Un gardien de zoo au Mexique meurt après avoir été mutilé par un tigre, la vidéo devient virale

On tombe souvent sur des vidéos d’animaux attaquant des humains dans un espace clos. Certains de ces incidents se produisent à l’intérieur des zoos. Récemment, une vidéo similaire a fait surface en ligne où un gardien de zoo est vu en train d’être mutilé par un tigre qu’il caressait. Le gardien d’un zoo privé au Mexique est décédé après avoir été mordu à la main droite par le tigre. Le professionnel du zoo de 23 ans a été mordu par un tigre royal du Bengale en cage à Peribán, dans l’ouest du Mexique, et est décédé plusieurs heures plus tard d’une crise cardiaque présumée, selon un rapport du Mirror.

Jetez un oeil à la vidéo ici:

L’incident tragique est survenu au jeune homme après avoir caressé le tigre pendant l’heure du repas et n’a pas pu retirer sa main assez rapidement. Le gardien du zoo, José de Jesús, n’avait que 23 ans au moment de sa mort. Les images troublantes montraient José alors qu’il passait ses mains à travers la clôture de fer barbelé pour appeler le tigre pour son repas.

Les images le montraient essayant de caresser le cou de l’animal majestueux pendant plusieurs instants mais tout à coup, le tigre planta ses dents dans la main droite du jeune homme et refusa de lâcher prise. Le tigre a pu être vu en train d’essayer de tirer le jeune homme à l’intérieur de l’enceinte, mais a échoué en raison de la clôture grillagée. Le gardien du zoo a crié de douleur après que le tigre lui ait mordu le bras.

Selon la publication, les responsables médicaux ont immédiatement transporté le gardien du zoo à l’hôpital où sa main droite s’est avérée complètement mutilée. Les médecins ont suggéré que sa main droite endommagée devait être immédiatement amputée, mais José a résisté. Le rapport a également révélé que le jeune gardien de zoo était diabétique et que sa santé s’était gravement détériorée après l’attaque.

Les médecins ont révélé qu’il souffrait d’un arrêt cardiaque massif, puis qu’il était décédé. Les images auraient été diffusées par le propriétaire du zoo privé qui a ensuite déclaré aux médias qu’il disposait de tous les permis nécessaires pour posséder le tigre royal du Bengale.

