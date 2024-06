Un garçon vole la vedette au Congrès américain (VIDEO) — RT World News

Un enfant d’âge préscolaire américain est devenu viral après avoir roulé des yeux et tiré la langue lors d’un discours à la Chambre des représentants de son père, qui a mis en garde contre les dangers de poursuites politiques.

Le membre du Congrès John Rose, un républicain du Tennessee, était le premier à prononcer lundi un discours dénonçant la condamnation pénale de l’ancien président Donald Trump la semaine dernière.



« Je prends la parole aujourd’hui pour aborder le terrible précédent établi dans notre pays il y a quatre jours, en utilisant le système judiciaire pour engager des poursuites à caractère politique et maintenant en condamnant un candidat d’un grand parti politique candidat à la présidence, en particulier sur les accusations portées contre Donald Trump. devrait gravement préoccuper tous les membres de cet organisme, ainsi que tous les Américains de notre pays », dit Rose.

Assis derrière Rose se trouvait son fils Guy. L’enfant de six ans venait tout juste de terminer la maternelle et passait du temps avec son père, tandis que la femme de Rose, Chelsea, était de retour au Tennessee avec leur plus jeune fils, a déclaré plus tard le bureau de Rose aux journalistes.

Au début, Guy était assis tranquillement. Puis il a remarqué les caméras C-SPAN qui diffusaient depuis des années depuis l’étage de la Chambre. Ce qui s’est passé ensuite est devenu viral.

Alors que Rose commençait à parler de « régler nos différends politiques par les urnes » Guy tira la langue, sourit, roula des yeux et « en général, ça a été martelé », comme le dit le New York Times.

Après presque une minute, quelqu’un en dehors du cadre a écarté Guy et l’a partiellement mis hors de vue des caméras. Le garçon resta assis là, tranquillement, pendant le reste du discours.

« C’est ce que j’obtiens en disant à mon fils Guy de sourire à la caméra pour son petit frère. » Rose a ensuite plaisanté sur X (anciennement Twitter).

Le membre du Congrès et son fils ont mis à profit leur nouvelle renommée sur Internet lors d’une apparition sur Fox and Friends mardi matin.