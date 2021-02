Sdes averses de neige éparses et un peu d’ensoleillement sont prévus jeudi sur de larges pans du Royaume-Uni, après un «gel extrême» durant la nuit.

Des avertissements météorologiques jaunes pour les régions où les conditions hivernales pourraient perturber les déplacements ont été émis pour la matinée, couvrant la moitié est de l’Écosse et de l’Angleterre, le Devon et le sud-ouest du Pays de Galles.

Au fur et à mesure que la neige se dégage vers l’est toute la matinée, cela pourrait devenir « assez agréable à l’extérieur avec le soleil, bien que toujours très froid » dans les zones occidentales, selon la météorologue du Met Office Clare Nasir.

Mme Nasir a déclaré que cela suivrait « ce qui pourrait être la nuit la plus froide depuis l’hiver 2010 », car les températures de mercredi soir pourraient plonger encore plus loin que mardi soir, lorsque moins 17,1 ° C ont été enregistrés dans les Highlands écossais.

Il s’agit de la température la plus froide enregistrée au Royaume-Uni depuis janvier 2010, lorsque le mercure a chuté à moins 22,3 ° C.

Tôt jeudi, le Met Office a tweeté que les températures ont chuté en dessous de -20,0 C à Kinbrace et Braemar dans les Highlands.