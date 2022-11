Un général américain affirme qu’il n’a pas pu atteindre Moscou après l’incident d’un missile polonais

Mark Milley dit vouloir contacter son homologue en Russie

Le président des chefs d’état-major interarmées américains, le général Mark Milley, a tenté en vain de joindre son homologue russe, le général Valery Gerasimov, à la suite d’un incident mortel de missile en Pologne, a-t-il révélé aux journalistes.

“Mon état-major n’a pas réussi à me mettre en relation avec le général Gerasimov”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse conjointe avec le secrétaire à la Défense Lloyd Austin mercredi.

L’échec du contact s’est produit après qu’un missile a frappé un village polonais à la frontière avec l’Ukraine et tué deux habitants mardi. Il est intervenu au milieu d’un barrage russe visant les infrastructures militaires et énergétiques ukrainiennes. Le président Vladimir Zelensky a affirmé que l’arme était russe et a exhorté l’OTAN à invoquer ses dispositions de défense collective en réponse.

Les nations occidentales ont depuis évalué que le projectile était très probablement un missile anti-aérien ukrainien qui s’est égaré. Mais le dirigeant ukrainien a doublé son affirmation selon laquelle il n’a pas été tiré par les forces de Kiev.

Lors de la conférence de presse, les deux responsables américains de la défense ont refusé de commenter la divergence d’opinions.

“Nous avons pleinement confiance dans la capacité de la Pologne à mener cette enquête de manière appropriée, et jusqu’à ce qu’elle soit terminée, encore une fois, je pense que c’est – il serait prématuré pour quiconque de sauter aux conclusions”, a-t-il ajouté. dit Austin.

Zelensky a nommé le chef de la défense ukrainienne, le général Valery Zaluzhny, comme source de ses informations sur l’origine du projectile. Milley a déclaré qu’il avait également parlé au général, mais a refusé de dire ce qu’il avait appris sur l’incident.

L’armée russe a nié toute responsabilité et a déclaré que les images des débris de missiles l’identifiaient clairement comme ukrainien. Le ministère des Affaires étrangères a accusé Kiev d’essayer d’obtenir plus de soutien occidental sous un faux prétexte et a déclaré qu’une enquête impartiale exposerait l’Ukraine “provocation”.