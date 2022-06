Un gardien de prison du comté de l’Arkansas abattu par un homme en détention

PERRYVILLE, Ark. (AP) – Un gardien de prison du comté du centre de l’Arkansas a été tué par balle par un homme incarcéré dans la prison, a annoncé jeudi la police d’État.

Aucun nom et peu de détails sur la fusillade de mercredi soir à la prison du comté de Perry à Perryville, à environ 56 kilomètres au nord-ouest de Little Rock, n’ont été immédiatement libérés.

Une déclaration de la police de l’État de l’Arkansas a déclaré que le suspect est un homme de 37 ans qui avait été arrêté par les députés du comté de Perry et était incarcéré au moment de la fusillade.

Le bureau du shérif a demandé à la police d’État d’enquêter sur la fusillade et de plus amples informations seraient publiées plus tard jeudi, selon le communiqué.

The Associated Press