Un gène récemment découvert pourrait être le secret de la longévité

Une étude révèle que la protéine OSER1 a un impact significatif sur la longévité, suggérant de nouvelles possibilités de traitement du vieillissement.

Une nouvelle étude de l’Université de Copenhague révèle qu’un gène spécifique joue un rôle important dans la détermination de la longévité, ouvrant potentiellement la porte à de nouveaux traitements.

Dormir, jeûner, faire de l’exercice, du porridge vert, du café noir, une vie sociale saine…

Il existe une multitude de conseils sur la façon de vivre longtemps et en bonne santé. Les chercheurs travaillent d’arrache-pied pour déterminer pourquoi certaines personnes vivent plus longtemps que d’autres et comment tirer le meilleur parti de nos vies de plus en plus longues.

Des chercheurs du Centre pour le vieillissement sain du département de médecine cellulaire et moléculaire de l’Université de Copenhague ont fait une découverte majeure : ils ont découvert qu’une protéine particulière, appelée OSER1, a une grande influence sur la longévité.

« Nous avons identifié cette protéine qui peut prolonger la longévité (longue durée de vie, en rouge). Il s’agit d’un nouveau facteur de longévité, une protéine présente chez divers animaux, comme les mouches à fruits, les nématodes, les vers à soie et chez les humains », explique le professeur Lene Juel Rasmussen, auteur principal de la nouvelle étude.

Étant donné que la protéine est présente chez divers animaux, les chercheurs concluent que les nouveaux résultats s’appliquent également aux humains :

« Nous avons identifié une protéine communément présente dans différents modèles animaux et humains. Nous avons examiné les protéines et lié les données des animaux à la cohorte humaine également utilisée dans l’étude. Cela nous permet de comprendre si elle est transposable aux humains ou non », explique Zhiquan Li, l’un des premiers auteurs de la nouvelle étude, et ajoute :

« Si le gène n’existe que dans les modèles animaux, il peut être difficile de le transposer à la santé humaine. C’est pourquoi nous avons, au début, examiné les protéines de longévité potentielles qui existent dans de nombreux organismes, y compris les humains. En fin de compte, nous souhaitons identifier les gènes de longévité humaine pour d’éventuelles interventions et découvertes de médicaments. »

Ouvre la voie à un nouveau traitement

Les chercheurs ont découvert OSER1 lorsqu’ils ont étudié un groupe plus large de protéines régulées par le facteur de transcription majeur FOXO, connu comme un centre de régulation de la longévité.

« Nous avons découvert 10 gènes dont l’expression a modifié la longévité. Nous avons décidé de nous concentrer sur l’un de ces gènes qui a le plus d’impact sur la longévité, le gène OSER1 », explique Zhiquan Li.

Lorsqu’un gène est associé à une espérance de vie plus courte, le risque de vieillissement prématuré et de maladies liées à l’âge augmente. Par conséquent, la connaissance du fonctionnement d’OSER1 dans les cellules et les modèles animaux précliniques est essentielle à notre connaissance globale du vieillissement humain et de la santé humaine en général.

« Nous nous concentrons actuellement sur la découverte du rôle de l’OSER1 chez l’homme, mais le manque de littérature existante constitue un défi, car très peu de publications ont été publiées sur ce sujet à ce jour. Cette étude est la première à démontrer qu’OSER1 est un régulateur important du vieillissement et de la longévité. À l’avenir, nous espérons apporter des informations sur les maladies spécifiques liées à l’âge et les processus de vieillissement influencés par l’OSER1 », explique Zhiquan Li.

Les chercheurs espèrent également que l’identification et la caractérisation de l’OSER1 fourniront de nouvelles cibles médicamenteuses pour les maladies liées à l’âge telles que les maladies métaboliques, cardiovasculaires et neurodégénératives.

« Ainsi, la découverte de ce nouveau facteur de longévité nous permet de mieux comprendre la longévité chez l’homme », explique Zhiquan Li.

Référence : « L’OSER1 régulé par FOXO réduit le stress oxydatif et prolonge la durée de vie de plusieurs espèces» de Jiangbo Song, Zhiquan Li, Lei Zhou, Xin Chen, Wei Qi Guinevere Sew, Héctor Herranz, Zilu Ye, Jesper Velgaard Olsen, Yuan Li, Marianne Nygaard, Kaare Christensen, Xiaoling Tong, Vilhelm A. Bohr, Lene Juel Rasmussen et Fangyin Dai, 21 août 2024, Nature Communications.

DOI: 10.1038/s41467-024-51542-z