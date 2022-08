Un gendarme de haut rang insiste sur le fait que Lucki l’a pressé de divulguer les détails de l’arme après la fusillade en Nouvelle-Écosse

L’officier de haut rang de la GRC en Nouvelle-Écosse au centre d’une controverse sur une possible ingérence politique de la commissaire de la GRC Brenda Lucki à la suite de la fusillade de masse de 2020 double ses allégations.

Surintendant en chef de la GRC. Darren Campbell a déclaré mardi à un comité de la Chambre des communes qu’il se souvient que Lucki avait déclaré lors d’un appel le 28 avril 2020 qu’elle était “triste et déçue” que Campbell n’ait pas divulgué de détails sur les armes du tireur lors d’une conférence de presse.

Campbell a déclaré aux députés que la commissaire avait également déclaré qu’elle avait “promis” les bureaux du premier ministre Justin Trudeau et du ministre de la Sécurité publique de l’époque, Bill Blair, que ces détails seraient rendus publics.

Campbell a déclaré qu’il avait tenté de dire à Lucki que la divulgation de ces informations pourrait nuire à l’enquête en cours, qui impliquait des agences aux États-Unis.

“Le commissaire a dit à mes collègues et à moi que nous ne comprenions pas, que cela était lié à une législation en cours qui rendrait les agents et le public plus sûrs”, a déclaré Campbell.

Lorsqu’on lui a demandé quelle partie de l’appel avec Lucki avait porté sur la divulgation des informations sur les armes à feu, Campbell a déclaré que les 20 minutes entières qu’il avait entendu parler de la réunion avant de sortir avaient porté sur les armes à feu.

Blair et Lucki ont nié à plusieurs reprises que Blair était intervenu dans l’enquête.

“Je ne pouvais pas et je ne voudrais pas rompre ce serment”

Campbell a déclaré que bien qu’il n’ait jamais eu l’intention d’entrer dans un “désaccord politique ou une discussion” sur ce qui s’est passé lors de la réunion du 28 avril avec Lucki, il y avait un principe en jeu.

“Le principe était le serment que j’ai juré de respecter en tant que jeune recrue il y a plus de trois décennies”, a-t-il déclaré. “Je ne pouvais pas et ne voulais pas rompre ce serment.”

Les détails sur les armes ont été rendus publics par le biais d’une note d’information remise au premier ministre, qui a fait surface dans le cadre d’une demande d’accès à l’information. Malgré une demande des gendarmes de la Nouvelle-Écosse que les informations sur les armes à feu ne soient partagées qu’en interne avec la GRC, des courriels montrent que Lucki a envoyé ces détails aux bureaux du ministre de la Sécurité publique et du conseiller à la sécurité nationale du premier ministre.

Lorsqu’on lui a demandé comment le public pouvait être sûr que l’enquête sur le massacre n’était pas affectée par le partage de ces informations, Campbell a déclaré que c’était une question difficile à répondre car leur travail “très bien” pouvait avoir été compromis.

Campbell a déclaré qu’il était évident que le bureau du ministre de la Sécurité publique était intéressé par les armes à feu et que des conversations entre Blair et Lucki auraient pu avoir lieu, mais “la direction était assez claire qu’elle ne pouvait pas être partagée”.

Les députés d’un comité permanent de la Chambre des communes ont appris que la commissaire de la GRC, Brenda Lucki, avait partagé des informations sur les armes à feu avec les bureaux du ministre de la Sécurité publique et du conseiller à la sécurité nationale du premier ministre. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Le déchaînement de 13 heures par un homme armé a coûté la vie à 22 personnes et fait maintenant l’objet d’une enquête publique.

Lia Scanlan, ancienne directrice des communications de la GRC en Nouvelle-Écosse, a comparu aux côtés de Campbell devant le comité.

Scanlan a écrit une lettre au commissaire plus d’un an après la fusillade, faisant écho aux préoccupations de Campbell et disant à Lucki que la réunion était “épouvantable, inappropriée, non professionnelle et extrêmement dépréciante”.

Mardi, Scanlan a rappelé son sentiment de “dégoût” face à l’appel avec Lucki le 28 avril et a déclaré aux députés qu’elle “comprenait exactement ce qui se disait”.

Lorsqu’on lui a demandé son avis sur l’opportunité d’adopter une nouvelle législation pour renforcer l’indépendance de la GRC et empêcher l’ingérence politique, Scanlan a convenu que cela devrait avoir lieu.

Surintendant en chef de la GRC. Darren Campbell s’entretient avec la directrice de l’Unité des communications stratégiques Lia Scanlan en attendant de comparaître devant le comité des Communes le 16 août 2022 à Ottawa. Le comité examine les allégations d’ingérence politique dans l’enquête sur le meurtre de masse de 2020 en Nouvelle-Écosse. (La Presse canadienne/Adrian Wyld)

S’il est important de tenir les partenaires politiques tels que les ministres fédéraux et le Premier ministre informés des enquêtes en cours, a-t-elle déclaré, c’est “très différent” d’interférer ou d’influencer une affaire.

“Les mots doivent être soigneusement examinés, et s’ils sont vagues, nous devrions être plus précis afin de ne plus jamais nous retrouver dans cette situation”, a déclaré Scanlan.

Un certain nombre d’autres personnes ont comparu devant Scanlan et Campbell devant le comité mardi, dont le sous-ministre de la Justice François Daigle et Owen Rees, le sous-procureur général adjoint par intérim.

On a demandé à Daigle pourquoi quatre pages clés des notes de Campbell sur l’appel du 28 avril avaient initialement été retenues par la commission pour être examinées pour le privilège légal, parmi 35 pages d’autres membres supérieurs de la GRC.

Daigle a déclaré que bien qu’il n’y ait rien de nécessairement confidentiel dans un appel avec le commissaire de la GRC, l’équipe d’avocats de la justice aurait signalé toutes les pages à examiner s’il y avait une référence « à une réunion du Cabinet, une référence à une présentation au Conseil du Trésor ou une référence à un des conseils », a-t-il dit, entre autres.

Vingt-deux personnes sont décédées les 18 et 19 avril 2020. Rangée du haut à partir de la gauche : Gina Goulet, Dawn Gulenchyn, Jolene Oliver, Frank Gulenchyn, Sean McLeod, Alanna Jenkins. Deuxième rangée : John Zahl, Lisa McCully, Joey Webber, Heidi Stevenson, Heather O’Brien et Jamie Blair. Troisième rangée à partir du haut : Kristen Beaton, Lillian Campbell, Joanne Thomas, Peter Bond, Tom Bagley et Greg Blair. Rangée du bas : Emily Tuck, Joy Bond, Corrie Ellison et Aaron Tuck. (Radio-Canada)

Daigle a déclaré que le bureau du ministre de la Justice n’avait “aucune implication” dans la décision des documents à retenir pour examen, ou dans la collecte de milliers de documents à divulguer à la commission.

Deux autres membres du personnel de la GRC ont également été convoqués au comité : Alison Whelan, agente principale des politiques stratégiques et des relations extérieures, et Jolene Bradley, directrice générale des Services nationaux de communication.

Le comité a convenu mardi d’ajourner son étude pour l’instant et tiendra une autre réunion à huis clos sur le sujet en septembre.