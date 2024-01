Un gâteau au chocolat préparé pour le nouveau roi du Danemark

Par Adrienne Murray NielsenCorrespondant de fonctionnalités

Adrienne Murray Nielsen

(Crédit : Adrienne Murray Nielsen)

Alors que le Danemark célèbre le couronnement du roi Frederik X, une pâtisserie légendaire, Conditori La Glace, a préparé un gâteau au chocolat décadent en l’honneur du nouveau monarque.

Conditori La Glace au cœur de Copenhague, on fabrique des gâteaux et des confiseries depuis 1870. Des mariages aux jubilés d’argent, la plus ancienne pâtisserie du Danemark a pour tradition de célébrer les occasions royales.

Le matin de ma visite, les gens étaient rassemblés devant sa devanture, prenant des photos de sa vitrine où des portraits de famille royale et des chandeliers en or vintage côtoyaient des plateaux de gâteaux raffinés.

Les Danois ont été stupéfaits lorsque la reine Margrethe, bien-aimée du pays, a annoncé qu’elle remettrait le trône à son fils aîné Frederik, lors de sa cérémonie annuelle. Discours du Nouvel An .

La propriétaire de La Glace, Marianne Stagetorn Kolos, m’a dit qu’elle aussi était dépassée. “J’aime la famille royale. Je suis fan.”

Le lendemain, l’équipe de pâtissiers de La Glace s’est rapidement mise au travail pour préparer une nouvelle recette royale digne d’un roi. Le résultat? Un chocolat plutôt royal et somptueux financier.

“C’est un gâteau très masculin. En même temps, [it has] une certaine élégance et légèreté”, a expliqué Stagetorn Kolos. “Il fond essentiellement dans la bouche.”

Le petit gâteau au beurre et aux amandes est réalisé dans un moule circulaire avec du chocolat et de la pâte d’amande, le favori danois, puis couronné d’un caramel. crémeux c’est plus épais et plus dense qu’une mousse. En son centre se trouve le caramel au beurre salé et le praliné noisette. Le tout est bien sûr saupoudré d’or, puis décoré d’un disque de noisettes grillées et de trois sortes de chocolat.

Adrienne Murray Nielsen

(Crédit : Adrienne Murray Nielsen)

Pour Stagetorn Kolos, il était important que le Gâteau Frederik X devrait être “aimé par le peuple depuis de nombreuses années”, tout comme le gâteau de la reine Margrethe.

Depuis son accession au trône en 1972, La Glace prépare un gâteau en son honneur. Composé d’un biscuit florentin au nougat tendre et au praliné onctueux aux noisettes, le “Margrethekage” est surmonté d’une fleur de massepain blanche emblématique en hommage au surnom de la reine, ” Daisy “.

Derrière la pâtisserie se cache la maison de production de La Glace sur quatre étages. En montant l’escalier raide et étroit, je suis passé devant une machine à glace centenaire et j’ai été accueilli par des effluves de caramel et le doux parfum du chocolat. Dans une cuisine du troisième étage, la chef stagiaire Amelia Heimann versait de la pâte de noisettes et du caramel au beurre salé au centre de chaque financier. “C’est juste une belle surprise au milieu avec toutes les belles saveurs”, m’a-t-elle dit. Enfin, elle a délicatement placé des cercles de noisettes dorées et de chocolat sur le dessus. “Il y a une sorte de couronne”, a-t-elle souligné.

C’est juste une belle surprise au milieu avec toutes les belles saveurs. Il y a une sorte de look couronne.

Tout cela semblait plutôt riche et décadent, mais quand je l’ai goûté, j’ai été surpris de le trouver assez léger et pas aussi sucré que je l’avais imaginé. Il semble que d’autres pourraient être d’accord ; le gâteau Frederik se vend rapidement.

Ayant survécu à quatre monarques, Conditori La Glace a peu changé au cours de ses 150 ans d’histoire. À l’intérieur, ses murs lambrissés roses, ses horloges vintage et ses photographies aux cadres dorés transportent les clients dans une époque révolue où seules les pâtisseries et les gâteaux les plus classiques sont servis. Pour une ville où les boulangeries de pointe ouvrent presque toutes les deux semaines, une telle longévité est remarquablement rare.

“C’est comme ça. C’est comme ça que nous resterons”, a insisté Stagetorn Kolos, qui dirige cette institution de Copenhague depuis 35 ans.

La pâtisserie sert une gamme ahurissante de près de 40 desserts d’inspiration française, des grands gâteaux crémeux aux macarons, en passant par les pâtisseries et le pain. D’autres Danois célèbres ont également gagné leur place au menu. Il y a le Hans Christian Andersenun gâteau au chocolat blanc et le goût café Karen Blixentandis que compositeur Carl Nielsen a été immortalisée sous forme de truffe chocolat-orange.

