Un gastro-entérologue partage une astuce pour manger suffisamment d’aliments sains pour l’intestin

Un gastro-entérologue a partagé une méthode qu’il utilise pour s’assurer qu’il mange suffisamment d’aliments sains pour ses intestins.

Il s’appelle F-GOALS et comprend des plantes telles que l’ail, le brocoli, les fruits et les légumineuses.

La santé intestinale est importante car elle est liée à notre état de santé général.

Un gastro-entérologue a partagé l’astuce qu’il utilise pour s’assurer qu’il consomme suffisamment de fibres pour améliorer son état de santé. santé intestinale et son état de santé général à son tour.

Dr. Will Bulsiewicz auteur de « Fiber Fuelled », a développé l’acronyme F-GOALS, qui signifie : fruits et aliments fermentés; légumes verts et céréales; oméga 3; aromatiques; les légumineuses ; et des algues, du sulforaphane et des « champignons ».

S’exprimant sur “ Podcast “Le journal d’un PDG” plus tôt ce mois-ci, Bulsiewicz a déclaré santé intestinale est non seulement important pour la digestion, mais on pense également qu’il affecte d’autres parties et fonctions du corps, notamment le système immunitaire et la santé mentale. et la cognition, le métabolisme et les hormones.

De plus en plus de preuves suggèrent que microbiote intestinal — ou les micro-organismes, y compris les bactéries qui vivent dans le système digestif — peuvent influencer notre santé, en raison de sa relation symbiotique avec notre corps et de la façon dont il interagit avec nos fonctions corporelles et les aide. Par exemple, 80 % des cellules immunitaires du corps sont contenues dans l’intestin.

Bulsiewicz a déclaré à Bartlett que l’une des plus grandes idées fausses que les gens ont sur l’amélioration de la santé intestinale est qu’ils doivent restreindre leur alimentation, alors qu’il s’agit en réalité d’augmenter la variété des aliments qu’ils consomment.

Découvrez ci-dessous son acronyme F-Goals.

F — fruits et aliments fermentés

Bulsiewicz a dit que le fruit a été “vilanisé de manière inappropriée” ” mais est “incroyablement bon pour nous” et que les personnes qui en consomment plus sont moins susceptibles de souffrir de diabète. Une étude de 2023 a révélé que ceux qui mangeaient 300 grammes de fruits supplémentaires sur une période de trois ans avaient un risque 8,2 % inférieur de développer un diabète de type 2.

Il a également recommandé aux gens de manger aliments fermentés comme la choucroute, le kimchi et les cornichons pour améliorer leur santé intestinale. Bulsiewicz a cité une école de médecine de Stanford en 2021 étude qui a révélé que les participants qui ajoutaient des aliments fermentés à leur alimentation pendant 10 semaines augmentaient la diversité des bactéries dans leur microbiome intestinal.

G — légumes verts et céréales

Les verts et céréales – en particulier les grains entiers non raffinés – sont riches en fibres et en amidons résistants, a déclaré Bulsiewicz. La recherche suggère que les fibres et les amidons résistants sont excellents pour le microbiome intestinal car ils favorisent la diversité bactérienne.

O — oméga-3 provenant d’aliments riches en fibres

Oméga 3 Les acides gras, présents dans des aliments tels que les graines de chia, les graines de lin, les graines de chanvre et les noix, sont également importants pour la santé intestinale, a déclaré Bulsiewicz.

De nouvelles preuves suggèrent que les oméga-3 pourraient aider à réguler les types et les quantités de bactéries dans l’intestin et à contrôler l’inflammation.

A – aromatiques

Les aromatiques sont des aliments comme les oignons, ail , et des échalotes. Non seulement ces aliments sont délicieux, a déclaré Bulsiewicz, mais ils sont également excellents pour le cœur et on pense qu’ils protègent contre le cancer.

Selon La Clinique de Cleveland des études suggèrent qu’une alimentation riche en oignons pourrait réduire le risque de développer des cancers colorectaux, du cerveau, de la vessie, du sein, du poumon, des ovaires et de l’estomac, tout en aidant à contrôler l’hypertension artérielle et à réduire le taux de cholestérol.

L — légumineuses

“Les légumineuses sont le superaliment numéro un”, a déclaré Bulsiewicz.

La recherche montre que manger plus de légumineuses semble réduire le risque de maladies cardiovasculaires et de maladies coronariennes.

Bulsiewicz a également appelé les légumineuses « aliments de longévité ». Business Insider a précédemment rapporté que les haricots sont couramment consommés dans le monde. Zones bleues où les gens vivent régulièrement jusqu’à plus de 100 ans.

S — « champignons, algues et sulforaphane

Ces aliments sont d’excellentes sources de fibre a déclaré Bulsiewicz, tandis que le sulforaphane est un produit chimique présent dans les légumes crucifères, notamment le brocoli, le chou frisé et le chou, censé aider à prévenir le cancer.

Bulsiewicz a déclaré que manger beaucoup de sources différentes de fibres est excellent pour la santé intestinale, car certains aliments nourrissent « des familles spécifiques de microbes et les élèvent ».

“Les choix que vous faites ont un impact sur les microbes qui se nourrissent”, a-t-il déclaré.