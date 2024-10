Un gène pourrait arrêter la progression de la maladie rénale diabétique

Partagez ceci

Article Vous êtes libre de partager cet article sous la licence Attribution 4.0 International.





De nouvelles recherches pourraient aider à prévenir ou à réduire la progression de la maladie rénale diabétique, la principale cause de maladie rénale chronique dans le monde.

La recherche se concentre sur le ciblage de la signalisation cellulaire clé entre deux types de cellules rénales et sur l’induction d’un certain gène au sein de ces processus.

Selon la National Kidney Foundation, environ un adulte sur sept aux États-Unis souffre d’une maladie rénale, soit plus de 35 millions de personnes. Jusqu’à un tiers de tous les Américains diabétiques souffrent d’une maladie rénale.

Les chercheurs en néphrologie doivent encore créer une approche thérapeutique pour inverser ou prévenir la progression de la maladie rénale diabétique (DKD).

Sandeep K. Mallipattu et l’auteur principal Nehaben A. Gujarati de la Division de néphrologie et d’hypertension du département de médecine de la Renaissance School of Medicine de l’Université Stony Brook espèrent que leur modèle murin constitue un premier pas vers un nouveau traitement plus efficace. stratégie contre DKD.

Leurs conclusions apparaissent dans Communications naturelles.

Ils ont utilisé une approche multiomique (génome, protéome, etc.) pour démontrer que l’induction d’un facteur de transcription KLF6 humain et le ciblage de la signalisation cellulaire entre les podocytes et les cellules du tubule proximal atténuent la perte de podocytes, le dysfonctionnement du tubule proximal et l’éventuelle fibrose interstitielle qui survient. aux stades ultérieurs de la maladie.

Les podocytes jouent un rôle central dans la régulation de la fonction glomérulaire, le processus de filtrage qui élimine les déchets et l’excès d’eau du sang et forme l’urine. Les cellules des tubules proximaux, le type cellulaire prédominant du rein, remplissent de nombreuses fonctions telles que la réabsorption de l’eau, du glucose et de certaines protéines du filtrat glomérulaire et maintiennent également l’équilibre électrolytique et l’homéostasie des fluides. Ces deux types de cellules rénales sont essentiels pour prévenir la progression de la DKD.

En résumé, Mallipattu et Gujarati ont démontré dans ce modèle DKD que KLF6 déclenche la sécrétion d’apolipoprotéine J (ApoJ) par les podocytes, pour amorcer les cellules du tubule proximal en activant la protéine kinase 1D dépendante du calcium/calmoduline (CaMK1D), empêchant ainsi les lésions mitochondriales et arrêter les processus DKD.

« Cette communication de cellule à cellule via ce mécanisme de signalisation dans le rein pourrait servir de mécanisme de protection dans les premiers stades de la DKD », explique l’auteur principal Mallipattu, professeur de médecine et chef de la division de néphrologie et d’hypertension.

Cette étude impliquait une combinaison de modèles murins, de cellules humaines et de tissus provenant de biopsies rénales humaines provenant de patients atteints de DKD à différents stades.

« En combinaison, les résultats de ces études mettent en évidence que le ciblage de la signalisation des tubules podocytes-proximaux en améliorant l’apolipoprotéine J-CaMK1D pourrait s’avérer être une stratégie thérapeutique pour ralentir, voire prévenir la DKD », ajoute Mallipattu.

Gujarati et Mallipattu continueront à tester cette approche du traitement du DKD. La prochaine étape de leur recherche consiste à déterminer si des approches pharmacologiques visant à activer cette voie de signalisation dans le rein pourraient empêcher les personnes atteintes de diabète de développer une DKD.

La recherche a été financée en partie par l’Institut national du diabète et des maladies digestives et rénales des National Institutes of Health et par la Dialysis Clinic, Inc.

Source: Université de Stony Brook