Derrière le comptoir vitré, des employés en tablier vert servaient à la hâte les clients tandis que la file d’attente s’étirait vers la porte. Parmi ceux qui attendaient patiemment se trouvait Bente Faerch, qui m’a dit qu’elle avait déjà fréquenté La Glace à plusieurs reprises. “C’est un endroit avec beaucoup d’histoire”, a-t-elle déclaré. Mais pour elle, cette occasion était particulièrement nostalgique. “Lorsque la reine Margrethe a été couronnée, j’étais ici avec mes parents. Donc, je voulais être ici aussi aujourd’hui.”

Les dimanches Succession a vu les rues de Copenhague se transformer en une mer de gens agitant des drapeaux danois rouges et blancs alors qu’ils souhaitaient adieu à Margrethe et souhaitaient la bienvenue au roi Frederik et à son épouse, la reine Mary.

Adrienne Murray Nielsen

(Crédit : Adrienne Murray Nielsen)

Selon l’historienne de l’alimentation Nina Bauer, les gâteaux homonymes ou pour occasions spéciales ont connu un âge d’or au Danemark au milieu du XIXe siècle, lorsque les anniversaires, les visites de célébrités et même les représentations théâtrales étaient tous marqués par un gâteau. Cependant, beaucoup n’étaient que des célébrations ponctuelles et les recettes étaient souvent oubliées au fil du temps, entraînant le déclin de la tradition.

“Seuls quelques-uns de ces gâteaux pour occasions spéciales ont survécu”, a déclaré Bauer, soulignant que La Glace se démarque parce que certaines de ses recettes plus anciennes ont perduré. “Ce n’est plus si courant. Donc, je pense que le couronnement a permis d’actualiser cette tradition dans tout le pays.”

De retour à La Glace, sa propriétaire de 56 ans a ses propres projets de relève. Après avoir repris la pâtisserie de sa mère, alors âgée de 21 ans, elle la transmettra à ses filles l’année prochaine.

Alors, la famille royale a-t-elle mangé ses gâteaux ? J’ai demandé. “Nous leur avons livré la Margrethe”, a-t-elle déclaré. Alors peut-être qu’ils commanderont aussi le gâteau Frederik.

Pour ceux qui ne peuvent pas faire un voyage à Copenhague, voici la recette de Conditori La Glace, adaptée aux boulangers maison, pour son Sarah Bernhardt Gâteaux. Bien que les mini confiseries enrobées de chocolat ne soient pas une création sur le thème royal, il s’agit de l’un des gâteaux les plus célèbres du Danemark. Elle a été créée en 1911 en l’honneur de Bernhardt, une célèbre actrice française qui avait visité Copenhague, et la recette offre un délicieux avant-goût de cette célèbre pâtisserie.

Conditori La Glace

(Crédit Conditori La Glace)

Recette de gâteaux Sarah Bernhardt Par Conditori La Glace

Donne 10 gâteaux

Ingrédients Pour le base de macaron : 200g de pâtisserie Massepain 320g de sucre 3-4 blancs d’œufs Pour le Truffe au chocolat: 375 g de crème fouettée épaisse 240g de chocolat noir haché (58% de cacao recommandé) 300-400g de chocolat noir pour recouvrir les gâteaux

Méthode

Étape 1

Pour la base de macaron : mélanger la pâte d’amande et le sucre avec une spatule jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé. (Ou utilisez un mixeur si vous préparez de grandes quantités). Ajouter les blancs d’œufs jusqu’à ce que le mélange soit humide mais ferme. Versez le mélange dans une poche à douille et formez des disques de 7 cm de diamètre sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Cuire les fonds dans un four préchauffé à 160°C pendant 25 minutes.

Étape 2

Pour la truffe au chocolat : versez la crème dans une casserole et portez à ébullition. Dès que la crème bout, versez-la sur le chocolat haché. Remuer soigneusement jusqu’à ce que le tout soit homogène. Placez le mélange de truffes au réfrigérateur pendant au moins 4 heures pour épaissir.

Étape 3

Assemblage des gâteaux : étalez la truffe au chocolat sur les fonds de macarons (environ 60 g chacun) et formez des pics pyramidaux. Placez les gâteaux au réfrigérateur pendant que vous faites fondre 300 à 400 g de chocolat noir dans un bol au dessus d’une casserole d’eau frémissante. Trempez chaque gâteau dans le chocolat fondu en tenant le fond de macaron pour que seule la partie truffe au chocolat soit enrobée. Placez les gâteaux au réfrigérateur pendant environ 30 minutes, puis servez.

—

Rejoignez plus de trois millions de fans de BBC Travel en nous aimant sur Facebookou suivez-nous sur Twitter et Instagram.

Si vous avez aimé cette histoire, inscrivez-vous à la newsletter The Essential List – une sélection triée sur le volet de fonctionnalités, de vidéos et d’actualités à ne pas manquer, livrées dans votre boîte de réception tous les vendredis.