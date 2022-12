Un général de haut rang blâme le mandat de piqûre pour les problèmes de recrutement aux États-Unis

Le commandant du Corps des Marines a affirmé que «les mythes et les croyances erronées» sur les vaccins Covid-19 ont dissuadé les enrôlements

Le général le plus haut gradé du Corps des Marines des États-Unis a fait valoir que “les fausses croyances” sur les vaccins Covid-19 contribuent aux pénuries de main-d’œuvre de l’armée, car de nombreuses recrues potentielles rechignent à être forcées de prendre les coups.

“Vous me parlez à la cafétéria, et l’une de mes premières questions est:” Dois-je me faire vacciner? Et vous allez, ‘Ouais, vous le faites.’ ‘Ok, je te parlerai plus tard.’ C’est si rapide. a déclaré le commandant du Corps des Marines, le général David Berger. Il a ajouté que le mandat du Pentagone en matière de vaccins est un “gros facteur” pour dissuader l’enrôlement de nouvelles troupes dans les États du sud, où il y a “encore des mythes et des croyances erronées” sur les inoculations.

S’exprimant lors du Reagan National Defense Forum samedi à Simi Valley, en Californie, Berger a déclaré que de nombreuses opinions s’étaient formées lors du déploiement politisé des vaccins Covid-19. « Les gens prennent des décisions et ils ont toujours les mêmes croyances. C’est difficile de se frayer un chemin, vraiment difficile de travailler.

Toutes les branches de l’armée américaine ont du mal à respecter leurs quotas de recrutement. Par exemple, l’armée américaine a raté son objectif de recrutement pour l’exercice 2022 d’environ 25 %, soit 15 000 soldats, alors même qu’elle a augmenté les primes d’enrôlement jusqu’à 50 000 $. L’armée est allée jusqu’à éliminer les limites de poids pour le réenrôlement des troupes si elles peuvent passer des tests d’aptitude physique. Plus de trois jeunes Américains sur quatre ne sont pas éligibles pour rejoindre l’armée en raison de facteurs disqualifiants, en particulier l’obésité, selon une étude du Pentagone.

Le représentant américain Michael Waltz, républicain de Floride et membre du House Armed Services Committee, a déclaré que le Pentagone est sur le point de renvoyer près de 20 000 soldats parce qu’ils ont refusé les vaccinations Covid-19.

“Ce mandat militaire doit cesser”, Waltz a déclaré à Fox News lundi. « Le vaccin n’arrête pas la propagation. Le Pentagone se tient sur un ordre en tant qu’ordre, mais vous savez quoi, parfois vous devez réévaluer vos ordres. Nous sommes dans une crise de recrutement dont il va nous falloir des années pour sortir. »

Waltz a ajouté qu’à moins que l’administration du président Joe Biden ne cède sur le mandat du jab, les républicains torpilleront la règle lorsqu’ils prendront le contrôle de la Chambre en janvier. “Ils peuvent le faire de manière simple, ou nous allons le faire de manière difficile, mais le calvaire approche pour ceux qui ont été expulsés injustement.”

