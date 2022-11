Un gardien kenyan expulsé du Qatar après s’être plaint de conditions de travail déchirées pour regarder la Coupe du monde

Un agent de sécurité kenyan a été expulsé du Qatar après s’être plaint des conditions de travail.

La Coupe du monde de football 2022 doit commencer dans quelques jours.

Malcolm Bidali, un agent de sécurité kenyan expulsé du Qatar après s’être plaint des conditions de travail, se sent en conflit à l’idée de regarder la Coupe du monde qui commence cette semaine.

“Dire que je ne regarderai pas la Coupe du monde serait un mensonge”, a déclaré le joueur de 30 ans.

“Mais en regardant les stades, je ne peux pas m’empêcher de me demander combien de personnes n’ont pas été payées, combien ont subi de terribles conditions de travail… combien ont perdu la vie.”

Bidali est devenu un militant déclaré des travailleurs migrants après avoir été détenu pendant quatre semaines, puis expulsé de l’État du Golfe en 2021.

Le Qatar a fait l’objet de nombreuses critiques concernant son traitement des travailleurs étrangers, des droits des femmes et de la communauté LGBTQ à l’approche du tournoi qui se terminera le 18 décembre.

Des groupes de défense des droits se sont plaints de salaires impayés et de décès non signalés sur les chantiers de construction.

Le Qatar a mené des réformes majeures qui ont été saluées par les syndicats internationaux mais Bidali fait partie des sceptiques.

“Quand toutes les caméras seront parties, tous les journalistes seront partis, tous les fans seront partis, ce seront les travailleurs migrants et les employeurs et l’État, et je pense qu’il sera très difficile de maintenir même les réformes déjà introduites, laissez tranquille en introduisant de nouveaux », a déclaré Bidali.

“Mais j’espère que je me trompe.”

“Semblable à l’esclavage”

Bidali est arrivé au Qatar en janvier 2016 et a travaillé comme agent de sécurité en regardant les images des caméras de vidéosurveillance sur un écran pendant 12 heures par jour.

Il ne se plaignait pas de ses conditions. Il gagnait environ 420 dollars par mois – beaucoup plus qu’il ne le ferait au Kenya – et vivait dans une villa avec d’autres travailleurs migrants.

Bidali a déclaré que son cauchemar avait commencé lorsqu’il avait déménagé dans une autre entreprise où il n’était payé que 350 dollars par mois et qu’il avait emménagé dans une pièce de 20 mètres carrés qu’il partageait avec cinq autres hommes.

Les lits, dit-il, étaient infestés de poux et la cuisine de cafards.

Bidali a déclaré qu’il devait 1 200 dollars à une agence de recrutement kenyane – qui l’a aidé à obtenir son emploi et à organiser un vol et un visa – donc au début, il n’a rien dit.

Mais il a finalement écrit des plaintes par courrier électronique aux ministères du travail et de l’intérieur du Qatar. Selon Bidali, ils n’ont pas répondu.

Puis Migrant-Rights.org, un groupe non gouvernemental spécialisé, l’a contacté et il a commencé à écrire des blogs anonymes sur la vie des travailleurs dans le riche État du Golfe.

“Les conditions de travail au Qatar sont similaires à l’esclavage”, a-t-il déclaré.

“Vous vous retrouvez dans une situation dont il est très difficile de sortir, où quelqu’un vous possède fondamentalement. Quelqu’un décide de très grands aspects de votre vie, de l’heure à laquelle vous vous réveillez à l’heure à laquelle vous vous couchez, quel type de nourriture vous mangez, où vous vivez, avec qui vous vous associez. »

“Pression psychologique”

Le système de parrainage dit « kafala » pour les travailleurs étrangers dominait autrefois au Qatar, comme il le fait toujours dans la plupart des États du Golfe.

Mais il a été en grande partie démantelé ces dernières années. Les travailleurs peuvent désormais changer d’emploi et quitter le pays sans l’autorisation de leur employeur.

Le Qatar a également introduit un salaire minimum et de nouvelles réglementations sur le travail dans la chaleur.

Bidali a déclaré qu’il avait commencé à avoir des problèmes lorsqu’il avait écrit une histoire qui mentionnait un membre de la famille royale du Qatar.

Il a été arrêté par l’agence de sécurité nationale le 4 mai 2021 et a déclaré qu’il n’était pas autorisé à voir un avocat. Il s’est également plaint de “pression psychologique”, notamment d’avoir une lumière permanente dans sa cellule et de perdre la notion du jour et de l’heure.

Le Qatar l’a accusé d’avoir reçu de l’argent d’un “agent étranger” pour participer à la diffusion de “désinformations”, mais il a finalement été libéré suite aux protestations de l’ONG et du syndicat des footballeurs professionnels.

Il a été interdit de quitter le pays, mais à la suite d’une publicité internationale et d’un soutien diplomatique, il a été expulsé en août 2021 après avoir été condamné à payer une amende de 6 000 dollars.

Les autorités qataries n’ont pas répondu aux derniers commentaires de Bidali. En mai, ils ont déclaré qu’il avait reçu “des conseils juridiques et une représentation”.