Un gardien de zoo slovaque retrouvé mort dans un enclos après une apparente attaque de lion

Les autorités slovaques ont lancé une enquête après qu’un gardien de zoo a été retrouvé mort dans un enclos pour animaux, ont annoncé mardi des responsables.

La police a déclaré qu’une autopsie était en cours pour déterminer la cause du décès et a refusé de fournir plus de détails, citant une enquête en cours.

La chaîne de télévision slovaque Markiza a déclaré que le propriétaire du petit zoo de la ville de Kysucke Nove Mesto avait été attaqué par un lion alors qu’il nourrissait l’animal. Le radiodiffuseur a déclaré que les proches de l’homme avaient confirmé l’information.

Les médias locaux en Slovaquie ont déclaré que le zoo élevait des lions, des tigres, des chèvres, des moutons, des lamas, des chameaux, des ânes, des singes et d’autres animaux.

