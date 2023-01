Un général américain avertit que l’armée britannique ne fait plus partie des forces combattantes de premier plan au monde (rapport)

Un général américain de haut rang a récemment averti le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, que l’armée britannique n’était plus considérée comme faisant partie des forces combattantes de premier plan au monde, selon un rapport publié dimanche.

La source a déclaré à Wallace que des décennies de coupes dans la défense militaire britannique ont érodé les capacités de combat du pays, rapporte Sky News.

La source est citée comme disant: “En bout de ligne… c’est un service entier incapable de protéger le Royaume-Uni et nos alliés pendant une décennie.”

Un autre aurait déclaré qu’il y avait un plus grand sentiment d’urgence pour le Royaume-Uni de relancer son armée à la suite de l’agression militaire en cours de la Russie contre l’Ukraine.

L’UKRAINE RENOUVELLE LES APPELS POUR LES F-16 AMÉRICAIN ET LES AVIONS DE CHASSE ALLEMANDS APRÈS QUE LES PAYS ONT INVERSÉ LA DÉCISION SUR L’ENVOI DE RÉSERVOIRS

Les Reportage de Sky News offre des détails sur l’armée britannique pour brosser un tableau de ce à quoi le pays est confronté. Par exemple, la majorité de ses véhicules blindés ont été construits il y a 30 à 60 ans et « des remplacements complets ne sont pas dus avant des années ».

Le général américain aurait dit à Wallace que l’armée britannique n’est pas une force de combat de “niveau un” comme les États-Unis, la Russie, la Chine ou la France et qu’elle est “à peine” au niveau deux.

La nécessité pour le Royaume-Uni de moderniser son armée survient alors même que le pays s’est engagé à continuer de soutenir l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie.

Plus tôt ce mois-ci, le Royaume-Uni s’est engagé à envoyer des chars à l’Ukraine après que Kyiv ait de nouveau été victime de frappes de missiles et que la guerre terrestre intense se poursuive dans la région ukrainienne du Donbass.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré qu’il enverrait des chars Ukraine Challenger 2 ainsi que des systèmes d’artillerie supplémentaires à la suite d’un appel samedi avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Une source de la défense américaine aurait déclaré que “l’approche de Sunak en temps de guerre consiste actuellement à couper l’armée, à la creuser davantage en offrant [equipment to Ukraine] et sans aucun plan de remplacement [the weapons] pendant cinq à sept ans.”

Caitlin McFall de Fox News a contribué à ce rapport.