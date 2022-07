Un général américain s’inquiète de l’armement chinois

Pékin acquiert des armes cinq fois plus vite que les États-Unis et à un coût bien inférieur, a averti un responsable du Pentagone

La Chine construit son arsenal de nouvelles armes cinq à six fois plus vite que les États-Unis et à une petite fraction du coût, obtenant un avantage stratégique que Washington ne peut se permettre de laisser sans contrôle, a déploré un haut responsable du Pentagone.

“En parité de pouvoir d’achat, ils dépensent environ 1 $ contre 20 $ pour obtenir la même capacité”, a déclaré le général de division de l’US Air Force Cameron Holt lors d’une conférence de l’industrie à San Diego. “Nous allons perdre si nous ne savons pas comment réduire les coûts et augmenter la vitesse de nos chaînes d’approvisionnement de défense.”

Holt, qui supervise tous les achats d’armes en tant que sous-secrétaire adjoint de l’Air Force, a fait ses commentaires lors d’une conférence pour les entrepreneurs du gouvernement fédéral le mois dernier. Le discours a été révélé cette semaine, cependant, lorsqu’un magazine en ligne appelé The War Zone en a rendu compte.

Le général a blâmé l’Amérique “lent, microgéré” système de crédits, qui était efficace pendant la guerre froide, pour désavantager les États-Unis.

“Dans cet environnement aujourd’hui, cela va absolument nous tuer”, dit Holt.

Par exemple, un processus de budgétisation rigide exige que les agents sachent quatre ans à l’avance de quels types de technologies ils vont avoir besoin, et il leur est légalement interdit de faire des ajustements pour dépenser l’argent plus efficacement au cours de l’année d’allocation, à moins qu’ils ne passent par une procédure lourde processus de révision par le biais du Congrès, a déclaré Holt. Le système crée “incitations perverses” de dépenser tout l’argent le plus rapidement possible dans les limites étroites de la façon dont il a été budgétisé, a-t-il ajouté.

Les États-Unis dépensent plus pour la défense que les neuf plus gros budgets militaires du monde réunis.

Les Américains doivent avoir un sentiment d’urgence face à la “compétition de grande puissance” parce que la Chine est en guerre contre le système international qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale, a déclaré Holt. Alors même que Pékin renforce ses capacités militaires, il utilise un levier économique et mène une guerre de l’information pour aider à atteindre ses objectifs à long terme sans “force contre force” affrontement, a-t-il affirmé.

“Ils croient que s’ils peuvent maintenir leurs activités en deçà de ce que nous définirions comme une guerre, je pense qu’ils peuvent en fait atteindre tous leurs objectifs en transformant le système international en un système de loyauté envers le Parti communiste chinois”, dit Holt. Il ajouta, “Ils comprennent où se trouvent nos fractures profondes, et ils savent comment travailler cela.”

du président chinois Xi Jinping « Communauté de destin commun » la politique étrangère est “extraordinairement efficace” et pourrait remodeler le paysage géopolitique au fil du temps, a fait valoir Holt. « Pourrait-il être possible dans un jour à partir de maintenant que nous perdions Taiwan lors d’une cérémonie de signature et que nos propres dirigeants nous expliquent pourquoi c’est une bonne affaire ? Ou, si vous pouviez imaginer, des années dans le futur peut-être, la réunification de la péninsule coréenne. . . . Mais que se passerait-il s’ils se réunifiaient sous le parrainage chinois au lieu du parrainage américain ? À quoi cela ressemblerait-il ? »

Le général a fait valoir que l’ambition de la Chine est “une menace existentielle pour notre mode de vie, pour les libertés dont nos enfants peuvent ou non jouir.”