Un garde-chasse acquitté du meurtre de Maffet’s Patch en 1906

9 septembre — Une fusillade a eu lieu entre le garde-chasse Frank « Red » Rowe et deux étrangers hongrois, Adam Ruzgis et Dominick Lebetski, le 7 septembre 1906, sur la montagne située derrière Maffet’s Patch.

Ruzgis et Lebetski étaient descendus de la montagne et s’étaient arrêtés pour cueillir des raisins sauvages près des chutes de Solomon Creek.

Lebetski portait sur son épaule un sac rempli de lapins et d’oiseaux morts et tenait un pistolet à la main lorsque Rowe les a rencontrés dans les bois de Maffet’s Patch. Aujourd’hui, c’est le secteur des rues Cook, Fall et Rutz à Ashley, Chester Street dans l’actuel quartier de Preston à Hanover Township et jusqu’à Sugar Notch.

Soudain, Rowe a tiré un coup de feu qui a mortellement touché Ruzgis dans le dos alors que Lebetski s’enfuyait.

« Lebetski a échappé à la pluie de balles et a couru vers sa pension à un mile de là, à Ashley, et a informé ses amis de ce qui s’était passé », a rapporté le Times Leader le 10 septembre 1906.

Lorsque Lebetski a informé les autres de la fusillade, il a conduit l’équipe sur les lieux, trouvant Ruzgis mort et Rowe et Walters introuvables.

« L’affaire a provoqué beaucoup d’émotion parmi les éléments étrangers, et si Rowe et Walters avaient été rencontrés par les amis de l’homme mort, il y aurait probablement eu plus de coups de feu », a rapporté le Times Leader.

Treize heures après que Ruzgis ait été retrouvé mort, Rowe et Walters se sont présentés à l’hôpital de la ville, aujourd’hui l’hôpital général de Wilkes-Barre, avec des blessures par balle aux deux jambes.

Après avoir entendu parler de la fusillade à Maffet’s Patch, le gendarme John Reilly a mené une enquête et a accusé Rowe et Walters de meurtre le 10 septembre 1906.

Deux jours après avoir été inculpés, le juge président du comté de Luzerne, George S. Ferris, a mené une audience d’Habeas corpus lorsque Rowe et Walters ont affirmé avoir été blessés par balle par Ruzgis et Lebetski qui, selon eux, chassaient hors saison et Rowe a riposté en état de légitime défense.

Rowe et Walters ont été arrêtés pour meurtre après l’audience d’Habeas corpus du 12 septembre 1906.

Un médecin a témoigné lors de l’audience d’Habeas corpus que les blessures par balle aux jambes de Rowe et Walters semblaient « récentes » et n’avaient pas été infligées 13 heures plus tôt, a rapporté le Times Leader.

Le procès de Rowe a eu lieu devant le juge John Lynch au palais de justice du comté de Luzerne, sur la place publique de Wilkes-Barre, le 14 novembre 1906. Il n’a fallu que quatre heures pour sélectionner un jury de 12 hommes.

« Les versions des faits diffèrent, la théorie du Commonwealth étant que Rowe et Walters n’avaient absolument aucune provocation ou excuse pour abattre Ruzgis et se sont tiré une balle quelques heures plus tard pour établir une revendication de légitime défense », a rapporté l’édition du soir du Times Leader du 14 novembre 1906.

Lebetski a témoigné qu’ils avaient rendu visite à un ami qui avait une petite ferme sur la crête de Sugar Notch Mountain et qu’ils commençaient à rentrer chez eux à Ashley lorsqu’ils se sont arrêtés pour cueillir des raisins et ont été confrontés à Rowe et Walters.

Le témoignage de Lebetski, y compris le témoignage d’un médecin selon lequel les blessures par balle aux jambes de Rowe et Walters étaient auto-infligées, n’étaient pas suffisants pour que le jury les déclare coupables.

Le jury a délibéré pendant six heures et a acquitté Rowe du meurtre.

Le procès de Walters devait commencer le 23 janvier 1907, mais le procureur adjoint du district, Thomas A. Butkiewicz, a rejeté l’accusation de meurtre, réalisant qu’il n’avait pas suffisamment de preuves.