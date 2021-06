Un gardien de zoo mutilé à mort par un tigre de Sibérie après qu’une bête féroce a escaladé une clôture électrique de 12 pieds alors qu’elle était éteinte

Un gardien de zoo bien-aimé qui faisait innocemment son travail a été mutilé à mort par un tigre de Sibérie dans un parc de prédateurs en Afrique du Sud.

David Solomon, 52 ans, a été mordu à plusieurs reprises et s’est fait casser le cou par un tigre voyou au Seaview Predator Park de Port Elizabeth jeudi.

Jasper le tigre de Sibérie qui a tué le gardien David Solomon au Seaview Predator Park à Port Elizabeth Crédit: Seaview Predator Park

Le personnel a déclaré que Salomon est décédé lorsque Jasper lui a cassé le cou lors de l’attaque Crédit: Seaview Predator Park

Amis gardiens de zoo déplaçant le tigre de Sibérie tranquillisé Crédit: Seaview Predator Park

Jasper, un tigre de Sibérie mâle agressif, a escaladé une clôture électrique de 12 pieds de haut alors que le courant était coupé pour atteindre Salomon, qui était de l’autre côté.

Remarquant le prédateur géant de 675 livres qui le suivait, Solomon a désespérément essayé d’escalader une autre clôture, mais a été entraîné vers le bas.

Après avoir mutilé son ancien soignant, Jasper a ensuite sauté une autre clôture pour atteindre un mâle rival appelé Judah et l’a tué dans un combat sanglant de gros chats.

La bête a ensuite essayé de s’accoupler avec la sœur de Judah, Amber, lorsque l’hôpital vétérinaire de Kragga Kamma et la conservation de la nature ont été appelés.

Un vétérinaire a piqué à la fois Jasper et Amber avec un tranquillisant qui a permis au personnel d’évacuer les restes de leur collègue et le corps de Juda de l’enclos.

UN EMPLOYÉ BIEN AIMÉ

Un ancien employé a déclaré que Solomon avait travaillé avec des tigres pendant 15 ans et connaissait Jasper depuis qu’il était petit.

« En mars dernier, David faisait partie d’une équipe qui a déplacé Jasper et son frère Jade dans leur nouvel enclos pour rencontrer le public pour la première fois après avoir été tranquillisés pour le déménagement », a-t-elle déclaré.

« Jasper était un très gros tigre et il fallait faire attention avec lui et j’ai entendu dire qu’il avait déjà attaqué un humain mais David avait pris soin de lui depuis qu’il était petit et l’aimait. »

Un porte-parole de Seaview Predator Park a déclaré que le personnel était « navré » et « traumatisé » par l’incident.

« Nous sommes tous une grande famille et la perte de David a laissé chacun de nous le cœur brisé et traumatisé, en particulier le personnel et les bénévoles présents lorsque cela s’est produit », ont-ils déclaré.

« La présence de David, ses blagues, sa volonté d’enseigner à nos jeunes bénévoles et sa personnalité bouillonnante vont tellement nous manquer.

« Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis proches et que sa chère âme repose en paix. »

Ils ont confirmé que Jasper avait « sauté sur la clôture extérieure et en était sorti » pendant que des réparations étaient en cours sur la clôture électrique.

« David était malheureusement dans le passage entre deux enclos de tigres marchant vers les robinets d’alimentation en eau lorsque l’incident s’est produit et Jasper est sorti.

« David a tenté d’escalader la clôture d’un autre enclos pour se mettre en sécurité mais a été retiré de la clôture par Jasper.

Le personnel serait «traumatisé» après avoir vu son bon ami mutilé à mort Crédit : @seaviewparkrsa/CEN

Jasper, le tigre de Sibérie, à gauche, jouant avec un autre primate Crédit: Seaview Predator Park

La direction du parc affirme que l’attaque a été « alimentée par des hormones » Crédit: Seaview Predator Park

« Nous confirmons que David avait évidemment des marques de morsure, mais il semblerait que Jasper ait cassé le cou de David lorsqu’il a tiré David de la clôture. »

Lorsque l’incident s’est produit, la direction a immédiatement fermé le parc et a aidé les membres du public qui se trouvaient près des enclos des tigres à sortir.

Le personnel a déclaré que l’attaque était « alimentée par des hormones » et que l’animal était maintenant « calme et content » dans un enclos et qu’il n’y avait aucun plan pour « détruire Jasper ».

« Jasper est bien vivant et Jasper et Amber ont été tranquillisés par le vétérinaire et ont passé la nuit dans leurs cages de nuit pendant que nous nous assurons que la clôture électrique est sécurisée », ont-ils ajouté.

La police sud-africaine a ouvert une enquête.

Le Seaview Predator Park se trouve juste à l’extérieur de Port Elizabeth et surplombe l’océan Indien et s’étend sur 120 hectares et abrite des tigres, des lions, des lynx et des léopards.

Il y a également des crocodiles, des zèbres, des girafes, des serpents et de nombreuses fois des antilopes et les clients paient pour traverser les enclos dans leurs voitures pour une expérience de visionnage de jeux.

Les tigres de Sibérie viennent de l’Extrême-Orient russe, du nord-est de la Chine et de la Corée du Nord et il n’en reste que 500 dans la nature et peuvent courir jusqu’à 50 mph et peser jusqu’à 380 kg.