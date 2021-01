Le sénateur Pat Toomey (R-PA) prend la parole lors d’une audience devant la Commission de surveillance du Congrès en décembre à Washington, DC. | Alex Wong / Getty Images

Compte tenu de la répartition 50-50 du Sénat, les républicains pourraient constituer un obstacle majeur au plan de 1,9 billion de dollars de Biden.

Le président élu Joe Biden a commencé à dévoiler un programme législatif ambitieux – et bien qu’il ait signalé l’espoir d’un soutien bipartisan, plusieurs républicains du Sénat rejettent déjà d’emblée son nouveau plan de secours contre les coronavirus.

Biden a dévoilé jeudi une proposition de 1,9 billion de dollars qui comprendra un chèque de relance de 1 400 dollars; des milliards de dollars de financement pour la distribution et les tests de vaccins; et une aide supplémentaire aux gouvernements des États et locaux. Il est destiné à faire face aux retombées économiques massives que le pays continue de subir de la pandémie de coronavirus et à compléter l’aide fédérale qui a été distribuée via la loi CARES de 2000 milliards de dollars et une deuxième mesure de 900 milliards de dollars l’année dernière.

« Ce n’est pas seulement que les investissements fiscaux intelligents, y compris les dépenses déficitaires, sont plus urgents que jamais », a déclaré Biden dans un discours de promotion de la mesure, surnommé le « Plan de sauvetage américain », la semaine dernière. «C’est que le retour sur ces investissements – dans les emplois, dans l’équité raciale – évitera des dommages économiques à long terme et les avantages dépasseront de loin les coûts.»

Dans ces mêmes remarques, Biden a souligné que 18 millions de personnes bénéficient actuellement d’une assurance chômage et que 400 000 petites entreprises ont définitivement fermé leurs portes – deux indications que des millions d’Américains ont encore besoin d’un soutien supplémentaire.

Plusieurs démocrates ont répondu au plan en exhortant Biden à envisager des mesures encore plus expansives, y compris des dispositions telles que des chèques de relance récurrents et des obligations pour bébés, qui créeraient un compte d’épargne financé par le gouvernement fédéral pour chaque nouveau-né. Les républicains, cependant, commencent à s’aligner contre la proposition – faisant écho aux préoccupations qu’ils ont longtemps exprimées sur la façon dont de telles dépenses pourraient augmenter la dette nationale.

«Faire exploser 2 billions de dollars supplémentaires en argent emprunté ou imprimé – alors que l’encre de la facture d’aide de 1 billion de dollars de décembre est à peine sèche et qu’une grande partie de l’argent n’est pas encore dépensée – serait un gaspillage colossal et économiquement néfaste», le sénateur Patrick Toomey (R -PA) a déclaré dans un communiqué.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, n’a pas encore commenté la proposition, bien qu’il ait été réticent à approuver des projets de loi de secours plus importants dans le passé, et a cité la fracture au sein de sa conférence sur la question comme raison.

Le refus qui a émergé jusqu’à présent suggère que l’opposition républicaine pourrait potentiellement empêcher l’approbation de ce projet de loi via un ordre régulier: puisque la plupart des lois nécessitent 60 voix pour être adoptées au Sénat, les démocrates auraient besoin de 10 républicains pour soutenir la mesure, étant donné le 50-50 de la chambre. Divisé. S’ils ne recueillent pas ce soutien, les démocrates devront peut-être envisager d’autres options procédurales qui leur permettraient de contourner la règle des 60 voix, y compris le rapprochement budgétaire.

Les républicains renforcent leur conservatisme budgétaire, encore une fois

Comme Toomey, d’autres législateurs républicains – y compris le sénateur Ted Cruz (R-TX) – ont indiqué qu’ils souhaitaient mettre l’accent sur le conservatisme budgétaire (essentiellement, limiter les ajouts à la dette nationale) maintenant que les démocrates ont reconquis le Maison Blanche.

Beaucoup de membres du parti semblent le faire même si de telles actions sont en contradiction avec les positions qu’ils ont prises pendant l’administration Trump. Selon le Tax Policy Center, les réductions d’impôts de Trump en 2017 ont été estimées à ajouter entre 1000 et 2000 milliards de dollars à la dette nationale, par exemple.

.@jonathanvswan: Pensez-vous que vos collègues du Parti républicain retrouveront son inquiétude face à la dette et aux déficits?@tedcruz: Sûr. Swan: N’est-ce pas la chose la plus cynique et la plus bidon? #AxiosOnHBO pic.twitter.com/P0q587kr4y – Axios (@axios) 27 octobre 2020

L’attention renouvelée des républicains sur la dette était de plus en plus apparente l’année dernière, alors que les sénateurs du GOP cherchaient à limiter la portée du deuxième plan de relance: à maintes reprises, les législateurs républicains ont fait pression pour une législation inférieure à 1 billion de dollars.

