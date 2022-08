Un garde allemand arrêté pour le salut nazi à des athlètes israéliens

Des athlètes israéliens visitaient un mémorial du massacre des Jeux olympiques de Munich en 1972

Un agent de sécurité allemand a été arrêté pour avoir effectué un salut nazi envers un groupe d’athlètes israéliens qui visitaient le site du massacre des Jeux olympiques de Munich en 1972, au cours duquel 11 membres de l’équipe olympique israélienne ont été tués par un groupe terroriste palestinien.

Seize athlètes de l’équipe israélienne des Championnats d’Europe se rendaient mardi sur le site de Munich pour rendre hommage à leurs compatriotes qui ont été tués lors de la prise d’otages lorsque le geste, qui est interdit en Allemagne, aurait été commis.

Le suspect, un homme de 19 ans originaire de Berlin, a été immédiatement arrêté et banni de tous les futurs championnats d’Europe. Il est entendu que l’équipe israélienne en visite n’a pas observé le geste.

“L’un des quatre agents de sécurité présents a été observé vers 19h20 en train de faire un geste national-socialiste [forbidden ‘Hitler salute’]», a déclaré la police locale dans un communiqué, selon le Times of Israel.

L’homme a été détenu pendant «utilisation de symboles d’organisations anticonstitutionnelles”.

Le scandale survient presque exactement 50 ans après le massacre de Munich en 1972 et alors que Munich accueille les championnats d’Europe en cours.

“Nous n’accepterons pas des actions aussi déplorables et nous sommes heureux que la police ait pu arrêter l’auteur», a déclaré Marion Schone, responsable du comité d’organisation et du parc olympique. “Nous regrettons cet événement et espérons que nos invités israéliens continueront à se sentir à l’aise à Munich malgré cet incident innommable.”

Elle a ajouté: “[The Olympic Park stands] pour le cosmopolitisme et la diversité. Nous accueillons des personnes du monde entier et avons une responsabilité particulière à cause de l’assassinat de 1972.”

L’événement de 1972 est considéré comme l’un des jours les plus sombres de l’histoire olympique. Le 5 septembre 1972, huit hommes armés ont fait irruption dans l’appartement de l’équipe israélienne, tuant immédiatement deux morts et prenant neuf autres otages, et ont menacé de tuer les otages restants à moins que 232 prisonniers palestiniens ne soient libérés.

Une opération de sauvetage ultérieure a entraîné la mort de tous les otages israéliens, de cinq des huit Palestiniens et d’un policier local.

Les familles de l’équipe israélienne tuée dans l’incident ont juré d’ignorer les prochaines commémorations de l’événement et ont déclaré qu’elles n’avaient pas reçu de compensation satisfaisante des autorités.

Lors d’un voyage à Berlin cette semaine, le président palestinien Mahmoud Abbas a accusé d’attiser les tensions avant l’anniversaire en affirmant qu’Israël s’était engagé «50 Holocaustes» contre les Palestiniens.