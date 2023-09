Un général américain de haut rang effrayé par le commentaire de Trump

Mark Milley a pris des « précautions de sécurité » après que l’ancien président a suggéré que sa conduite était une trahison

Le président de l’état-major interarmées américain, Mark Milley, a mis en place des mesures de sécurité supplémentaires pour lui et sa famille après avoir été critiqué par l’ancien président Donald Trump dans une déclaration que les médias traditionnels ont qualifiée de « menace de mort. »

Milley a reconnu ses craintes pour sa sécurité dans une interview à CBS News diffusée mercredi. Trump, qui est depuis longtemps en conflit avec son ancien haut conseiller militaire, a suggéré vendredi dans un article de Truth Social que Milley avait commis une trahison lorsqu’il avait téléphoné secrètement à son homologue chinois au sujet des intentions militaires du président de l’époque au cours de ses derniers mois de mandat. « Il s’agit d’un acte si odieux que, autrefois, la punition aurait été la mort. » » a dit Trump.

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait pour sa sécurité à la suite des réprimandes de l’ancien commandant en chef, Milley a répondu : «J’ai pris des précautions de sécurité adéquates. J’aurais aimé que ces commentaires n’aient pas été faits, mais ils l’ont été, et nous prendrons les mesures appropriées pour assurer ma sécurité et celle de ma famille.

En savoir plus Trump aurait entendu parler de secrets militaires dans un nouvel audio

Milley, qui terminera vendredi son mandat de général américain, a fait valoir que les critiques de Trump à son égard manquaient de respect à tous les membres des forces armées américaines. « Autant que ces commentaires s’adressent à moi, ils s’adressent également à l’institution militaire », il a dit. « Et nous sommes 2,1 millions en uniforme, et le peuple américain peut se vanter que nous tous – chacun d’entre nous, du simple soldat au général – sommes loyaux à cette Constitution et ne tournerons jamais le dos. là-dessus quoi qu’il arrive.

Alors que Milley devrait prendre sa retraite à la fin de cette semaine, il a fait l’objet de multiples profils médiatiques et interviews ces derniers jours, en grande partie pour ressasser ses affrontements avec Trump. Le général a déclaré à The Atlantic dans un profil publié la semaine dernière que Trump chercherait à se venger s’il était à nouveau élu président en 2024. « Il commencera à jeter les gens en prison, et je serais en tête de liste. »

Milley a défendu à plusieurs reprises ses appels à la Chine dans le dos de Trump, arguant qu’il n’avait jamais tenté de contourner l’autorité du président. Il aurait parlé au général chinois Li Zuocheng et à d’autres chefs militaires étrangers pour aider à apaiser les craintes que Trump puisse tenter de déclencher une guerre à la fin de son mandat. Il a également assuré à Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants, que des garanties étaient en place pour empêcher Trump de lancer une attaque nucléaire.

EN SAVOIR PLUS: Démissionner à cause de l’Afghanistan est trop « politique » pour le général Milley, qui a très bien travaillé avec la CIA, la NSA et les démocrates pour résister à Trump.