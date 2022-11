Un gazoduc russe explose près de Saint-Pétersbourg, montre une vidéo

Une explosion a éclaté samedi dans un gazoduc à l’extérieur de Saint-Pétersbourg en Russie, selon un article publié sur les réseaux sociaux par le gouverneur de la région de Leningrad.

“Les pompiers et les sauveteurs éteignent un incendie causé par la dépressurisation d’un gazoduc entre Berngardovka et Kovalevo”, a déclaré le gouverneur Alexander Drozdenko sur Telegram. “Il n’y a pas de menace pour la population et la propagation du feu aux zones résidentielles.”

Le gouverneur a déclaré que la cause exacte de la boule de feu apparue dans les vidéos sur les réseaux sociaux faisait toujours l’objet d’une enquête.

Aucune suggestion de sabotage n’a été mentionnée et le ministère russe des Situations d’urgence a déclaré que l’explosion était probablement le résultat d’une “dépressurisation” dans le pipeline, que les autorités ont encore réduite pour arrêter l’incendie, a rapporté le média russe RIA.

Drozdenko a déclaré que les membres de l’équipe d’urgence ont laissé le gaz brûler et “se préparent à commencer à réparer le gazoduc”.

Le gouverneur a également cherché à rassurer les résidents locaux et a déclaré que malgré les images alarmantes circulant sur les réseaux sociaux – y compris des vidéos montrant une importante boule de feu et un site de brûlures après la forte explosion – les zones forestières environnantes n’étaient probablement pas menacées par la propagation du feu.

Drozdenko a déclaré que la centrale thermique de Vsevolozhsk avait été “basculée” pour fournir du pétrole au lieu du gaz afin “d’assurer un approvisionnement en chaleur ininterrompu”.

Aucune victime dans l’explosion ou l’incendie qui a suivi n’a été signalée, selon le gouverneur local.