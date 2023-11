Un Gazaoui a travaillé dans les kibboutzim israéliens pendant des décennies. Puis vint le 7 octobre

En partenariat avec

Hashim al-Birawi est né à Beit Lahiya, dans le nord de la bande de Gaza, mais a passé une grande partie de sa vie dans les communautés israéliennes voisines, à quelques kilomètres de chez lui. Pendant 40 ans, dès son adolescence, il a travaillé dans les kibboutzim de Nir Am, Yad Mordechai, Nir Yitzhak et Ruhama – d’abord comme ouvrier puis comme entrepreneur, ainsi que dans des vergers d’agrumes, de bananes et d’avocats. .

Al-Birawi était l’un des milliers de Palestiniens des territoires occupés qui ont reçu un permis de travail en Israël. — parfois même pour travailler sur des terres dont eux ou leurs ancêtres ont été expulsés pendant la Nakba. Délivrés par un système bureaucratique qui sert de mécanisme central de contrôle sur les Palestiniens, ces permis constituent une bouée de sauvetage précaire mais vitale pour de nombreux travailleurs incapables de trouver du travail ou des perspectives économiques en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, en raison de l’impact débilitant de la politique israélienne. profession. Même si le régime des permis expose de nombreux travailleurs palestiniens à diverses formes d’exploitation, il semble qu’al-Birawi, du moins sur le plan interpersonnel, ait généralement eu une expérience plus positive. « Là-bas, ils nous traitaient comme des membres de la famille », explique Nabil, le frère d’al-Birawi, âgé de 54 ans, à propos des employeurs de Hashim.

Dans la matinée cauchemardesque du 7 octobre, al-Birawi a commencé sa journée dans la ville bédouine de Rahat, dans le Naqab/Negev, où il passait souvent la nuit au lieu de rentrer chez lui à Gaza lorsqu’il travaillait dans un kibboutz. Peu avant 7 heures du matin, la camionnette grise dans laquelle se trouvaient al-Birawi et six autres travailleurs gazaouis, ainsi que le chauffeur, un citoyen palestinien d’Israël, a essuyé des tirs alors qu’elle approchait de l’intersection de Sa’ad, à 4 km de la clôture de Gaza. Vingt minutes plus tard, al-Birawi était mort.

Lior Golan, un agriculteur du kibboutz Ruhama, était proche d’al-Birawi et connaissait sa femme et ses enfants. « J’ai travaillé avec beaucoup d’ouvriers mais je n’ai jamais rencontré un entrepreneur comme Hashim. Il est ici depuis les années 80 – l’une des meilleures personnes que je connaisse. Quelqu’un qui a toujours aidé tous ceux qui en avaient besoin. Il mettait un point d’honneur à connaître personnellement chaque travailleur.

Ce samedi matin, Golan s’était réveillé au son des sirènes d’avertissement de roquettes, et la première chose qu’il fit fut d’appeler pour vérifier comment allait al-Birawi. « Il m’a dit : ‘Je suis au carrefour de Sa’ad. Ils m’ont tiré dessus », se souvient Golan. « ‘Je suis blessé, un de mes ouvriers est blessé’, a-t-il déclaré. Je lui ai dit de s’enfuir à travers les champs mais il m’a dit qu’il ne pouvait pas bouger. Je l’ai rappelé 10 minutes plus tard et il m’a dit qu’il se trouvait près du kibboutz Nir Am. Pendant que nous parlions, il a de nouveau reçu une balle et est mort.

Lors de cette dernière conversation, Golan affirme qu’al-Birawi lui a dit qu’« un terroriste parachuté du ciel » lui avait tiré dessus. Dans les images des caméras de sécurité prises au carrefour de Sha’ar HaNegev, quatre hommes armés palestiniens peuvent être vus à côté de la camionnette grise abattue et scrutant celle-ci.

La scène horrible à l’intérieur de la camionnette a été capturée dans une autre vidéo prise par un Israélien quelques heures plus tard, également au carrefour Sha’ar HaNegev. Al-Birawi est allongé à côté du siège du conducteur, couvert de sang. A côté de lui se trouvent trois autres Palestiniens de Beit Lahiya : Suliman al-Atar, Suheil al-Masri et Ziyad Ghanam, tous abattus.

Le chauffeur, Sami al-Jarjawi, un citoyen palestinien d’Israël qui vivait à Shaqib al-Salam/Segev Shalom, a également été mortellement abattu. Deux autres hommes de Gaza se trouvaient dans la camionnette lorsqu’elle est partie ce matin-là, mais n’apparaissent dans aucune séquence vidéo. Peut-être qu’ils étaient assis sur la banquette arrière et n’ont tout simplement pas été filmés. Peut-être ont-ils réussi à s’échapper.

