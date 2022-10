Un gardien de phare de la Colombie-Britannique contraint de faire un voyage de 500 km pour une chirurgie cardiaque après son évacuation dans un épais brouillard

Harvey Humchitt, Jr. était debout à 3 heures du matin pour le début de son quart de travail au phare de Cape Scott lorsqu’il a commencé à remarquer une douleur à la poitrine.

Humchitt, gardien du phare sur la pointe nord-ouest sauvage de l’île de Vancouver, dit qu’il a d’abord attribué la douleur à l’angine de poitrine. Mais en fin d’après-midi, il était doublé.

“J’étais en train de basculer, en attrapant ma poitrine”, se souvient-il.

Son partenaire de 33 ans, Todd Maliszewski, avec qui il vit et travaille au phare, l’a convaincu d’appeler à l’aide – mais à ce moment-là, un brouillard dense avait recouvert le nord de l’île de Vancouver, rendant difficile la coordination d’un sauvetage à distance. spot, qui n’est accessible que par bateau, hélicoptère ou par le sentier accidenté de la côte nord.

L’urgence médicale de Humchitt le 2 octobre a déclenché un effort de sauvetage à plusieurs véhicules qui a mis en évidence les défis et les risques associés à son travail – et, selon le syndicat qui représente les gardiens de phare, montre à quel point plus de personnel de soutien et de secours est nécessaire de toute urgence pour cela Rôle critique.

Humchitt finirait par faire un voyage de près de 500 kilomètres pour se faire opérer à Victoria après avoir évité de justesse une crise cardiaque massive.

Mais alors que le brouillard descendait au cap Scott, il craignait de plus en plus de ne pas pouvoir quitter le phare du tout.

“La situation devenait vraiment désastreuse alors que le brouillard s’épaississait et il semblait de plus en plus probable que je ne puisse pas quitter la station”, a déclaré Humchitt.

Le voyage

Un hélicoptère Cormorant de la BFC Comox a été dépêché et a atterri sur une plage voisine pour attendre la fin du brouillard, tandis que l’Atlantic Eagle, un remorqueur de la Garde côtière canadienne, a été détourné pour aider.

Le canot de sauvetage NGCC Pachena Bay a également été envoyé avec un équipage de cinq personnes de Port Hardy – la communauté la plus proche, à environ 80 kilomètres de voile à l’est – et a finalement pris en charge le sauvetage lorsque le brouillard ne s’est pas levé.

Garry Deis, commandant de la station de sauvetage de Port Hardy, faisait partie du sauvetage et a déclaré que trois membres d’équipage ont atterri dans un navire Zodiac à la station phare par une houle de 1,5 mètre.

Ils ont évalué Humchitt puis l’ont emmené à Port Hardy sur la baie de Pachena.

Humchitt dit que le voyage, qui a pris trois heures au lieu des 1½ à deux heures habituelles à cause des conditions, était atroce.

“Je souffrais beaucoup”, a-t-il déclaré. “À un moment donné, la douleur était si intense que je n’étais plus capable de me concentrer sur quoi que ce soit ou de me concentrer sur ce qui se passait.”

De Port Hardy, une ambulance a conduit Humchitt à 40 kilomètres jusqu’à l’hôpital de Port McNeill, où on lui a dit qu’il était au bord d’une crise cardiaque massive et on lui a fait une injection pour dégager ses artères et augmenter le flux sanguin.

Le lendemain, Humchitt a été transporté par avion sur 360 kilomètres supplémentaires au sud-est jusqu’à l’hôpital Royal Jubilee de Victoria, où il a subi une angioplastie et a reçu deux stents.

Risques de la vie du phare

Il y a 90 gardiens de phare au Canada, dont 54 en Colombie-Britannique, selon la Garde côtière canadienne, qui les emploie. Toutes les stations de phare de la côte ouest, sauf une, servent également de résidences et Humchitt et Maliszewski vivent en permanence à Cape Scott.

Malgré la gravité de sa crise cardiaque, Humchitt était prêt à rentrer chez lui le 7 octobre.

L’île du Nord étant à nouveau recouverte d’un épais brouillard, un hélicoptère de la garde côtière l’a déposé à Port Hardy et la baie de Pachena l’a ramené à Cape Scott.

Le gardien de phare de Cape Scott, Harvey Humchitt, Jr. à Victoria après une opération cardiaque d’urgence, attend qu’un hélicoptère de la Garde côtière le ramène à la maison. (Liz McArthur/CBC News)

Il s’est dit soulagé de retourner auprès de Maliszewski, qui a dû rester au phare car la station ne pouvait pas être laissée sans surveillance.

Humchitt a déclaré que son urgence médicale avait ramené à la maison les risques de vivre si éloignés pour lui et son partenaire.

“Non seulement vous devez donner les premiers soins à quelqu’un que vous aimez, mais vous devez aussi le regarder se faire enlever. [Maliszewski] savais que la situation dans laquelle je me trouvais était assez grave », a-t-il déclaré.

“Vivant dans l’isolement, nous savons que l’un des plus grands risques, si nous avons une grosse urgence comme une crise cardiaque, qu’il faudra un certain temps pour que tout type de réponse arrive à la gare ou où que nous soyons”, a-t-il ajouté. .

Humchitt dit que travailler au phare est important pour lui en raison de sa passion pour l’océan et les tempêtes, et de l’importance d’aider à protéger les personnes qui vivent et travaillent en mer.

“J’ai des amis et de la famille qui ont une carrière dans les eaux. J’ai aussi perdu des amis et de la famille à cause de la mer”, a-t-il déclaré.

Les nuages ​​de tempête se rassemblent derrière le phare de Cape Scott. (Harvey Humchitt Jr/Soumis)

“Le personnel est un problème”

Un porte-parole de l’Union canadienne des employés des transports affirme que de nombreux gardiens de phare restent en poste pendant longtemps, et certains sont des gardiens de phare de deuxième ou de troisième génération.

Mais Barry Tchir, vice-président du syndicat pour la région du Pacifique, affirme que les exigences de l’emploi peuvent rendre difficile la dotation des postes vacants.

“Beaucoup de gens s’y lancent et décident ensuite qu’ils ne sont tout simplement pas faits pour ça”, explique Tchir.

“Donc, la dotation en personnel est un problème. Ce n’est pas un travail très bien rémunéré, et c’est dommage car il y a beaucoup de compétences qui sont nécessaires pour entretenir ces choses et c’est une priorité élevée pour la côte ouest d’avoir ces phares occupés. et qu’il y ait des gens qui regardent.”

Il dit qu’au fil des ans, les gardiens de phare ont été les premiers à voir des navires en difficulté et à coordonner les sauvetages.

Bien qu’ils aient droit aux mêmes congés que les autres employés fédéraux, il peut être difficile de planifier et de prendre des congés en raison de conditions météorologiques imprévisibles et de trouver quelqu’un pour couvrir leur absence.

“Nous devons nous assurer qu’ils reçoivent le soutien dont ils ont besoin”, a déclaré Tchir, ajoutant qu’il y a des gardiens de relève disponibles, mais il souhaite voir plus de personnel recruté pour alléger la pression sur les gardiens permanents.

En 2018, le syndicat a qualifié de “critique” la pénurie de gardiens de phare sur la côte de la Colombie-Britannique.

Dans un communiqué, la Garde côtière affirme que la dotation en personnel est une priorité et qu’elle travaille activement à augmenter le recrutement pour les postes de gardien de phare.