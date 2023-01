Un garçon vietnamien est tombé dans un puits de 25 cm de large et 35 m de profondeur, déclenchant un effort de sauvetage national

Des centaines de sauveteurs au Vietnam se sont battus le 2 janvier pour libérer un garçon de 10 ans. (AFP via Getty Images)

Un garçon de 10 ans au Vietnam est tombé samedi dans un pilier en béton creux de 25 cm de large, déclenchant une importante mission de sauvetage.

Les sauveteurs ont tenté de tirer le pilier de 35 m après avoir foré autour de lui dimanche, mais en vain.

Le Premier ministre vietnamien a ordonné une opération de sauvetage nationale pour sauver le garçon.

Les agences nationales de secours au Vietnam se précipitent pour sauver un garçon de 10 ans qui est tombé dans le puits d’un pilier en béton creux de 35 mètres de profondeur et de seulement 25 centimètres de large.

Thai Ly Hao Nam, qui vit dans le district rural de Thanh Binh dans la province de Dong Thap et est le plus jeune de quatre frères et sœurs, s’est retrouvé coincé dans le puits vers 11 h 55, heure de Hanoï, samedi, selon Point de presse vietnamien Tuoi Tre News.

Nam et ses trois amis étaient allés sur un chantier de construction de pont à la recherche de ferraille, lorsque Nam est tombé accidentellement dans le puits en béton creux, a rapporté le point de vente.

Des témoins ont déclaré avoir entendu Nam crier à l’aide environ 10 minutes après sa chute, selon Tuoi Tre News.

“Je ne peux pas comprendre comment il est tombé dans le pilier de béton creux”, a déclaré Le Hoang Bao, directeur du département provincial des Transports. dit Tuoi Tre News, citant le diamètre étroit de la pile.

Les sauveteurs ont tenté de retirer le pilier du sol après avoir foré trois endroits autour du tas de béton pendant 20 heures dimanche, mais sans succès jusqu’à présent, a écrit le média.

Un officier de lutte contre les incendies d’une unité de sauvetage vétéran a déclaré que le pilier était trop étroit pour qu’un sauveteur puisse s’y glisser, et que le cas de Nam est “très compliqué”. par point de vente local VnExpress.

“La seule solution est de tirer le pilier vers le haut”, a-t-il déclaré au point de vente.

Lundi, Pham Minh Chinh, le premier ministre vietnamien, a ordonné aux ministres de la défense nationale, de la sécurité publique, des transports et de la construction d’aider à l’effort de sauvetage de Nam, par radiodiffuseur public Voice of Vietnam.

Des sauveteurs examinent le site où un garçon de 10 ans serait piégé dans un puits de 35 mètres de profondeur dans une zone de construction d’un pont dans la province vietnamienne de Dong Thap le 2 janvier 2023. (AFP via Getty Images)

Lorsque les sauveteurs ont tenté de localiser la position de Nam avec une caméra lundi, ils n’ont reçu aucune réponse du garçon, Reuters a rapporté. À ce moment-là, il était piégé depuis plus de 48 heures.

Plusieurs centaines de personnes, dont des pompiers et des policiers, ainsi que des pelles, des grues et des tarières ont été mobilisées mardi pour secourir Nam, selon le fil de presse Asia News Network.

L’opération nationale de sauvetage écoute l’héroïque Effort thaïlandais 2018 pour sauver 12 garçons et leur entraîneur adjoint de 25 ans d’une grotte inondée à Chiang Rai. Le groupe a été piégé pendant 18 jours au total, mais a été secouru entre le 8 et le 10 juillet après que la Thaïlande a déployé environ 10 000 personnes, dont des plongeurs Navy Seal et 2 000 soldats pour l’opération.

Le Comité national vietnamien pour la recherche et le sauvetage n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’Insider.