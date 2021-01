WASHINGTON (AP) – Des images de soldats de la Garde nationale campés dans un parking froid après avoir été envoyés pour protéger Washington ont déclenché vendredi de nouveaux appels pour des enquêtes sur la police du Capitole des États-Unis, qui fait maintenant face à des allégations selon lesquelles l’agence a expulsé les troupes envoyées pour aider après son échec à s’arrêter des émeutes il y a deux semaines.

Le président Joe Biden a exprimé sa «consternation» vendredi matin au général Daniel R. Hokanson, chef de la Garde nationale, sur la façon dont les troupes avaient été traitées, a déclaré le secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. Les membres des deux parties étaient irrités par les informations selon lesquelles des gardes auraient été forcés de prendre des pauses à l’extérieur du bâtiment du Capitole. Environ 25000 membres de la Garde de tout le pays se sont déployés pour aider à sécuriser l’investiture du président Joe Biden, qui s’est déroulée avec seulement une poignée d’arrestations mineures.

Psaki a déclaré que le président a remercié Hokanson et la Garde pour leur aide ces dernières semaines et a offert son aide si Hokanson avait besoin de quelque chose. La Première dame Jill Biden a rendu visite aux troupes de la Garde à l’extérieur du Capitole vendredi, leur apportant des biscuits et les remerciant d’avoir protégé sa famille. Elle a noté que le fils décédé des Bidens, Beau, a servi dans la garde nationale de l’armée du Delaware.

Un Washington nerveux avait demandé de l’aide à la suite de l’émeute où la police était en infériorité numérique, enfermant la capitale du pays avec des soldats, des policiers et des barricades. Les législateurs et Biden ont pris la peine de remercier les forces de sécurité pour leurs efforts. Les 25 000 membres de la Garde ont été examinés par le FBI en raison des craintes d’une attaque interne, et une douzaine ont été démis de leurs fonctions, dont deux qui ont fait des déclarations extrémistes sur l’inauguration.

La garde et la police du Capitole ont publié une déclaration commune vendredi après-midi, affirmant qu’elles se sont maintenant coordonnées pour créer des «espaces appropriés» dans les bâtiments du Congrès pour les pauses. La déclaration a noté que les troupes en repos ont des chambres d’hôtel ou «d’autres logements confortables».

La Garde nationale a déclaré qu’elle avait initialement déplacé des troupes hors de la rotonde du Capitole et d’autres espaces vers des garages à la demande de la police du Capitole. Les gardes ont été autorisés à rentrer à l’intérieur tard jeudi après que des rapports aient été largement partagés sur les conditions dans les garages, avec peu de salles de bain et peu de protection contre le froid.

Le chef intérimaire de la police du Capitole, Yogananda Pittman, a publié vendredi un communiqué disant que son agence «n’avait pas ordonné à la Garde nationale de quitter les locaux du Capitole».

Mais deux officiers de police du Capitole qui ont parlé sous couvert d’anonymat ont contredit sa déclaration, affirmant qu’on leur avait dit que les supérieurs du département avaient ordonné aux gardes de sortir. On ne savait pas pourquoi. Les deux agents ont parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés par le ministère à parler.

Le sénateur Jim Inhofe, R-Okla., A déclaré que «plusieurs membres de la direction militaire» lui avaient dit qu’un officier de la police du Capitole en uniforme leur avait dit de quitter le centre d’accueil du Capitole.

«Les troupes n’ont pas bougé d’elles-mêmes», a déclaré Inhofe, le principal républicain de la commission des forces armées du Sénat. Il a ajouté: « Ce n’est pas un jeu de blâme, mais je veux savoir ce qui s’est passé pour que nous puissions nous assurer que cela ne se reproduira plus. »

Le représentant Tim Ryan, D-Ohio, qui dirige un sous-comité qui supervise le budget de la police du Capitole, a déclaré que Pittman et d’autres commandants devraient éventuellement témoigner de leur prise de décision.

«Si la police du Capitole, d’une manière ou d’une autre, a poussé la garde dans un garage froid, alors il y aura un enfer à payer», a déclaré Ryan. «Nous essayons déjà de rétablir la confiance avec la police du Capitole et nous devons comprendre exactement ce qui s’est passé.»

Le Bureau de la Garde nationale a déclaré jeudi que sur les quelque 26 000 soldats de la Garde déployés à Washington pour l’inauguration, seuls 10 600 restent en service. Le bureau a déclaré que la Garde aidait les États à coordonner et à assurer la logistique afin que les troupes puissent rentrer chez elles.

Des milliers de soldats de la Garde de tout le pays ont afflué à Washington par le chargement des avions et des bus à la fin de la semaine dernière, en réponse à l’escalade des menaces de sécurité et aux craintes de nouvelles émeutes. Des avions militaires ont envahi les pistes de Joint Base Andrews dans le Maryland, transportant des membres de la Garde dans la région à la suite de l’insurrection meurtrière du 6 janvier au Capitole des États-Unis.

Les forces de garde ont été dispersées dans la ville, aidant à sécuriser le Capitole, les monuments, les entrées du métro et le périmètre du centre de Washington, qui a été en grande partie verrouillé pendant plusieurs jours avant la cérémonie inaugurale de mercredi.

Certaines forces de l’ordre locales ont demandé l’aide continue de la Garde, de sorte qu’environ 7 000 soldats devraient rester dans la région jusqu’à la fin du mois.

L’insurrection a mis en évidence de multiples échecs de la police du Capitole pour se préparer à ce qui est devenu une foule violente envahissant certaines parties du bâtiment. Les agents qui ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat ont déclaré qu’il y avait peu de planification avant l’émeute ou d’orientation des chefs de département une fois que l’émeute a commencé.

L’émeute a fait cinq morts, dont le policier du Capitole Brian Sicknick, qui a été touché à la tête par un extincteur. Un autre officier est décédé dans un suicide apparent après l’attaque.

Marchand rapporté de Houston.