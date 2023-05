Un garçon viole le cordon de sécurité de Salman Khan à l’aéroport, voici comment la star de Dabangg, Shera, a réagi

Salman Khan a récemment été repéré à l’aéroport. L’acteur a lui-même admis qu’il aimait les enfants et la vidéo qui fait maintenant le tour des réseaux sociaux le prouve. L’acteur a été vu en train de traiter son petit fan avec un câlin chaleureux et les fans ne peuvent s’empêcher de féliciter l’acteur pour son geste réconfortant.

Jeudi, Viral Bhayani s’est rendu sur son Instagram et a partagé la vidéo de Salman Khan au départ de l’aéroport de Mumbai. Ce qui a attiré l’attention des fans, c’est son geste réconfortant envers un petit fan. L’acteur a été vu s’arrêter pour serrer la main d’un jeune fan, cependant, le fan vient de le rencontrer pour un câlin et l’acteur de Dabangg l’a traité avec un câlin chaleureux et avait un grand sourire sur son visage. Shera, la garde du corps de l’acteur de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan a été vue debout derrière l’acteur et regardant l’enfant. Il a ensuite escorté Salman Khan à l’intérieur de l’aéroport.









Les internautes ont adoré le geste de Salman Khan et ont félicité l’acteur dans la section des commentaires. L’un des commentaires disait: « Quel homme magnifique à l’envers. » Un autre a écrit : « Superbe Salman Khan, quel homme, génial. Son style et son cœur sont si bons. Un autre a écrit: « M. beau Khan est si gentil. » Un autre fan a commenté, « vous ce geste ne fait que nous tuer. » Un autre a écrit : « quel beau geste ».

Pendant ce temps, Salman Khan a été vu pour la dernière fois dans le film Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan qui a été un succès au box-office. L’acteur a été vu en train de romancer Pooja Hegde dans le film et le film mettait également en vedette Daggubati Venkatesh avec Shehnaaz Gill, Raghav Juyal, Palak Tiwari, Jassie Gill, Vinali Bhatnagar, Siddharth Nigam et Bhumika Chawla, entre autres, dans des rôles clés. L’acteur sera ensuite vu dans le film Tiger 3 qui met également en vedette Emraan Hashmi et Katrina Kaif. Le film a également une séquence d’action spéciale de l’acteur avec Shah Rukh Khan. Le thriller d’action devrait sortir en salles le 10 novembre.

