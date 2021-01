Un ancien soldat de l’armée américaine, Daniel Alan Baker, 33 ans, a été arrêté après avoir prétendument menacé de kidnapper et d’attaquer des partisans de Trump lors de manifestations prévues au Capitole de l’État de Floride

Un ancien soldat de l’armée qui se décrivait comme un «extrémiste de gauche» a été arrêté après avoir prétendument lancé un appel aux armes en ligne.

Daniel Alan Baker, 33 ans, aurait tenté de recruter des individus « partageant les mêmes idées » pour le rejoindre au Capitole de l’État de Floride à Tallahassee, quelques jours avant l’investiture présidentielle de Joe Biden.

Baker aurait participé à plusieurs manifestations de Black Lives Matter et anti-police à travers le pays l’année dernière.

Il a été arrêté vendredi par le FBI avec des agents du département de la police de Floride et du département de police de Tallahassee.

Les procureurs disent que Baker a été exclu de l’armée après avoir été éliminé au lieu de suivre les ordres et d’être déployé avec son unité en Irak. Il aurait également combattu aux côtés d’un groupe de miliciens en Syrie.

Baker, 33 ans, aurait proféré des menaces en ligne et encouragé d’autres personnes « partageant les mêmes idées » à le rejoindre

«Il s’agit d’un coup d’État armé et ne peut être arrêté que par une communauté armée. Si vous avez peur de mourir en combattant l’ennemi, restez au lit et vivez », lit-on dans un dépliant

Divers autres messages présumés sur les réseaux sociaux montrent que Baker encourage les gens à le rejoindre et demande aux autres d’acheter des armes et de « prendre les armes »

Baker avait fait la promotion d’un événement au Florida State Capitol dimanche. Il a été arrêté vendredi

Il a été accusé d’avoir violé une loi fédérale qui érige en crime le fait de «transmettre dans le commerce interétatique ou étranger toute communication contenant une menace d’enlèvement de toute personne ou une menace de blesser la personne d’autrui».

Les autorités ont surveillé les publications de Baker sur les réseaux sociaux qui se sont révélées de plus en plus inquiétantes ces derniers mois, notamment une tentative de recruter et former d’autres personnes pour promouvoir son idéologie d’extrémisme violent anti-gouvernement ou anti-autorité.

La plainte pénale détaille également comment Baker a menacé des suprémacistes blancs, des fascistes et des citoyens américains dont la loyauté politique ne correspond pas à la sienne, y compris les partisans de Trump.

Il aurait également promu le meurtre d’officiers militaires américains.

Ces dernières semaines, il a commencé à publier que les gens devraient commencer à se préparer à une nouvelle guerre civile.

Une note interne du FBI a mis en garde contre d’éventuelles manifestations armées dans les bâtiments du Capitole de l’État dans les 50 États dans les jours précédant l’inauguration de mercredi.

Un certain nombre de publications présumées sur les réseaux sociaux ces derniers mois semblent promouvoir la violence

Dans une publication, Baker semble noter qu’il est suivi par la police

Il a été congédié de façon déshonorante de l’armée en 2007 après être allé AWOL au lieu d’être envoyé en Irak.

Dans un commentaire sur le reportage d’une station d’information de Floride sur les préparatifs que la police de Tallahassee faisait avant le jour de l’inauguration, Baker a partagé un dépliant le 14 janvier intitulé «Appel aux armes le 20 janvier !!

«C’est un COUP armé et ne peut être arrêté que par une communauté armée! dit le dépliant. «Si vous avez peur de mourir en combattant l’ennemi, restez au lit et vivez», disait-il.

Il a ensuite demandé à d’autres personnes de le rejoindre en utilisant des armes à feu, encerclant les manifestants et les confinant dans le complexe du Capitole de l’État à Tallahassee.

Il a également publié une vidéo YouTube de lui-même imprimant les dépliants.

Les autorités affirment que la semaine dernière, dans les heures précédant son arrestation, Baker cherchait à acheter plus d’armes à feu, y compris un AK-47 et un pistolet.

Baker, photographié ici, aurait rejoint une milice en Syrie en 2017

Baker a reçu une interdiction temporaire de la part de Facebook à la suite de l’émeute du Capitole américain le 6 janvier, mais à peine l’interdiction avait été levée, Baker a posté: « Mort à amerikka bien sûr, f *** le président, actuel et élu. »

Il aurait également publié un certain nombre de publications sur les réseaux sociaux offrant de l’argent à quiconque l’aiderait à identifier et à traquer ceux vus dans des vidéos d’émeutiers pro-Trump qui ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole américain.

Baker a également affirmé offrir des récompenses à toute personne identifiant les policiers du Capitole qui, selon lui, permettaient aux manifestants de franchir librement les barricades.

« Il n’y aura aucune confiance dans les forces de l’ordre tant que chaque département n’aura pas été fermé et remplacé par de nouveaux visages », a déclaré Baker dans une vidéo YouTube le 8 janvier.

«Vous feriez mieux d’espérer que les flics vous trouveront avant que nous ne le fassions, car je crois qu’il faut torturer les prisonniers pour obtenir des informations. Vous feriez mieux de vous tourner parce que nous n’avons pas l’intention d’impliquer les flics.

Baker a servi dans l’armée pendant un an, mais a été renvoyé de façon déshonorante en 2007 après être allé AWOL au lieu de se diriger avec son unité sur un déploiement en Irak.

Baker est photographié pendant son séjour avec les Unités de protection du peuple (YPG), un groupe combattant en Syrie contre l’Etat islamique et le gouvernement turc

Après avoir été sans abri pendant près de dix ans, il aurait ensuite rejoint les Unités de protection du peuple (YPG), un groupe terroriste combattant en Syrie contre l’Etat islamique et le gouvernement turc.

À l’été 2020, Baker aurait parcouru le pays pour protester contre « la brutalité policière et la destruction de l’Amérique ». Il a participé à des manifestations de rue à Seattle et Nashville.

La position des forces de l’ordre est claire: «Les extrémistes résolus à la violence de part et d’autre du spectre politique et social doivent être stoppés et ils le seront», a déclaré le procureur américain Lawrence Keefe dans un communiqué.

« Le travail assidu dans cette affaire du FBI et d’autres organisations de sécurité publique a évité une crise avec cette arrestation, et nous ne nous arrêterons pas dans nos efforts pour détecter, dissuader et perturber quiconque envisage d’inciter ou de commettre la violence.

«Alors que les extrémistes qui planifient le chaos peuvent se glisser dans l’ombre, il est important que nous les obligions à sortir de la lumière et les traduisions en justice», a déclaré Keefe.

« Cette arrestation sert de message à quiconque a l’intention d’inciter ou de commettre des violences dans le district nord de la Floride: si vous représentez une menace pour la sécurité publique, nous viendrons vous chercher, nous vous trouverons et nous vous poursuivrons. »

Samedi, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a autorisé le maire de Tallahassee, John Dailey, à faire venir la Garde nationale pour aider à protéger le Capitole de l’État.

Il est intervenu après qu’un mémo interne du FBI a mis en garde contre d’éventuelles manifestations armées dans les bâtiments du Capitole de l’État dans les 50 États du pays dans les jours précédant l’inauguration.