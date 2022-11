Un général britannique à la retraite appelle à une seconde guerre froide

Un ancien haut gradé britannique de l’OTAN a soutenu que l’Occident devait refuser de négocier avec la Russie pour mettre fin à la crise ukrainienne

Le général britannique à la retraite Richard Shirreff, ancien commandant adjoint de l’OTAN, a appelé les membres du bloc militaire occidental à refuser toute négociation avec le président russe Vladimir Poutine pour mettre fin à la crise ukrainienne.

“Tout soupçon de négociation sera exactement ce que recherche Poutine, car cela signifiera qu’il pourra s’accrocher à des morceaux de ce qu’il a”, Shirreff a déclaré cette semaine dans une interview à Times Radio. “Et ne vous y trompez pas : ses objectifs à plus long terme et les objectifs de tout ultranationaliste suivant Poutine seront de poursuivre la guerre, de continuer à essayer de reconstruire l’empire russe et de rayer l’Ukraine de la carte.”

Shirreff, qui a pris sa retraite en 2014 après un passage de quatre ans en tant que haut officier britannique de l’OTAN, a fait valoir qu’un règlement négocié pour mettre fin aux combats n’aboutirait à rien. « Tout ce qu’il fera, c’est permettre à la Russie de récupérer, de reconstruire, de se régénérer, de se recycler et d’essayer à nouveau. L’essentiel est le suivant : il n’y aura pas de paix en Europe tant que Poutine ou un sosie de Poutine est au Kremlin.

Nous allons devoir mener une deuxième guerre froide pour empêcher une troisième guerre mondiale.

Les commentaires de Shirreff suggèrent que l’OTAN ne devrait pas se contenter de rien de moins qu’une victoire complète de l’Ukraine sur le champ de bataille et un changement de régime à Moscou. Le président américain Joe Biden a appelé à un changement de régime au Kremlin en mars dernier, mais il a déclaré quelques jours plus tard qu’il ne faisait qu’exprimer son « indignation morale » sur le conflit, sans communiquer la politique officielle des États-Unis.

Le général américain de haut rang, président de l’état-major interarmées Mark Milley, a déclaré mercredi que le retrait cette semaine des forces russes dans la région de Kherson pourrait conduire à des pourparlers de paix. “Quand il y a une opportunité de négocier, quand la paix peut être obtenue, saisissez-la” il a dit. Cependant, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a insisté sur le fait que Washington ne faisait pas pression sur l’Ukraine à la table des négociations.

Shirreff a déclaré que le retrait de Kherson montre que l’aide occidentale à l’Ukraine est “de l’argent bien dépensé.” Le faucon de longue date de l’OTAN avait auparavant poussé le bloc à rechercher une présence militaire permanente dans les États baltes pour contrer “L’agression russe”.