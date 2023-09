Un gardien de zoo mutilé à mort par un lion alors que la bête lui mordait le cou après avoir tenté de l’attirer dans sa grotte avec de la nourriture au Japon

AN LION a sauvagement tué un gardien de zoo expérimenté après l’avoir traîné dans une cage dans un parc safari japonais.

L’employé chevronné, Kenichi Kato, était en train de transférer le lion lorsqu’il s’est glissé par une porte de cage ouverte.

Le gardien du zoo a été mutilé lors d’un transfert Crédit : Yukiko Sakamoto

Le parc safari a fermé ses portes pour garantir que les mesures de sécurité soient à la hauteur Crédit : Google

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux après avoir appris qu’un travailleur s’était « effondré » dans un enclos après avoir subi une morsure au cou.

Le parc de Fukushima a déclaré qu’il resterait fermé pendant un certain temps « jusqu’à ce que les mesures de sécurité soient améliorées ».

Un porte-parole a déclaré: « On pense qu’il nourrissait un lion ».

Kato aurait attiré le lion en utilisant de la nourriture, mais il aurait peut-être oublié de verrouiller une porte qui aurait dû le séparer de la bête.

Norichika Kumakubo, vice-présidente du parc, a déclaré : « Le processus consiste à ouvrir la porte et à placer la nourriture. Une fois la nourriture placée, la porte doit être fermée et verrouillée. »

Plus tôt cette année, un gardien de zoo en Ouzbékistan a oublié de fermer une porte et a été mutilé à mort par un ours brun.

Des images pénibles montrent que l’employé du zoo s’est soudain rendu compte que l’ours était juste derrière lui car la porte n’avait pas été sécurisée.

Il a été vu sur les images de la caméra de sécurité tentant de contourner le prédateur dans une tentative frénétique pour atteindre la porte de secours.

À seulement quelques mètres de la sécurité, il a tenté de s’enfuir mais l’ours s’est jeté sur lui.

En 2018, le gardien du zoo Akira Furusho a été attaqué par de rares tigres blancs et est décédé après avoir également subi une morsure au cou.

Cela survient après que le gardien d’un zoo privé ait été mortellement sauvage lorsqu’il a passé sa main à travers une clôture pour caresser un tigre pendant l’heure du repas.

Des images horribles de l’attaque montraient le gros chat enfonçant ses griffes dans sa main et tirant son bras dans sa bouche.

Pendant ce temps, une autre vidéo montrait un lion mordant le doigt d’un gardien de zoo alors que celui-ci mettait sa main dans sa cage.

Les visiteurs terrifiés ont vu avec horreur l’homme retirer désespérément sa main pour se libérer au zoo de Jamaica.