateurs se sont demandé si l’armée américaine devenait soudainement « réveillé » après que le président des chefs d’état-major interarmées et le général de l’armée américaine, Mark Milley, ont défendu la théorie controversée de la race critique et imputé la prise d’assaut du Capitole le 6 janvier à « rage blanche » le mois dernier.

« Avez-vous remarqué les généraux réveillés que nous avons ? C’était un vrai général. a déclaré l’ancien président Donald Trump en juin à la suite des propos de Milley. « Nos généraux et nos amiraux se concentrent désormais davantage sur ces absurdités qu’ils ne le sont sur nos ennemis. »

Trump a fait valoir que si les généraux militaires continuent à devenir plus politiquement chargés, ils « sera incapable de combattre et de prendre des ordres. »





