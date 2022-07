De hauts responsables de l’US Air Force s’attendent à ce que l’Ukraine passe à un aéronef militaire de fabrication occidentale

Les États-Unis et leurs alliés recherchent constamment des moyens de renforcer l’armée de l’air ukrainienne, y compris une éventuelle formation de pilotes avant de fournir à Kiev des avions de chasse de fabrication occidentale, ont annoncé mercredi deux hauts responsables militaires américains lors du Forum annuel sur la sécurité d’Aspen dans le Colorado.

“Vous voulez construire un plan à long terme sur la façon de construire leur armée de l’air et l’armée de l’air dont ils auront besoin pour l’avenir”, a déclaré le chef d’état-major de l’US Air Force, le général Charles Brown.

“Il y a un certain nombre de plates-formes différentes qui pourraient aller en Ukraine… Ce sera quelque chose de non russe, je peux probablement vous le dire”, a-t-il ajouté. dit Brown. “Mais je ne peux pas vous dire exactement ce que ça va être.”

Le général n’a révélé aucun projet concret d’envoi d’avions à réaction en Ukraine, spéculant seulement que toutes les options étaient sur la table, y compris des avions de fabrication américaine, ainsi que des Gripens suédois, des Eurofighter Typhoons et des Rafale français.

LIRE LA SUITE: La diversité des armes occidentales crée des problèmes pour l’Ukraine – médias

Brown a mentionné séparément un programme potentiel de recyclage des pilotes dans une interview avec Reuters plus tôt dans la journée, affirmant que la transition des avions soviétiques pourrait être “un peu” dur. Mais il sentait “Je suis assez confiant que certains de nos partenaires de l’OTAN ont fait cela, peuvent en fait tirer des leçons qu’ils ont apprises et qui peuvent être utiles aux Ukrainiens pour les aider à déterminer la meilleure façon de faire cette transition.”

Lire la suite Un pays de l’UE autorisé à faire don de MiG-29 à l’Ukraine

Pendant ce temps, le secrétaire de l’US Air Force Frank Kendall, qui s’exprimait lors de la même conférence sur la sécurité au sujet de l’armée américaine cherchant à retirer les emblématiques avions d’attaque au sol A-10 Warthog, a été interrogé sans détour – “Pourquoi ne donnons-nous pas ces A-10 à l’Ukraine?”

“Le général Brown a posé cette question ce matin sur les combattants qui pourraient intéresser l’Ukraine. Cela dépend en grande partie de l’Ukraine… Des systèmes américains plus anciens sont une possibilité”, a-t-il ajouté. Kendall a répondu, sans rejeter catégoriquement l’idée.

“Nous serons ouverts à des discussions avec eux sur leurs besoins et sur la manière dont nous pourrions les satisfaire”, a-t-il ajouté. ajoutée.

Kiev plaide depuis des mois pour la fourniture d’avions de combat et de défense aérienne modernes, mais les États-Unis et leurs alliés craignent que Moscou ne perçoive la livraison de ces armes comme une déclaration de guerre. Le Pentagone a même rejeté une demande de la Pologne, alliée de l’OTAN, demandant aux États-Unis de faciliter le transfert d’avions de combat MiG-29 vers l’Ukraine via une base militaire américaine en Allemagne. Cependant, l’administration du président Joe Biden insiste sur le fait que les pays de la région sont toujours libres de donner des avions militaires à l’Ukraine, s’ils le souhaitent.

Lire la suite Mikhail Khodarenok : L’Occident dit vouloir la victoire de l’Ukraine, mais est-il prêt à fournir à Kiev les armements dont il a besoin pour la victoire ?

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.