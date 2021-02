Un ZOOKEEPER a été tué par un éléphant en Espagne après que l’animal l’ait frappé avec sa trompe.

Joaquin Gutierrez Arnaiz, 44 ans, s’est fracassé la tête sur les barres de fer de l’enceinte après que l’éléphant se soit attaqué pour protéger son mollet.

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital après que deux collègues aient tenté désespérément de le sauver, mais il est décédé environ trois heures après avoir été frappé, juste après 11 heures hier.

La police a ouvert une enquête sur l’incident survenu au parc naturel de Cabarceno, un zoo près de Santander et traditionnellement l’une des principales attractions touristiques de la région de Cantabrie dont la ville portuaire du nord de l’Espagne est la capitale.

Il a été décrit comme le «premier accident mortel» du genre dans les 30 ans d’histoire du parc.

Des amis et collègues doivent rendre hommage à Joaquin lors d’une cérémonie de midi au parc, un centre international de référence dans la reproduction et le soin des éléphants d’Afrique.

Ses patrons ont confirmé dans un communiqué: «Un travailleur du parc naturel de Cabarceno est décédé après avoir été frappé par l’un des éléphants.

«L’accident s’est produit mardi à 8h30 devant les écuries des pachydermes, alors que le nettoyage quotidien et la libération des animaux commençaient.

«Joaquin Gutierrez Arnaiz, 44 ans, se trouvait dans un couloir de sécurité intermédiaire que les éléphants utilisent pour entrer et sortir de leurs écuries de manière ordonnée lorsqu’il a été frappé par la trompe de l’éléphant.

Profondément choqué

«L’éléphant est une femelle qui était avec son petit dans l’une des grandes cours. Joaquin s’est cogné la tête contre les grilles de l’enceinte en tombant.

«Deux collègues qui étaient avec lui ont composé le 999 et Joaquin a été transféré à l’hôpital en ambulance. Il est décédé à 11h15.

«La police et la garde civile se sont rendues dans le parc et ont ouvert une enquête pour clarifier la cause de l’accident.

«La mort de Joaquin a provoqué une grande agitation parmi ses collègues et Cantur, la société publique qui gère le parc.

«C’est le premier accident mortel survenu dans le parc naturel de Cabarceno en 30 ans.»

Le conseiller régional du tourisme et de l’industrie Francisco Javier Lopez Marcano, rendant hommage à Joaquin qui a commencé à travailler à Cabarceno en 2002 et a été décrit comme l’un de ses éleveurs d’éléphants les plus expérimentés, a ajouté: «Nous sommes profondément choqués. La perte d’une personne aussi jeune et populaire a causé une grande douleur.

«C’était un grand amoureux des éléphants et de son travail.»

Le président cantabrique Miguel Angel Revilla a déclaré: «Rien de tel ne s’était jamais produit. Joaquin était une personne extraordinaire. Repose en paix. »

Mery Bravo, la bienveillante, a ajouté: «Repose en paix, quelle tragédie.

«Quelle que soit votre expérience, vous ne pouvez jamais baisser la garde. Les animaux réagissent par peur ou pour protéger leurs petits. Mes condoléances à la famille de Joaquin.

Alberto Puche Hernandez a déclaré: «Les animaux sont imprévisibles. Je suis sûr que Joaquin a aimé s’occuper d’eux. C’est une véritable tragédie. Mes plus sincères condoléances à sa famille.

Le parc naturel de Cabarceno est situé dans une ancienne mine de fer à ciel ouvert. Cantur, la société de tourisme qui la gère, appartient au gouvernement régional de Cantabrie.

Il abrite près de 120 espèces animales dont des loups, des tigres, des lions et des jaguars des cinq continents vivant dans des conditions semi-captives, y compris de grands enclos où une ou plusieurs espèces coexistent.

Le paysage naturel du parc comprend des gorges, des lacs et des formations rocheuses.

Le parc collabore à des études comportementales de l’éléphant d’Afrique mâle via des méthodes non invasives pour mieux comprendre la raison de la forte agressivité manifestée par les éléphants mâles à certaines périodes de l’année.

est membre de l’IAZA (l’Association ibérique des zoos et aquariums) et de l’EAZA (l’Association européenne des zoos et aquariums), qui aide à conserver, protéger et restaurer les espèces menacées d’extinction.

En septembre dernier, une gardienne a été attaquée par un gorille de 31 pierres appelé Malabo au zoo de Madrid.

L’homme de 46 ans a subi une blessure à la tête, un traumatisme thoracique avec de multiples fractures et deux bras cassés.