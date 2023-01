Un général américain prévient que l’armée britannique n’est plus une force de combat de haut niveau, révèlent des sources de la défense | Nouvelles du Royaume-Uni

Un haut général américain a déclaré en privé au secrétaire à la Défense, Ben Wallace, que l’armée britannique n’était plus considérée comme une force de combat de haut niveau, ont révélé des sources de la défense.

Ils ont déclaré que ce déclin de la capacité de combat – après des décennies de réductions pour économiser de l’argent – devait être inversé plus rapidement que prévu à la suite de la guerre de la Russie en Ukraine.

“En bout de ligne … c’est un service entier incapable de protéger le Royaume-Uni et nos alliés pendant une décennie”, a déclaré l’une des sources de la défense.

Les sources ont dit Rishi Sunak risquait d’échouer dans son rôle de “Premier ministre en temps de guerre” à moins qu’il ne prenne des mesures urgentes compte tenu de la menace croissante pour la sécurité posée par Vladimir Poutine Russie.

Cela devrait inclure l’augmentation du budget de la défense d’au moins 3 milliards de livres sterling par an ; l’arrêt d’un plan visant à réduire la taille du armée Même plus loin; et l’assouplissement des règles d’approvisionnement en temps de paix qui entravent la capacité du Royaume-Uni à acheter rapidement des armes et des munitions.

“Nous avons un Premier ministre en temps de guerre et un chancelier en temps de guerre”, a déclaré une source.

“L’histoire considérera les choix qu’ils feront dans les semaines à venir comme fondamentaux pour savoir si ce gouvernement croit sincèrement que son devoir premier est la défense du royaume ou s’il ne s’agit que d’un slogan auquel il faut s’adresser du bout des lèvres.”

Ben Wallace a reçu une évaluation franche de l’armée par un général américain, selon des sources



Donnant une idée de l’ampleur du défi auquel sont confrontées l’armée, la Royal Navy et la Royal Air Force, il est entendu que :

Les forces armées seraient à court de munitions “dans quelques jours” si elles étaient appelées à combattre

Le Royaume-Uni n’a pas la capacité de défendre son ciel contre le niveau de frappes de missiles et de drones que l’Ukraine subit

Il faudrait cinq à dix ans à l’armée pour être en mesure d’aligner une division de combat de quelque 25 000 à 30 000 hommes soutenus par des chars, de l’artillerie et des hélicoptères.

Quelque 30 % des forces britanniques en état de préparation élevé sont des réservistes incapables de se mobiliser dans les délais de l’OTAN – “nous serions donc en force”

La majorité de la flotte de véhicules blindés de l’armée, y compris les chars, a été construite il y a 30 à 60 ans et des remplacements complets ne sont pas dus avant des années

puissances européennes comme France et Allemagne ont annoncé des plans pour augmenter considérablement les dépenses de défense après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie l’année dernière.

Poutine “en guerre contre l’Occident”

L’Union européenne a même dit Président Poutine est maintenant en guerre avec l’Occident et l’OTAN.

Mais le chancelier britannique devenu Premier ministre veut juste que le problème “disparaisse”, a affirmé une deuxième source.

M. Sunak n’a pas encore pris d’engagement significatif pour augmenter ses coffres de défense, poursuivant plutôt un “rafraîchissement” d’un examen de la politique de défense qui doit être publié le 7 mars avant un budget de printemps qui signalera s’il y a de l’argent frais pour les militaires.

Rishi Sunak n’a pas encore pris de promesse significative pour augmenter l’argent de la défense



Alors que le tableau est sombre dans l’ensemble de l’armée, l’armée est dans une situation particulièrement mauvaise.

Des plans existent pour moderniser le service avec des véhicules de combat, des missiles et des chars améliorés, mais ils ont été conçus avant que la Russie ne lance sa guerre et le calendrier pour effectuer la transformation est trop lent pour faire face au risque accru, selon les sources de la défense.

De telles inquiétudes ne sont pas seulement exprimées par des individus au sein des cercles de défense britanniques, des sources affirmant qu’un général américain de haut rang a offert une évaluation franche de l’armée britannique à M. Wallace et à d’autres hauts responsables l’automne dernier.

