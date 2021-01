La ville de Maharashtra, Aurangabad, fait l’objet de controverses maintenant qu’un projet de changement de nom proposé peut être devant un comité pour adopter une résolution.

Le chef du Maharashtra BJP, Chandrakant Patil, a déclaré lundi que renommer Aurangabad en Sambhajinagar était « acceptable pour tous » et que son parti adopterait une résolution à ce sujet s’il arrivait au pouvoir au sein du corps civique. Il a également réprimandé le Shiv Sena, qui a été un adepte du changement de nom pendant plusieurs années, mais était maintenant en alliance avec le Congrès, qui s’y est toujours opposé.

Le Sena a demandé pour la première fois de renommer Aurangabad en Sambhajinagar il y a plus de deux décennies, et une proposition a été adoptée par la Aurangabad Municipal Corporation (AMC) en juin 1995, qui a été contestée par un corporator du Congrès devant la Haute Cour et plus tard devant la Cour suprême. .

La proposition de renommer Aurangabad est opposée par le Congrès, qui estime que cette expression d’un sentiment majoritaire affectera sa base de vote minoritaire, menacée par le All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen (AIMIM).

Mis à part la politique, la ville située est dans la région de Marathwada après Chhatrapati Sambhaji Maharaj, qui a été brutalement torturé et tué en 1689 par l’empereur moghol Aurangzeb, dont il porte maintenant le nom. Aurangzeb, qui est connu pour ses excès religieux, et aussi comme le dernier dirigeant moghol militairement fort, est enterré à Khuldabad, à proximité, après sa mort en 1707.

Aurangzeb mis à part, l’histoire d’Aurangabad a un personnage pivot qui l’a aidé à la construire: un esclave africain devenu général.

Malik Ambar, un esclave africain devenu guerrier, est inhabituel. Vendu et acheté plusieurs fois par des marchands d’esclaves au cours de sa jeunesse, le destin l’a amené à des kilomètres de chez lui en Éthiopie pour se rendre en Inde. En Inde, non seulement Ambar a retrouvé sa liberté, mais il a également gravi les échelons sociaux, a obtenu une armée, de vastes domaines et a fondé la ville qui est aujourd’hui Aurangabad, rapports Indian Express.

En 1610, après avoir brièvement expulsé les Moghols d’Ahmednagar, Ambar a établi une nouvelle capitale, une ville nommée Khirki (aujourd’hui Aurangabad dans le Maharashtra) pour le sultanat.

La ville est finalement devenue le foyer de plus de 2,00 000 personnes, y compris les Marathas, après lesquels plusieurs banlieues telles que Malpura, Khelpura, Paraspura et Vithapura ont été nommées.

«C’est vers 1610-11 qu’Ambar a fait de Khirki sa base, et cela a lentement émergé comme un grand centre urbain, où, comme Ambar, une grande partie de sa noblesse Maratha et ses dirigeants militaires ont également construit des maisons et développé des localités», Manu S. auteur de Le trône d’ivoire écrit dans une colonne pour Livemint. «Les aqueducs et un canal souterrain ont été parmi les premiers développements qu’il a apportés, c’est ainsi que de nombreuses villes de la région sèche du Deccan ont pu se développer. Nous le voyons également avec Bijapur, quelques décennies auparavant, et cela exigeait une expertise considérable en ingénierie et en planification.

Malik Ambar a été remplacé par son fils Fateh Khan, qui a changé le nom de la ville en Fatehnagar.

Dans les guerres à venir, la ville et le sultanat d’Ahmadnagar sont tombés aux mains des Moghols. C’est sous le règne du monarque moghol du XVIIe siècle, Aurangzeb, que la ville a été rebaptisée «Aurangabad».

Pillai dans une interview avec Express indien a également ajouté qu’Ambar dans la construction d’une nouvelle ville en premier lieu semblait marquer son héritage.

À l’heure actuelle, au milieu de la controverse en cours sur le changement de nom d’Aurangabad en Sambhajinagar, des militants du Maharashtra Navnirman Sena (MNS) ont organisé samedi une agitation dans la ville de Nashik en changeant le panneau de destination d’un bus de transport public. Le président de la ville du parti, Ankush Pawar, et d’autres militants sont entrés dans la gare routière de Thakkar Bazaar et ont changé le panneau de destination d’un bus à destination d’Aurangabad pour Sambhajinagar.

Les manifestants ont exigé que le gouvernement tripartite de la MVA change le nom de la ville en Sambhajinagar avant le 26 janvier. Le MNS a également critiqué le Shiv Sena pour avoir adouci sa position sur la question en raison de son alliance avec le Congrès.