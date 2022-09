Un général américain met en garde contre l’expansion de l’arsenal nucléaire chinois

Le candidat du président Biden pour prendre en charge l’arsenal nucléaire et les opérations de défense antimissile de l’armée américaine a averti jeudi que la montée en puissance de la Chine en tant que puissance nucléaire pose des menaces et des défis historiques nécessitant une réévaluation des politiques actuelles.

Cette impression a commencé à changer ces dernières années, alors que la Chine faisait des efforts concertés pour étendre ses capacités nucléaires et intensifiait sa position agressive envers les États-Unis et ses alliés régionaux.

La menace nucléaire posée par la Chine, a-t-il ajouté, ne peut être suffisamment traitée en reproduisant l’approche que les États-Unis ont adoptée envers la Russie, dont les objectifs nucléaires sont familiers aux États-Unis et remontent à des décennies de la guerre froide. Pékin et Moscou, a déclaré le général, “agissent différemment, du point de vue d’une doctrine”.

Après s’être battus pendant des années pour constituer leurs arsenaux nucléaires, les États-Unis et l’ex-Union soviétique ont conclu plusieurs pactes de réduction des armements à la fin du XXe siècle. Un seul de ces traités – le nouveau traité sur la réduction des armements stratégiques, ou nouveau traité START, qui s’applique aux missiles balistiques intercontinentaux, aux missiles balistiques lancés par sous-marins et aux bombardiers à capacité nucléaire – reste en vigueur.

Historiquement, Pékin ne possédait pas l’arsenal des deux grandes superpuissances de la guerre froide, et ses ambitions nucléaires n’étaient pas considérées à Washington avec la même intensité que celles de Moscou. La Chine n’a jamais non plus fait partie des régimes de contrôle des armements qui ont défini la relation nucléaire entre les États-Unis et la Russie – un fait sur lequel les politiciens et les défenseurs insistent pour qu’il soit remédié à l’avenir.