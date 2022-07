Un général américain évalue le rôle de “l’espace commercial” dans le conflit en Ukraine

Des entreprises privées ont aidé Kiev avec succès, selon le chef de la Force spatiale, John Raymond

Les acteurs commerciaux de l’industrie aérospatiale ont été “utiles” à Kiev pendant le conflit russo-ukrainien, a déclaré le chef de l’US Space Force.

« Ma première observation, je dirais, c’est que l’espace est important. Et nous avons certainement vu cela dans ce conflit », Le général John Raymond, chef des opérations spatiales américaines, a déclaré mardi au Aspen Security Forum dans le Colorado.

“Et je dirais également que l’espace commercial a été très important pour fournir des capacités qui ont été utiles à l’Ukraine.”

Raymond a également déclaré que l’armée américaine utilise des capacités spatiales “chaque jour.”

“Aujourd’hui, rien de ce que nous faisons en tant que force interarmées n’est activé par l’espace”, il a déclaré. “Et c’est un énorme multiplicateur de force.”

SpaceX d’Elon Musk a déclaré le mois dernier qu’il avait livré 15 000 kits de son système de communication par satellite Starlink à l’Ukraine, qui, selon les rapports, aide les troupes ukrainiennes à diriger l’artillerie sur les positions russes.

Le président Vladimir Zelensky a déclaré à Wire en juin que Starlink était “très efficace” jen maintenir l’accès à Internet dans les villes en difficulté.

Des reportages dans les médias ont également affirmé que les États-Unis utilisaient des satellites classifiés et commerciaux pour fournir à l’Ukraine des renseignements sur les mouvements de troupes russes.

“Nous partageons régulièrement et depuis des semaines des informations et des renseignements sur les unités russes, à la fois en mer et à terre”, Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré à CNN en mai.