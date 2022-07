Un gendarme du Lower Mainland qui a conduit en état d’ébriété avec un chien policier dans un véhicule condamné à une amende de 30 jours

Un agent de la GRC du Lower Mainland qui a conduit en état d’ébriété avec son arme et son chien policier dans son véhicule conservera son emploi, mais a été pénalisé de 30 jours de solde et expulsé du programme canin.

L’incident de conduite avec facultés affaiblies a commencé le 9 avril 2020, lorsque le const. Blaise Picketts, au volant de sa Chevrolet Tahoe banalisée de la GRC, a rencontré un autre agent et d’autres maîtres-chiens pour une séance de formation pendant leur jour de congé, selon une décision du Comité de déontologie de la GRC rendue ce printemps, publiée sur le site Web de la GRC.

Ensuite, ils se sont rendus au domicile de l’un des autres officiers à Langley pour socialiser, Picketts s’arrêtant dans un magasin d’alcools pour acheter de l’alcool en cours de route.

Quelque temps après 16 heures, Picketts est parti dans son véhicule de police pour ramasser plus d’alcool, est retourné à la maison et a continué à boire.

Il a quitté la maison vers 2 heures du matin le 10 avril et s’est rendu en voiture à Maple Ridge.

“En traversant le pont Golden Ears, l’agent Picketts a gratté son véhicule de police sur la barrière en béton sur le côté du pont, causant environ 7 000 $ de dommages à l’arrière et au côté passager du véhicule”, selon la décision du comité de conduite.

Picketts a depuis remboursé à la GRC le coût des réparations.

Il s’est arrêté dans un drive de Maple Ridge Burger King et s’est endormi au volant. Le moteur tournait et une carte de crédit était dans sa main. Un employé de Burger King a tenté de réveiller Picketts, mais alors qu’il était encore inconscient après environ 20 minutes, l’employé a eu peur et a appelé le 9-1-1.

La GRC de Ridge Meadows a trouvé Picketts endormi juste avant 3 heures du matin et a également remarqué la carabine de la GRC, une arme à feu, toujours à l’intérieur du véhicule.

Les agents qui sont arrivés les premiers ne savaient pas au départ si Picketts était un collègue ou quelqu’un qui avait volé un véhicule de la GRC.

Ils l’ont finalement réveillé et ont essayé de faire en sorte que Picketts – qui avait les yeux rouges, articulait ses mots et ne pouvait pas marcher droit – passe un test d’alcootest pour mesurer son taux d’alcoolémie, mais Picketts a soit mordu la paille de l’appareil, soit tourné la tête. , ou ne soufflerait pas assez fort.

Il a été arrêté pour avoir omis de fournir un échantillon d’haleine et conduite avec facultés affaiblies.

“Lors de son arrestation, l’agent Picketts a refusé de se conformer aux demandes de la police et est devenu peu coopératif”, indique la décision. “Il a crié des mots à l’effet de” f—k off “et” je ne suis pas en état d’arrestation “aux agents.”

Il a physiquement résisté à son arrestation, mettant ses bras sous son corps, se tendant et saisissant finalement les menottes, blessant le pouce d’un agent de Ridge Meadows dans le processus.

Les agents ont appelé des renforts et plusieurs agents ont dû le faire monter dans un véhicule de police.

Une fouille du véhicule a trouvé une canette d’alcool ouverte et le chien policier de Picketts était toujours à l’intérieur. Un autre agent des services cynophiles a dû venir chercher le chien.

À LIRE AUSSI: Un avion heurte une clôture lors d’un atterrissage brutal à l’aéroport de Pitt Meadows

À LIRE AUSSI: Un adolescent de la Colombie-Britannique repoussé contre un extorqueur en ligne, selon le procureur de la Couronne au jury

Même lorsqu’il était réservé, Picketts était combatif, baissant la tête et donnant le doigt à l’appareil photo lorsqu’il était photographié dans les cellules. Il a dû être menotté et forcé physiquement dans la cellule où il a été laissé pour se dégriser.

Picketts a déjà plaidé coupable à une accusation d’avoir résisté à son arrestation, d’avoir purgé trois mois de probation et d’avoir été condamné à une amende de 1 000 $.

La décision a conclu que Picketts avait commis trois violations du Code de déontologie de la GRC, y compris la section sur la conduite déshonorante.

La décision a également noté que sa conduite mettait à la fois le public et son propre chien policier en danger. La décision indique qu’il a abusé de son poste de maître-chien, car ce rôle lui a permis de ramener le véhicule de la GRC chez lui.

En guise de punition, Picketts perdra 30 jours de salaire, 15 jours de congé annuel et ne pourra pas être promu pendant trois ans.

Il sera transféré hors des services cynophiles de la police, devra subir un traitement médical sous surveillance et devra s’excuser en personne auprès des quatre agents qui l’ont arrêté.

Au moment de l’incident, Picketts avait 13 ans de service à la GRC et occupait le poste de sous-officier par intérim responsable de l’unité canine de temps à autre.

“Un membre avec son mandat devrait savoir mieux”, a déclaré la décision.

Il a deux conclusions de discipline antérieures et non liées datant de 2015.

Les facteurs atténuants pris en compte dans la décision comprenaient le fait que Picketts souffrait auparavant d’un trouble de stress post-traumatique non diagnostiqué, ainsi que d’un «trouble lié à la consommation d’alcool», ainsi que le fait que Picketts avait demandé un traitement immédiatement après l’incident.

Mais pour ses tentatives de se réhabiliter, être renvoyé de la force aurait été la punition appropriée, selon la décision.

Vous avez un conseil d’histoire ? Courriel : matthew.claxton@langleyadvancetimes.com



Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

LangleyMaple RidgeGRC