Le général a utilisé un terme pour classer la force de l’armée d’un pays, le premier niveau étant considéré comme une puissance de premier plan comme les États-Unis, la Russie, la Chine et la France et un statut que le Royaume-Uni cherche également à détenir.

Le niveau deux décrirait une puissance plus intermédiaire avec moins de capacité de combat comme l’Allemagne ou l’Italie.

Selon les sources, le général, se référant à l’armée, a déclaré: “Vous n’avez pas de niveau un. C’est à peine le niveau deux.”

L’une des sources a insisté sur le fait que les États-Unis et le reste de l’OTAN comprenaient que le Royaume-Uni prévoyait de reconstruire sa force.

“C’est maintenant dans un meilleur cycle avec beaucoup de nouveaux investissements au cours des dix prochaines années”, a déclaré la source.

“Tant qu’ils ne bousillent pas les achats, ils sont sur la bonne voie pour devenir une armée moderne.”

Mais d’autres sources étaient moins confiantes quant à la façon dont le Royaume-Uni était perçu par ses alliés.

Une dégradation de la puissance de combat a longtemps été une préoccupation



La crise de la défense tarde à venir

La crise de la défense est en cours depuis une génération à la suite de réductions répétées de la taille des trois forces armées depuis la fin de la guerre froide par les gouvernements conservateurs, de coalition et travaillistes successifs afin d’économiser de l’argent pour les priorités du temps de paix.

L’impact des coupes budgétaires est aggravé par l’échec chronique du ministère de la Défense et de l’armée au cours des 20 dernières années à se procurer certains de ses équipements les plus nécessaires – tels que des véhicules blindés et de nouveaux systèmes de communication – malgré des dépenses de milliards de livres.

En outre, la nécessité de fournir à l’Ukraine une grande partie des stocks d’armes et de munitions restants de l’armée pour aider l’armée ukrainienne à combattre la Russie a encore accru la pression.

Le Royaume-Uni joue un rôle clé dans le soutien à Kyiv, le Premier ministre devenant le premier dirigeant à promettre d’envoyer des chars occidentaux – un rôle de leadership qu’il a semblé désireux de souligner lorsqu’il s’est tourné vers les médias sociaux après que l’Allemagne et les États-Unis ont emboîté le pas.

“Vraiment ravi qu’ils aient rejoint le Royaume-Uni pour envoyer des chars de combat principaux en Ukraine”, a tweeté M. Sunak mercredi dernier.

“Nous avons une fenêtre pour accélérer les efforts visant à assurer une paix durable pour les Ukrainiens. Continuons comme ça.”

Pourtant, malgré ce discours difficile, M. Sunak n’a pas énuméré la correction des lacunes en matière de capacités dans ses propres forces armées comme faisant partie de ses cinq principales priorités dans son premier discours politique en tant que Premier ministre début janvier, alors même que la guerre de la Russie fait rage en Europe.

“L’approche du Premier ministre en temps de guerre consiste actuellement à couper l’armée, à la creuser davantage en offrant [equipment to Ukraine] et sans aucun plan de remplacement [the weapons] pendant cinq à sept ans », a déclaré la première source de la défense.

En 2020, Boris Johnson, en tant que Premier ministre, a augmenté les dépenses de défense de 16 milliards de livres sterling – la plus grande augmentation depuis la guerre froide, mais pas assez pour combler les lacunes.

Depuis lors, la hausse de l’inflation, des taux de change et la nécessité d’accélérer les plans de modernisation dans le sillage de l’Ukraine se traduiront par davantage de coupes sans argent neuf, ont indiqué les sources.

“Force creuse”

L’érosion chronique a créé ce que les sources de la défense décrivent comme une “force creuse”, avec un personnel insuffisant, pas assez d’argent pour former et armer ceux qui sont encore sur les livres, des armes obsolètes et des stocks épuisés de munitions et de pièces de rechange.

Cela a longtemps été une préoccupation, mais l’invasion de l’Ukraine par M. Poutine a créé un sentiment d’urgence supplémentaire – bien qu’apparemment pas encore à l’intérieur du numéro 10, selon le général Sir Richard Barrons, un ancien commandant supérieur.

