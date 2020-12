Un garde de sécurité accusé d’avoir aidé des cambrioleurs qui ont réussi à gagner 25 millions de livres sterling lors d’un raid sur la maison de Tamara Ecclestone a déclaré aujourd’hui à un tribunal qu’il ne savait pas que ses amis étaient des voleurs.

Sorin Marcovici, un Roumain de 53 ans, était l’un des « acteurs de soutien » d’un gang de cambrioleurs qui avait voyagé d’Italie pour s’introduire par effraction dans les maisons de célébrités en décembre dernier, affirme-t-on.

Les voleurs ont perquisitionné de l’argent et des objets de valeur dans la maison de Mme Ecclestone à Kensington le 13 décembre dans le cadre d’une série de raids qui ont également ciblé Christine Lampard et le regretté président du Leicester City FC, Vichai Srivaddhanaprabha.

Les voleurs ont perquisitionné de l’argent et des objets de valeur dans la maison de Mme Ecclestone à Kensington le 13 décembre. Elle est photographiée avec son mari, Jay Rutland.

Marcovici, avec l’escorte Maria Mester, 47 ans, son fils de barman Emile-Bogdan Savastru, 30 ans, l’agent de sécurité Sorin Marcovici, 53 ans, et le concierge de l’hôtel Alexandru Stan, 49 ans, nient toute implication dans les raids.

Il aurait rencontré son ami d’enfance Mester et les présumés cambrioleurs – qui ne peuvent être nommés pour des raisons juridiques – dans les jours qui ont précédé les effractions.

Marcovici a déclaré qu’il conduisait occasionnellement des gens pour de l’argent et avait nié avoir jamais eu connaissance d’un plan visant à commettre des cambriolages ou avoir accepté de participer à un complot en les aidant à effectuer une « reconnaissance ».

Il a déclaré: « Jamais, je n’ai jamais rien su, et si je savais que quelque chose s’est passé et que je sentais instinctivement que quelque chose n’allait pas, je l’aurais signalé à la police, car c’est mon pays d’origine. »

Trois jours avant le raid d’Eccleston, le gang a pris sept montres Patek Phillippe d’une valeur combinée de 600000 £ et 400000 € en espèces dans un coffre-fort du domicile de Vichai Srivaddhanaprabha près de Harrods trois jours plus tôt, ont appris des jurés.

Avant le raid, l’un des cambrioleurs présumés a envoyé un texto à Marcovici pour demander un « outil de coupe » en italien, affirme-t-on. Mais aujourd’hui, Marcovici a déclaré aux jurés qu’il pensait parler d’un « morceau d’agneau ».

À 15 heures, Marcovici a déclaré à Mester qu’il ne pouvait pas conduire jusqu’à la propriété du défunt président de Leicester City à Belgravia parce qu’il « travaillait sur sa voiture ».

Marcovici a déclaré aux jurés de l’Isleworth Crown Court qu’il avait rencontré Mester à Victoria le 8 décembre, avant de conduire sa BMW Avant dans un restaurant serbe à Ealing où deux des cambrioleurs présumés l’avaient rencontré.

Il a ajouté: « Nous parlions juste de choses, liées à l’enfance, de la façon dont nous avions l’habitude de prendre un café ensemble, de parler avec des amis.

«Ils m’ont demandé combien de temps il faudrait pour obtenir un numéro d’assurance nationale, comment louer un appartement, comment créer une entreprise.

«Maria m’a demandé si je pouvais les amener à leur hôtel parce qu’ils me paieraient.

Henry Grunwald, QC, pour Marcovici, a déclaré: « Un arrangement a-t-il été conclu le lendemain? »

Le braquage chez Mme Ecclestone (ci-dessus) a eu lieu sur « Billionaire’s Row » à Kensington

Marcovici a déclaré: « L’un des gars a dit si je pouvais conduire dans la région de Chelsea, quelque part à Chelsea pour récupérer des outils sur un site où ils travaillaient. »

Alors que l’équipe de cambriolage présumée se trouvait dans la région de Chelsea près du domicile de M. Srivaddhanaprabha, Marcovici a déclaré qu’il buvait un verre de cola et des chips à la maison publique de Cross Keys.

Il a déclaré aux jurés: « J’ai dit: je ne les renvoie pas s’ils ne me paient pas.

« L’un d’eux a dit à l’hôtel qu’ils me paieraient l’argent. Ils ne l’ont pas fait.

«Ils sont allés à l’hôtel. J’attendais donc que l’un d’entre eux vienne me payer parce que j’avais une dispute là-bas, parce que je ne les ai pas déposés près du centre commercial, cela aurait été 200-300m plus loin.

«Je n’étais pas sûr, j’ai dit que je les conduirais à l’hôtel pour que quelqu’un vienne m’apporter l’argent.

«Je suis resté là-bas, j’avais une cigarette, j’ai réalisé qu’ils m’avaient trompé, puis j’ai appelé et le gars a dit » soyez assuré que vous allez être payé « .

Il a dit qu’il avait trouvé le téléphone qui le reliait au reste des cambrioleurs dans le puits de sa voiture après leur départ.

Le message texte demandant apparemment un outil de coupe en italien lui ressemblait à un «morceau d’agneau».

Il a déclaré: «Je n’ai pas compris le contenu du message ou la traduction de ce qu’il disait.

«Agnello» signifie «agneau» en italien et «taglio» signifie coupé, «agneau coupé» je pensais que c’était.

La prostituée Maria Mester nie le complot en vue de commettre un cambriolage et de dissimuler des biens criminels

Il a ajouté: « Si je savais quoi que ce soit, je n’aurais pas dit que j’irais le lendemain parce que je savais qu’ils allaient voler quelque chose.

« Je pensais qu’ils auraient besoin de la voiture tous les jours jusqu’au moment où je partirais en vacances.

« Ils ont dit au départ que je devrais y aller parce qu’ils me paieraient pour la veille, au départ à midi et demi, je pensais que j’irais, le temps s’est détérioré.

«Tu sais que je ne vais pas pour 60 £, je préfère vendre un jean, ça aurait été trop de voyager et je ne me sentais pas très bien le matin.

Marcovici a expliqué plus tôt aux jurés qu’il vendait des vêtements à des amis et sur les marchés en plus de son travail de sécurité.

Les cambrioleurs ont également récupéré 60000 £ d’objets de valeur de la maison de Chelsea que Frank Lampard partage avec la présentatrice de télévision Christine Lampard le 1er décembre.

Le 17 décembre, Mester a été filmé sur une frénésie de dépenses de luxe à Harrods avec une sœur de l’un des cambrioleurs présumés.

Mester et son fils Emile-Bogdan Savastru, 30 ans, également accusé d’avoir aidé les cambrioleurs

Elle est accusée d’avoir amené son fils Savastru pour aider à organiser le séjour des voleurs à Londres.

Savastru a été pris en possession d’une montre Tag Heuer et d’un sac Louis Vuitton, similaire à celui pris lors du raid, et prévoyait de monter à bord d’un vol pour le Japon, affirme-t-on.

Mester, sans adresse fixe, nie trois chefs d’accusation de complot en vue de commettre un cambriolage et de dissimulation de biens criminels.

Savastru, de Bethnal Green, nie deux chefs d’accusation de complot en vue de cambrioler et de tentative de suppression de biens criminels.

Marcovici, de Romford, et Stan, de Harrow, nient la conspiration de burgle.

Le procès continue.