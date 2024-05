Un gel révolutionnaire pourrait stopper les méfaits de l’alcool

Santé





Levez un verre à la science.

Les chercheurs ont développé un gel protéique qui neutralise l’alcool avant qu’il ne pénètre dans la circulation sanguine et le rend essentiellement inoffensif.

Des scientifiques de l’ETH Zurich ont créé un gel qui, administré à des souris, réduit le taux d’alcoolémie jusqu’à 50 % et protège leur corps des dommages, selon SciTechQuotidien.

D’autres études sont nécessaires avant que le gel soit prêt à être testé sur des humains, mais les scientifiques, qui publié Selon leurs conclusions lundi dans Nature Nanotechnology, ils espèrent que leurs travaux pourraient éventuellement aider à prévenir les 3 millions de décès qui surviennent chaque année dans le monde en raison d’une consommation excessive d’alcool.

Les scientifiques ont développé un gel qui neutraliserait potentiellement les effets nocifs de l’alcool. Lucie – stock.adobe.com

Le gel agit en convertissant l’alcool en acide acétique inoffensif avant qu’il ne soit métabolisé par l’organisme.

Généralement, lorsque vous buvez, l’alcool pénètre dans la circulation sanguine via les couches muqueuses de l’estomac et des intestins, selon le un article publié dans la revue Nutrients. Contrairement aux aliments, qui sont digérés lentement par le tractus intestinal, l’alcool contourne celui-ci et est directement absorbé dans la circulation sanguine, ce qui signifie qu’il peut rapidement commencer à avoir un impact sur tous vos organes à mesure que le sang circule dans votre corps. À titre de référence, un seul globule rouge parcourt tout le corps en une minute environ, c’est pourquoi vous pouvez commencer à ressentir les effets de l’alcool peu de temps après avoir bu un seul verre.

À mesure que l’alcool est métabolisé, il produit un sous-produit toxique appelé acétaldéhyde. Bien que cette toxine ne dure pas longtemps (l’alcool est ensuite décomposé en acétate), l’acétaldéhyde peut potentiellement causer de graves dommages à votre corps lors de sa brève apparition.

L’alcool se transforme généralement d’abord en acétaldéhyde, qui est toxique, puis en acide acétique, qui est inoffensif. ETH Zurich

En raison du risque potentiel, les chercheurs se sont concentrés sur l’élimination complète de l’acétaldéhyde. Si l’alcool pouvait être immédiatement converti en acétate, pensaient-ils, cela ne ferait aucun mal. Pour ce faire, ils ont commencé avec une recette simple de protéines de lactosérum, puis ont finalement ajouté des nanoparticules de fer, de glucose et d’or pour obtenir le produit final.

« Le gel déplace la dégradation de l’alcool du foie vers le tube digestif. Contrairement à la métabolisation de l’alcool dans le foie, aucun acétaldéhyde nocif n’est produit comme produit intermédiaire», a déclaré le Dr Raffaele Mezzenga, du Laboratoire des aliments et des matériaux souples de l’ETH Zurich, dans un communiqué.

Les chercheurs ont souligné qu’il est toujours plus sain d’éviter complètement l’alcool, car plusieurs études ont montré que même des quantités modérées d’alcool peuvent être nocives pour la santé.

Les chercheurs ont testé leur gel avec succès sur des souris, mais de nombreux autres essais cliniques devront être réalisés avant de pouvoir l’administrer à l’homme. Syda Productions – stock.adobe.com

« Il est plus sain de ne pas boire d’alcool du tout. Cependant, le gel pourrait être particulièrement intéressant pour les personnes qui ne veulent pas abandonner complètement l’alcool, mais ne veulent pas mettre leur corps à rude épreuve et ne recherchent pas activement les effets de l’alcool », a déclaré Mezzenga à SciTechDaily.

Le gel n’agit également que tant qu’il reste de l’alcool dans le tractus intestinal. Une fois que l’alcool est déjà passé dans la circulation sanguine, il n’inversera pas ces effets. En d’autres termes, en théorie, si vous vous sentez déjà ivre et que vous consommez ensuite le gel, vous ne cesserez pas immédiatement de vous sentir ivre, mais le gel pourrait aider à réduire les effets nocifs de l’alcool sur le corps. Prendre le gel avant de commencer à boire empêcherait théoriquement une personne de se sentir ivre – mais des recherches supplémentaires sont nécessaires.

Pour tester le gel, les scientifiques ont utilisé deux groupes de souris : un qui a reçu une seule dose d’alcool et un qui a reçu de l’alcool régulièrement pendant 10 jours. Lorsque les chercheurs ont testé le taux d’alcool dans le sang des souris 30 minutes après avoir reçu leur dose unique d’alcool, le gel avait réduit leur taux d’alcool de 40 %. Cinq heures après la consommation d’alcool, le taux d’alcoolémie avait chuté de 56 %.

Chez les souris qui ont reçu de l’alcool de manière constante pendant 10 jours – afin d’illustrer une consommation excessive d’alcool chronique – les chercheurs ont constaté que le gel avait toujours un effet positif. Ces souris avaient moins de dommages au foie, perdaient moins de poids et leurs organes (comme la rate et l’intestin) présentaient moins de dommages.

Les scientifiques ont déposé une demande de brevet pour leur gel et espèrent poursuivre les essais cliniques qui finiront par rendre le produit accessible au grand public.











Charger plus…









{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}