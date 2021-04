L’ancien gardien de basket-ball du Kentucky, Terrence Clarke, est décédé jeudi dans un accident de voiture à Los Angeles.

Clarke avait 19 ans.

«Je suis absolument vidé et malade ce soir», entraîneur du Kentucky John Calipari a déclaré dans un communiqué. «Un jeune que nous aimons tous vient de perdre la vie trop tôt, un avec tous ses rêves et espoirs devant lui. Terrence Clarke était un enfant magnifique, quelqu’un qui possédait la pièce avec sa personnalité, son sourire et sa joie. Les gens se sont tournés vers lui, et entendre que nous l’avons perdu est tout simplement difficile pour nous tous de comprendre en ce moment. Nous sommes tous sous le choc.

« Les coéquipiers et les frères de Terrence l’aimaient et sont absolument dévastés. Ils savent que nous sommes là pour eux pour tout ce dont ils ont besoin.

«Je suis en route pour Los Angeles pour être avec sa mère et son frère pour aider partout où je peux. Ce sera une période difficile pour tous ceux qui connaissent et aiment Terrence, et je demanderais à tout le monde de prendre un moment ce soir pour dire une prière pour Terrence et sa famille. Qu’il repose en paix. «

Clarke conduisait vers le sud sur Winnetka Avenue quand il a allumé un feu rouge à une vitesse élevée et est entré en collision avec un autre véhicule qui s’apprêtait à tourner à gauche, selon le département de police de Los Angeles. Clarke était le seul occupant de son véhicule qui a ensuite heurté un poteau de lampadaire et s’est retrouvé au repos dans un mur de blocs.

L’incident a été enregistré sur une vidéo de surveillance dans une maison voisine. Clarke a été transporté à l’hôpital Northridge pour ses blessures. Il a ensuite été déclaré mort à l’hôpital.

Plusieurs anciens coéquipiers de Clarke au Kentucky ont commencé à publier des messages de condoléances sur leurs comptes personnels de médias sociaux alors que les nouvelles commençaient à circuler jeudi soir.

« Lil bruh, je t’aime pour toujours. … Reste tranquille », a posté l’attaquant britannique Olivier Sarr sur Instagram avec une photo de lui et Clarke ensemble.

L’entraîneur des Boston Celtics, Brad Stevens, a mis fin à sa conférence de presse d’après-match tôt après le match de jeudi de son équipe après avoir entendu des informations sur la mort de Clarke. Clarke a grandi à Boston et Stevens a déclaré que même s’il n’avait pas rencontré Clarke, son fils l’admirait comme une star du basket-ball du lycée local.

Le projet de perspective de la NBA aurait quitté une séance d’entraînement au moment de l’accident. Un jour seulement avant, Klutch Sports a confirmé que Clarke et l’ancien coéquipier britannique Brandon Boston avaient rejoint l’agence sportive en tant que clients dans sa classe de draft NBA 2021.

« Nous sommes stupéfaits par cette tragédie soudaine et déchirante », a déclaré le directeur sportif britannique Mitch Barnhart dans le communiqué. «Terrence était un jeune homme si plein de vie et si plein de promesses. Nous blessons et pleurons avec sa famille, ses amis, ses coéquipiers et entraîneurs, et nos prières les accompagnent tous dans cette perte inimaginable.

Le natif de Boston s’est déclaré pour le repêchage de la NBA en mars après avoir disputé seulement huit matchs pour le Kentucky cette saison en raison d’une blessure à la cheville. Ancienne recrue classée parmi les 10 premières du consensus, Clarke a récolté en moyenne 9,6 points, 2,6 rebonds et deux passes par match tout en commençant 6 des 8 matchs pour le Kentucky. Il a été projeté comme un choix probable de deuxième tour lors du repêchage de la NBA de cet été.

La première saison de Clarke a été déraillée par une blessure à la cheville qui l’a mis à l’écart en décembre. Il a raté toute la partie de la saison régulière du calendrier de la Conférence du Sud-Est, mais est retourné jouer à neuf minutes du banc lors de la défaite du Kentucky SEC Tournament contre l’État du Mississippi, qui a fini par être le dernier match d’une saison décevante 9-16.

« C’est une sacrée chose qu’il voulait essayer de jouer pour aider notre équipe », a déclaré l’entraîneur britannique John Calipari après ce match. « Il savait que si nous avions quatre matchs en quatre jours, il allait être nécessaire. »

La mort de Clarke marque la deuxième tragédie du programme de basket-ball du Kentucky en moins d’un an.

L’ancien joueur de basket-ball et lanceur de baseball britannique Ben Jordan est décédé en janvier. Le temps de Clarke et Jordan dans l’équipe de basket-ball ne se chevauchait pas, mais ils partageaient plusieurs coéquipiers et entraîneurs.

