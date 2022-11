Un gendarme de la Nouvelle-Écosse tire un chasseur d’un trou boueux

MIDDLEWOOD, N.-É. –

Un gendarme qui a réussi à sauver un chasseur coincé dans un trou boueux au bord d’un sentier rural de la Nouvelle-Écosse décrit comment l’incident aurait pu se terminer tragiquement.

Const. Andrew Turpin, l’officier qui a retrouvé le chasseur disparu mardi soir, dit que lui et d’autres membres de la GRC ont répondu à l’appel d’un membre de la famille disant que l’homme avait disparu dans les bois.

L’agent dit dans un courriel aujourd’hui que, sur la base des descriptions de la zone de chasse habituelle de l’homme, il a commencé à vérifier les sentiers pédestres près de Middlewood, une petite communauté à environ 50 kilomètres au sud de Lunenburg.

Il dit qu’alors qu’il marchait dans le noir en appelant le nom du chasseur, il s’est approché suffisamment pour entendre l’homme répondre faiblement : “A l’aide !”

Turpin dit que le chasseur était sous-vêtu et n’avait pas d’eau, de nourriture ou de boussole, ajoutant que “si les membres (de la GRC) ne l’avaient pas localisé aussi rapidement qu’ils l’ont fait, le résultat aurait été tragique”.

Turpin dit qu’à son arrivée, le chasseur était affalé dans une mare peu profonde d’un côté d’une petite berge, juste à côté du chemin.

Il dit que le chasseur avait cassé la seule branche à sa portée en essayant de se retirer et qu’il était incapable de communiquer au-delà de dire “Aidez-moi”.

Turpin décrit avoir mis ses mains sous les bras du chasseur et l’avoir tiré “hors du fossé, au-dessus de la berge”.

“Il avait trop froid pour comprendre la situation et aider ses propres efforts de sauvetage”, a déclaré l’officier, et il avait besoin d’être soutenu alors qu’il faisait de petits pas vers un endroit où il pourrait être allongé sur le côté.

“Il perdait constamment l’équilibre en raison de son exposition aux éléments. Après environ 150 pieds de l’endroit où il était initialement coincé, j’ai pu le placer sur la partie sèche de la route en position de récupération et le recouvrir de ma veste.”

À ce moment-là, Turpin a envoyé une capture d’écran de son emplacement au cap. Walter Goliath, qui était également dans la région, qui l’a ensuite montré au chef des pompiers de la Croix d’Italie, N.-É. Le chef a envoyé des pompiers avec des VTT sur les lieux.

Selon Turpin, les pompiers ont placé le chasseur dans le VTT et ont attaché sa ceinture de sécurité et l’un des pompiers l’a retenu depuis le siège arrière alors qu’ils le ramenaient à environ un kilomètre de la route la plus proche.

De là, les ambulanciers ont évalué le chasseur et l’ont traité pour des signes d’exposition avant de le transporter à l’hôpital en ambulance. La GRC affirme que le chasseur a survécu à l’épreuve, mais ils n’ont pas pu confirmer son état actuel.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 3 novembre 2022.



— Par Michael Tutton à Halifax.