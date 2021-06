Un général de haut rang défend la théorie critique de la race contre les législateurs du GOP

WASHINGTON – Un haut responsable militaire a défendu l’armée américaine contre l’utilisation par les législateurs du GOP de « réveil » comme une insulte pour avoir étudié les théories sur les relations raciales en Amérique lors d’une audience du comité de la Chambre mercredi.

« J’ai lu Mao Tsé-toung. J’ai lu Karl Marx. J’ai lu Lénine. Cela ne fait pas de moi un communiste », a déclaré le général Mark Milley, président du Joint Chiefs of Staff et le plus haut gradé du pays. officier militaire, dit. « Alors, qu’y a-t-il de mal à comprendre … avoir une certaine compréhension de la situation du pays pour lequel nous sommes ici pour défendre? Et je trouve personnellement offensant que nous accusions l’armée américaine – nos officiers généraux, nos commissionnés et non- officiers commissionnés – d’être, je cite, « réveillés » ou autre chose parce que nous étudions certaines théories qui existent. »

Milley a riposté contre les critiques des législateurs du GOP sur l’enseignement de la théorie critique de la race à l’Académie militaire américaine de West Point. La théorie a émergé au cours des années 1980 et soutient que la subordination sur la base de la race imprègne le droit et la société américains.

Les objections à la théorie font suite à des tentatives dans plusieurs États dirigés par les républicains pour supprimer les discussions sur la race des plans de cours scolaires.

« Je pense qu’il est important, en fait, pour ceux d’entre nous en uniforme d’être ouverts d’esprit et d’être largement lus », a déclaré Milley lors de l’audience du House Armed Services Committee. « L’Académie militaire des États-Unis est une université, et il est important que nous nous entraînions et que nous comprenions … et je veux comprendre la rage blanche. Et je suis blanc », a-t-il ajouté.

Les commentaires de Milley sur l’élargissement des perspectives du personnel militaire sont venus lors de son témoignage sur la demande de budget d’autorisation de la défense nationale 2022. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin III a témoigné aux côtés du général quatre étoiles.

« Qu’est-ce qui a poussé des milliers de personnes à attaquer ce bâtiment et à tenter de renverser la Constitution des États-Unis d’Amérique ? Milley a parlé des attaques du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis par une foule de partisans de l’ancien président Donald Trump. « Qu’est-ce qui a causé cela ? Je veux le découvrir. Je veux garder l’esprit ouvert ici, et je veux l’analyser. »

Plus tôt dans l’audience, le représentant Michael Waltz, R-Fla. ont déclaré que les cadets, les familles et les soldats étaient préoccupés et alarmés par une théorie qui, selon lui, est « enracinée dans le marxisme » et définit une race entière de personnes comme « l’oppresseur ».

« Je ne peux rien imaginer de plus diviseur et de plus destructeur pour le moral de l’unité », a déclaré Waltz. Le membre du Congrès de Floride est un béret vert décoré au combat.

Le représentant Matt Gaetz, R-Fla., qui plus tôt dans l’audience a déclaré que les responsables du ministère de la Défense avaient embauché un théoricien critique de la race pour les conseiller sur les questions de personnel, a secoué la tête lors du témoignage de Milley.

Gaetz a également critiqué la décision d’Austin de mettre en œuvre une journée de « retraite » en février pour offrir aux chefs militaires la possibilité de former des troupes à l’identification et à la lutte contre l’extrémisme dans les rangs.

« Cela a amené les militaires à s’altérer les uns les autres, cela a nui à la cohésion du groupe. Et ce qui est intéressant pour moi, c’est que j’ai entendu ces sentiments le plus souvent de la part d’unités majoritairement minoritaires », a déclaré Gaetz avant de demander à Austin comment le ministère de la La défense devrait réfléchir à la théorie critique de la race.

« Nous n’enseignons pas la théorie critique de la race. Nous n’embrassons pas la théorie critique de la race. Et je pense que c’est une conversation fallacieuse », a déclaré Austin, qui est noir. « Nous nous concentrons sur les comportements extrémistes, et non sur les idéologies, ni sur les pensées des gens, ni sur l’orientation politique des gens. Les comportements sont ce sur quoi nous nous concentrons. »

Au cours de l’audience, Milley a déclaré qu’il n’y avait pas de place dans les forces armées pour quiconque ne souscrivait pas aux valeurs des États-Unis d’Amérique énoncées dans la Constitution.

« Du privé au général, il n’y a pas de place pour un comportement extrémiste dans l’armée américaine », a-t-il déclaré.