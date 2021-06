Un gardien de zoo californien mordu par Python en essayant de prendre ses œufs pour l’éclosion

Travailler en tant que gardien de zoo comporte son propre ensemble de risques professionnels, car on a constamment affaire à des animaux sauvages. Pour Jay Brewer, le gardien du zoo des reptiles de Californie, les choses ont pris une tournure un peu agressive lorsqu’il a été mordu par un python. Jay est un éleveur de pythons réticulés connus pour leurs variations de couleurs et de motifs. Il était parti faire son travail plus tôt cette semaine lorsqu’un python défensif l’a attaqué.

La vidéo a été partagée sur son compte Instagram il y a deux jours où Jay a été vu s’approcher d’un python rayé noir et jaune avec des taches blanches. Le serpent couvait ses œufs, qui étaient prêts à éclore à tout moment lorsque Jay s’approchait de lui avec un bâton en métal. Le gardien du zoo repoussait légèrement le serpent car il voulait ramasser les œufs pour accueillir les nouveaux bébés. Devinant les pensées de la mère python réticente, Jay dit dans la vidéo : « Hé, j’ai finalement pondu des œufs et vous allez me le prendre ? Oui, car ils sont sur le point d’éclore et ils n’écloront pas autrement.

Alors que le python éloigne sa tête des œufs autour desquels il a enroulé son corps, Jay l’attrape avec précaution. Cependant, la collecte des œufs nécessitait deux mains pour être soulevée. Ainsi, lorsque Jay a laissé son bâton de métal pour atteindre les œufs avec ses deux mains, le python a mordu sa joue d’un mouvement rapide. Jay s’est exclamé alors que le python l’attaquait en disant: « En plein visage !! » Il a en outre déclaré qu’il avait le pressentiment que cela allait être enregistré dans la vidéo.

Heureusement, les pythons ne sont pas des serpents venimeux et Jay n’a reçu que des contusions mineures à cause de l’incident.

La publication Instagram de Jay a reçu plus de 1 31 649 likes depuis qu’elle a été partagée sur la plate-forme de médias sociaux. De nombreux internautes se sont demandé si Jay allait bien.