Un journaliste de l’édition arabe du journal israélien i24News qui est passé par là quelques heures plus tard a rapporté que les habitants de la camionnette grise étaient des « hommes armés du Hamas », soulignant qu’il y avait de grandes thermos à eau dans le coffre – « du matériel qu’ils avaient apporté avec eux », selon les mots du journaliste. On ne sait pas exactement sur quoi se fondait sa conclusion, et les agriculteurs israéliens ont déclaré au magazine +972 que ce type de thermos à eau est ce que les ouvriers palestiniens apportent avec eux au travail. On ne sait pas non plus si les premiers intervenants sont venus et ont mis les hommes dans des sacs mortuaires, ou s’ils les ont identifiés comme terroristes ou victimes du massacre.

Ce dernier point est particulièrement important pour Nabil al-Birawi, le frère cadet de Hashim, qui souhaite laver la réputation de son frère et lui offrir l’enterrement qu’il mérite à Gaza. «Je l’ai vu mort dans la vidéo. Je connais le visage de mon frère», dit-il en fondant en larmes. «Ils ont dit aux informations que c’était un terroriste. Comment? Tout le monde le connaît. Demandez dans n’importe quel kibboutzim. Nous y avons travaillé pendant des années et nous avons ouvert notre cœur. Comme une famille. Je veux juste l’enterrer.

“Je prie pour que quelqu’un arrête toute cette mort”

Yahel Schiffman, un agriculteur du kibboutz Yad Mordechai, dit qu’il connaît Nabil et qu’il lui a parlé ce matin-là lorsque les sirènes ont retenti, lui disant de courir. « Nabil est un homme fiable. Ce qu’il vous a dit est la vérité », dit Schiffman.

Dans les jours difficiles de deuil et de guerre comme ceux-ci, poursuit-il, il a des sentiments mitigés quant à l’expression de son empathie envers l’autre camp. « D’un côté, c’est terriblement triste. Je connais toute leur famille et je sais à quel point c’est difficile pour eux. D’un autre côté, il ne me reste plus beaucoup de place pour la compassion.»

Ce n’est que dans la soirée du 7 octobre que Nabil découvre que son frère a été tué. Ce samedi-là, il se rendait travailler dans un autre endroit à proximité avec 11 autres travailleurs palestiniens de Gaza et un chauffeur israélien lorsque, selon lui, un véhicule blanc s’est arrêté devant eux et a tiré des dizaines de balles. “Je ne sais pas qui était à l’intérieur ni qui a tiré”, a-t-il déclaré.

Le groupe a passé les 11 heures suivantes à se cacher des hommes armés dans les champs agricoles. Trois des Gazaouis ont été abattus et se sont vidés de leur sang dans les champs alors qu’ils se cachaient.

Ofer Lieberman, un agriculteur de Nir Am, est arrivé sur les lieux ce soir-là et a sauvé Nabil et les autres. « Nous avons demandé à Ofer de venir nous sauver », raconte Nabil. « J’avais vraiment peur que si les soldats nous voyaient seuls, ils nous tireraient dessus. Ofer est venu avec les soldats. Ils nous ont dit de lever la main, nous ont emmenés au kibboutz et nous ont donné du jus et des gâteaux. Ils ont emmené les blessés à l’hôpital.

Depuis, les autorités israéliennes ont arrêté plus de 3 000 Des Palestiniens de Gaza qui travaillaient en Israël le 7 octobre et étaient détenus dans des prisons en Cisjordanie occupée jusqu’à la fin de la semaine dernière; ils auraient été torturé et maltraité pendant sa détention. Des centaines, voire des milliers d’autres se cachent dans les villes palestiniennes de Cisjordanie. On ne sait pas actuellement si des hommes armés du Hamas ont tué d’autres Palestiniens de Gaza dans le chaos de l’attaque de samedi matin.

Enfant, dit Nabil, il a abandonné ses études à Gaza pour travailler en Israël avec Hashim. «Je prie pour que quelqu’un arrête toutes ces morts, ces fusillades, qu’il reste assis et parle. Je ne veux pas plus de sang. Ni ici, ni là-bas. Chaque mort est difficile pour moi. Ma famille vient de fuir à Khan Younis [in southern Gaza] et ils n’ont pas d’eau. De notre côté, de leur côté, tous les morts, ça me fait mal au cœur.

Golan, le fermier israélien proche de Hashim, dit avoir noué des amitiés avec des ouvriers de Gaza et il est clair pour lui que la majorité des Palestiniens de Gaza ne soutiennent pas le Hamas. Cela dit, il estime également que l’armée israélienne devrait mener cette guerre jusqu’au bout. « Nous ne pouvons plus vivre ainsi », a-t-il déclaré. « Comment puis-je ramener mes filles à l’école du kibboutz après l’arrivée des terroristes ? Mais plus que tout, il dit que le sentiment le plus difficile est celui de la trahison. Que l’État d’Israël a abandonné ses citoyens qui vivent près de Gaza.

Golan, qui a perdu plusieurs êtres chers dans l’attaque, déclare : « Je n’ai pas arrêté de pleurer pendant trois jours. J’ai pleuré pour ma famille. J’ai pleuré pour mes amis. Et j’ai pleuré pour Hashim.

Remarque : Cet article a été modifié pour inclure un contexte supplémentaire sur le régime de permis de l’occupation israélienne et les conditions générales des travailleurs palestiniens en Israël.