Et comme Bloomberg l’a rapporté à l’époque, cette opposition a conduit à des spéculations sur la question de savoir si de telles positions signifiaient que les républicains se réinstalleraient comme le «parti du non» dans une présidence Biden. Les premières indications semblent suggérer que le GOP adoptera en effet cette stratégie, avec laquelle ils ont tenté de bloquer de nombreux efforts législatifs de l’administration Obama.

«Nous ne pouvons pas simplement dépenser énormément à cela sans rendre compte au contribuable américain actuel et futur», a récemment déclaré le sénateur Rick Scott (R-FL) au Washington Post à propos du programme de secours contre le coronavirus de Biden.

Bien qu’il y ait un débat parmi les experts sur le montant de l’aide aux coronavirus nécessaire, comme l’a expliqué Dylan Matthews de Vox au printemps dernier, les préoccupations concernant la dette sont difficiles à faire valoir dans le moment économique actuel en raison de quelques facteurs, notamment la baisse des taux d’intérêt:

Pour être sûr, il y a des moments où s’inquiéter de la dette a du sens. Des pays comme les États-Unis qui impriment leur propre monnaie peuvent en principe toujours payer leurs dettes, mais il y a un risque que cela implique d’imprimer tellement d’argent que l’hyperinflation s’ensuit. Si cela représentait un réel danger, les États-Unis devraient réfléchir à deux fois à une augmentation massive du déficit. Mais l’inflation, et encore moins l’hyperinflation, n’est pas un réel danger en ce moment. Selon la mesure préférée de la Fed, l’inflation était bien inférieure à son objectif de 2% avant même que le coronavirus ne frappe.

Certains républicains pourraient signer pour plus de soulagement – mais on ne sait pas si les démocrates peuvent atteindre 10

Un segment de la conférence républicaine pourrait être disposé à travailler avec Biden sur plus de soulagement, bien qu’il soit probable qu’il y aura une pression pour réduire la mesure en échange de leur soutien. L’offre d’ouverture de Biden appelle à augmenter le salaire horaire minimum à 15 dollars – une disposition qui a suscité un important recul républicain dans le passé, par exemple. Il est possible que des initiatives comme celles-ci soient mises de côté pour la future législation afin de gagner le soutien du GOP pour le paquet plus large.

«Il y a beaucoup de choses dans ce package que je peux soutenir. Certains dont je ne peux pas. Nous n’allons pas renflouer un groupe d’États bleus mal gérés », a déclaré vendredi le sénateur Lindsey Graham (R-SC).

Auparavant, les sens. Mitt Romney (R-UT), Susan Collins (R-ME), Lisa Murkowski (R-AK) et Bill Cassidy (R-LA) faisaient partie d’un groupe bipartisan qui a aidé à élaborer un projet de loi de compromis sur l’aide en dernier lieu an. Il comprenait certaines des dispositions que Biden a réclamées, et elles font partie de celles qui pourraient être plus disposées à envisager un soutien supplémentaire cette fois-ci également. Les sens.Marco Rubio (R-FL) et Josh Hawley (R-MO) ont également soutenu un projet de loi visant à augmenter la récente série de chèques de relance de 600 $ à 2000 $ – une autre partie importante du plan de Biden.

Cependant, la question de savoir si les démocrates et les républicains peuvent parvenir à un compromis sur la législation et obtenir les votes nécessaires pour atteindre le seuil de 60 personnes nécessaire pour la passer est une question ouverte. S’ils ne le peuvent pas, les démocrates pourraient choisir de faire avancer certaines parties de cette législation à travers le processus connu sous le nom de réconciliation budgétaire.

Contrairement à la plupart des projets de loi, les résolutions budgétaires peuvent être adoptées par le Sénat à la majorité simple des voix – bien qu’il existe des limites à ce qu’elles pourraient inclure. En empruntant cette voie, les démocrates pourraient adopter un projet de loi avec les 50 membres de leur caucus et un bris d’égalité du vice-président élu Kamala Harris.

«Tout ne peut pas passer par un rapprochement budgétaire», a écrit Dylan Matthews de Vox. «Cela exclut probablement des mesures telles qu’une augmentation du salaire minimum, ou la création d’un État à Washington et à Porto Rico, ou des mises à jour de la loi sur les droits de vote, ou une réforme du gerrymandering.

Comme le note Matthews, cependant, toutes les dispositions liées aux dépenses et aux impôts qui expireraient dans les 10 ans, sont neutres en matière de déficit et ne modifient pas la sécurité sociale pourraient toutes être éligibles. Cela signifie que certains aspects de la proposition de relance – comme une autre série de vérifications, ainsi qu’une prolongation du congé médical payé – pourraient potentiellement passer par un rapprochement budgétaire si c’est la seule option disponible pour les démocrates.