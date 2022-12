Un gendarme de Grand Forks fait face à une audience à Kelowna pour des allégations de violation du code de déontologie de la GRC

Une audience aura lieu à Kelowna pour un gendarme accusé d’avoir enfreint le code de déontologie de la GRC.

Le 16 janvier, l’agent Corey Flodell de Grand Forks subira une audience pour cinq allégations relatives à l’article 2.1 du Code qui stipule que «les membres traitent chaque personne avec respect et courtoisie et ne se livrent pas à la discrimination ou au harcèlement».

L’horaire en ligne indique que l’audience aura lieu à 9 h au Delta Hotels by Marriott à Kelowna.

Les agents de Grand Forks ont refusé de commenter les détails de l’audience pour le moment.

Capital News a également contacté la Division «E» de la GRC et la GRC de Kelowna pour obtenir des commentaires.

