Kiev n’atteindra pas ses objectifs militaires à court terme, a déclaré le président des chefs d’état-major Milley

Les combats en Ukraine vont se poursuivre sans solution militaire dans un avenir proche, a déclaré jeudi le président de l’état-major interarmées américain, le général Mark Milley, aux journalistes au Pentagone.

Milley s’est exprimé aux côtés du secrétaire à la Défense Lloyd Austin après la réunion virtuelle du « Groupe de contact pour la défense ukrainienne », un ensemble de pays occidentaux s’engageant à fournir à Kiev des armes, des équipements et des munitions à utiliser contre la Russie – tout en insistant sur le fait qu’ils ne sont pas partie à la conflit.

Les objectifs stratégiques de l’Ukraine sont de prendre tout le territoire « occupé » par la Russie, où « quelques centaines de milliers » Les troupes russes sont actuellement positionnées, a déclaré Milley aux journalistes. « Cela pourrait être réalisable militairement, mais probablement pas à court terme. »

« Cela signifie que les combats vont continuer. Ça va être sanglant. Ça va être dur. Et à un moment donné, les deux parties négocieront un règlement ou parviendront à une conclusion militaire », il a dit. Pendant ce temps, les États-Unis continueront de soutenir l’Ukraine.

En savoir plus Les États-Unis préparent la contre-offensive ukrainienne «depuis des mois» – Nuland

Austin et Milley ont insisté tout au long sur le fait que Kiev ne perdait pas. Ils ont décrit la bataille de plusieurs mois pour Bakhmut, que l’Ukraine a perdue, comme un triomphe de la défense. Ils ont également affirmé que les Ukrainiens utilisaient les systèmes de défense aérienne Patriot fournis par les États-Unis. « très efficace. » Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir utilisé des missiles hypersoniques Kinzhal pour détruire une batterie Patriot dans la capitale ukrainienne au début du mois.

Milley a également défendu la décision de ne pas envoyer plus tôt des chasseurs F-16 en Ukraine, arguant que les États-Unis n’augmentaient pas les livraisons d’armes à la suite de la pression publique, mais envoyaient toujours à Kiev précisément ce dont il avait besoin à tout moment, en utilisant « analyse militaire hardcore » de coût, de bénéfice et de risque.

En savoir plus Le régime de Kiev doit cesser d’exister – ex-président russe

Le déploiement de seulement dix chasseurs F-16 coûterait 2 milliards de dollars, y compris les opérations et la maintenance, a expliqué Milley, tandis que la Russie possède plus de 1 000 jets modernes. La décision a donc été prise de fournir d’abord à Kiev des défenses aériennes et d’envoyer les F-16 comme solution à plus long terme.

« Il va falloir beaucoup de temps pour constituer une force aérienne de la taille, de la portée et de l’échelle nécessaires », a-t-il ajouté. dit Milley. Il a également averti les journalistes de freiner leur enthousiasme, car « Il n’y a pas d’armes magiques. Un F-16 ne l’est pas, et rien d’autre non plus.

On sait depuis février que Milley prendrait sa retraite à un moment donné cette année. Jeudi, le président américain Joe Biden a nommé pour le remplacer l’actuel chef d’état-major de l’armée de l’air, le général Charles Q. Brown Jr.