“L’argent nécessaire pour réparer la défense est faible par rapport à d’autres domaines de dépenses comme la santé, le bien-être et les intérêts de la dette. C’est donc une question de choix du gouvernement, pas d’abordabilité”, a-t-il déclaré à Sky News.

“La défense ne peut plus être laissée au bas de la liste… Pourquoi est-ce perdu à Downing Street et au Trésor, mais pas à Paris ou à Berlin ?”

M. Sunak a jusqu’à présent résisté aux appels à suivre son prédécesseur, Liz Truss, pour porter les dépenses de défense à 3 % du PIB d’ici 2030, contre un peu plus de 2 % actuellement.

L’armée est moins de la moitié de la taille qu’elle avait en 1990



L’OTAN exige que tous les alliés consacrent au moins 2% de leur revenu national à la défense – une base minimale que la France et l’Allemagne n’ont pas réussi à atteindre auparavant mais se sont engagées à atteindre.

L’armée la plus petite depuis l’époque napoléonienne

Avec seulement 76 000 hommes, l’armée britannique est moins de la moitié de la taille qu’elle avait en 1990 et la plus petite depuis l’époque napoléonienne.

La force devrait encore diminuer à 73 000 selon les plans actuels qui seront mis en œuvre à moins que de nouveaux fonds ne soient trouvés.

Les généraux à la retraite, les amiraux et les maréchaux en chef de l’air sonnent l’alarme depuis des années, trouvant généralement leur voix après avoir choisi de rester silencieux en uniforme.

Mais de manière inhabituelle, même les responsables en service ont commencé à parler plus franchement en public de leurs capacités réduites – un signal clair de grave préoccupation au sein de la Ministère de la Défense bâtiment principal et au siège des trois services ainsi que du commandement stratégique.

“Risques capacitaires connus”

Comparaissant devant un comité de députés plus tôt ce mois-ci, le lieutenant-général Sharon Nesmith, chef d’état-major adjoint, a parlé des plans de modernisation de l’armée, qui ont été définis en 2021 dans le cadre d’un ensemble de travaux réalisés conformément à la l’examen intégré du gouvernement.

Image:

Même les fonctionnaires en service ont commencé à parler plus franchement des capacités épuisées



Il envisageait de livrer une division de combat, soutenue par de nouveaux véhicules blindés et des missiles à longue portée à créer d’ici 2030 – laissant un vide provisoire.

“Il y avait des risques de capacité connus”, a déclaré le lieutenant-général Nesmith dans son témoignage aux députés du comité restreint de la défense.

“Je pense qu’à travers le prisme actuel de la guerre en Ukraine, sur terre, certaines de ces décisions sont très inconfortables.”

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: “Le Premier ministre est clair sur le fait que nous devons faire tout ce qui est nécessaire pour protéger notre peuple, c’est pourquoi le Royaume-Uni a le budget de défense le plus important d’Europe et nous avons fait le plus gros investissement dans l’industrie de la défense britannique depuis la guerre froide. en 2020.

“Nous veillons à ce que nos forces armées disposent de l’équipement et des capacités dont elles ont besoin pour faire face aux menaces de demain, notamment grâce à un plan d’équipement sur 10 ans entièrement financé de 242 milliards de livres sterling.”

La reconstitution des capacités militaires – ce que la plupart des pays européens doivent également faire – est difficile, en particulier en raison de la nécessité d’équilibrer le soutien à l’industrie de la défense et aux emplois du Royaume-Uni contre la sécurisation des achats en gros à un prix compétitif.

Une source distincte de la défense a déclaré: “Le secrétaire à la Défense a clairement indiqué depuis des années la nécessité de moderniser notre armée pour s’assurer qu’elle suit le rythme de nos alliés.

“C’est pourquoi, lors de l’examen des dépenses en 2020, il a obtenu 16 milliards de livres sterling supplémentaires… Réinvestir, tirer les leçons de l’Ukraine et développer les compétences industrielles prend du temps.

“Nous sommes sur la bonne voie pour commencer à voir de nouveaux chars, véhicules de transport de troupes et systèmes de défense aérienne d’ici l’année prochaine. Au cours des prochaines années, la Grande-Bretagne retrouvera à juste titre sa place parmi les principales forces terrestres d’Europe.”