Les procureurs allemands ont accusé un homme de 100 ans d’avoir aidé et encouragé à assassiner dans le camp d’extermination de Sachsenhausen. Le suspect était un garde du tristement célèbre camp nazi où 100 000 personnes ont péri.

L’homme, qui réside dans l’État de Brandebourg, non loin de Berlin, est accusé de complicité dans 3 518 cas de meurtre, a rapporté lundi la chaîne allemande NDR.

L’homme de 100 ans aurait « sciemment et volontairement » a contribué au meurtre de détenus à Sachsenhausen, où il a servi comme gardien de sécurité entre 1942 et 1945.

Le camp de concentration situé dans le nord-est de l’Allemagne était un endroit où le régime nazi a emprisonné quelque 200000 personnes, y compris des dissidents politiques, des juifs, des Polonais et des prisonniers de guerre soviétiques – y compris le fils de Staline, Yakov Dzhugashvili, qui y est mort en 1943.

Sachsenhausen avait une chambre à gaz et une zone d’expérimentation médicale parmi ses sous-camps. Environ 100 000 personnes qui y étaient emprisonnées sont mortes, en partie à cause de maladies, d’expériences médicales et de conditions de travail des esclaves insupportables.

Les procureurs allemands estiment que l’ancien garde peut encore être jugé malgré son âge avancé. Un tribunal local doit maintenant décider de l’autoriser ou non.

«Pour les survivants âgés des camps de concentration et d’extermination allemands, ce processus est également un exemple important du fait que la justice n’a pas de date d’expiration et que la persécution des auteurs SS ne doit pas se terminer même dans la vieillesse». Christoph Heubner, du Comité international d’Auschwitz, a parlé de l’acte d’accusation de lundi.

Les forces de l’ordre allemandes enquêtent actuellement sur plusieurs autres cas liés aux camps de la mort nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Au moins neuf enquêtes préliminaires sont en cours, a déclaré le chef du Bureau central d’enquête sur les crimes nationaux-socialistes à Ludwigsburg, Thomas Will, aux médias locaux.

L’année dernière, un ancien garde du camp de concentration de Stutthof a été condamné à une peine de deux ans avec sursis pour complicité dans le meurtre de 5 232 personnes dans l’établissement situé près de l’actuelle ville polonaise de Gdansk. L’accusé avait 90 ans à l’époque du verdict.

Une femme qui travaillait chez Stutthof comme dactylo a été accusée de complicité dans le meurtre de 10 000 personnes la semaine dernière. Les médias allemands ne l’ont identifiée que comme étant Irmgard F., 95 ans. On ne sait pas si la résidente de la maison de soins sera jugée.

