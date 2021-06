Un garçon vend ses précieuses cartes Pokémon pour sauver la vie de son chien malade

Bryson Kliemann, 8 ans, collectionne les cartes Pokémondepuis que son père lui a fait découvrir les cartes à collectionner à l’âge de 4 ans. Il en a des centaines dans sa collection, rangés dans des classeurs et des boîtes à clé. Chaque Noël, anniversaire ou vacances, il demande des cartes.

« Ses cartes Pokémon sont son bien le plus précieux », a déclaré sa mère, Kimberly Woodruff, 26 ans.

Mais Bryson a décidé de vendre ses cartes chéries pour sauver la vie de son chien – un geste humble qui s’est propagé à travers le pays et a permis de récolter des milliers d’animaux malades.

« Cela me rend heureux que tout le monde se soit réuni », a déclaré Bryson à USA TODAY, remerciant les personnes qui ont aidé son chien.

Le garçon du Liban, en Virginie, voulait un chien depuis des années et pleurait lorsqu’il quittait le refuge pour animaux local après une visite, a déclaré Woodruff.

En mars, le chien d’un ami a eu des chiots et Woodruff a adopté Bruce, un mélange de laboratoire noir maintenant âgé de 4 mois. Très vite, Bryson et Bruce étaient inséparables.

« Ce sont les meilleurs amis », a déclaré Woodruff. « Ils s’aiment. »

Mais Bruce, autrefois un «chiot très joueur», ne sortait soudainement plus de sa cage et commençait à perdre du poids, a déclaré Woodruff.

Bruce a reçu un diagnostic de parvo, un virus contagieux qui peut être mortel s’il n’est pas traité. Woodruff avait donné à Bruce des vaccins auto-administrés, y compris pour le parvo, afin d’économiser de l’argent, mais ne s’était pas rendu compte qu’ils devaient être réfrigérés.

Les vétérinaires ont déclaré à Woodruff que cela coûterait 655 $ pour les trois premiers jours du traitement de Bruce et ont averti qu’il en faudrait plus, y compris des milliers de dollars pour le garder à l’hôpital pour animaux pendant la nuit jusqu’à une semaine. C’était un prix que la famille ne pouvait pas se permettre.

Woodruff a expliqué la situation à Bryson le lendemain matin. « Maman, je ne veux pas que Bruce meure », a-t-il dit en larmes. « Je vais prier pour qu’il ne meure pas. »

Après l’école, Bryson est rentré à la maison avec un plan : il a sorti un tas de papiers de son sac à dos – des dessins griffonnés au dos de ses devoirs d’un stand avec ses cartes Pokémon dessus. Il vendrait sa collection pour sauver son chiot.

Au début, Woodruff a découragé Bryson. « Nous allons trouver une solution », a-t-elle déclaré. « Ne t’en fais pas. »

Mais le lendemain, Woodruff était dans son cours de phlébotomie lorsque son mari a envoyé une photo de Bryson assis à une table dans la cour avant avec un panneau en bois qui disait: « Pokémon 4 SALE. » Woodruff a pleuré.

« C’était réconfortant, mais ça faisait mal à voir », a-t-elle déclaré. «Je ne voulais pas que ce soit quelque chose dont il ait à s’inquiéter. C’est mon travail. Mais le voir si altruiste m’a fait réaliser que j’avais fait quelque chose de bien en l’élevant pour qu’il soit comme ça.

Lentement, des poignées de voisins se sont rassemblés autour du stand de cartes Pokémon, pensant que le garçon ne faisait que vendre ses cartes pour de l’argent de poche supplémentaire. Mais quand ils ont découvert à quoi cela servait, la nouvelle a commencé à se répandre.

« Cela a commencé avec quelques voisins, puis ces gens ont dit aux gens et ils en ont dit à plus de gens, et ça a continué et ça a continué », a déclaré Woodruff.

Woodruff a partagé la photo de Bryson sur le stand sur un groupe Facebook local, espérant que plus de voisins s’arrêteraient. Elle a dit qu’elle ne s’attendait pas à « une effusion écrasante de soutien ».

Certains de ses amis du Michigan lui ont demandé de créer un GoFundMe pour Bryson, car ils vivaient trop loin pour soutenir le stand en personne. Woodruff a donc créé une page intitulée « Juste un garçon essayant de sauver son chien ».

« Je sais que je l’ai bien élevé », lit-on dans la description de GoFundMe. « Avec un cœur d’or parce qu’il est tellement inquiet pour notre Bruce, il est au bord de la route en essayant de vendre ce qu’il préfère au monde juste pour améliorer son chiot. »

Au fur et à mesure que l’histoire se répandait et que les dons en ligne affluaient, des dizaines de personnes se sont alignées sur le stand de Bryson. Vendant chaque carte entre 5 et 10 $, le garçon a collecté 400 $ en seulement deux après-midi.

Certains voisins ont apporté leurs propres collections de cartes Pokémon et ont donné à Bryson leurs cartes pour reconstituer sa collection. D’autres ont fait don d’argent et de fournitures pour chiens.

Le grand-père de Bryson, David Cole Jr., a déclaré que la famille avait reçu des messages de soutien de personnes en Chine, en Australie et en Irlande.

« Avec tout ce qui s’est passé au cours de la dernière année et demie, nous avons besoin d’un peu de soleil », a-t-il déclaré. « Mais pour Bryson, tout ce qu’il savait, c’est que son chiot était malade, et il ferait tout ce qu’il faut pour sauver son chiot. »

Bryson a même été invité au National Dog Show en novembre. Et lorsqu’un employé de la Pokémon Co. à Seattle a eu vent des efforts de Bryson, la société lui a envoyé des packs de cartes Pokémon rares.

« Il a été stupéfait quand il les a ouverts », a déclaré Woodruff.

Woodruff a déclaré que son fils, qu’elle décrit comme timide et introverti, a été submergé par l’attention. Après que leur station d’information locale l’ait interviewé, il a dit à sa mère: « Je veux juste être un enfant. »

« Je ne m’attendais à rien de tout cela », a déclaré Woodruff. « Cela m’a donné de l’espoir pour l’humanité. Voir des gens se rassembler comme ça pour aider mon petit garçon était tout simplement magnifique. »

Jusqu’à présent, le GoFundMe a collecté plus de 19 500 $. Woodruff a décidé de contacter les refuges locaux et les hôpitaux pour animaux et d’utiliser l’argent supplémentaire pour payer ce dont ils pourraient avoir besoin ou pour aider les familles qui ont du mal à payer les soins de santé de leurs chiens. Woodruff et Bryson ont aidé jusqu’à présent quatre familles à payer les soins médicaux de leurs chiens.

Pendant ce temps, Bruce est « de retour à la normale 10 fois », a déclaré Woodruff.

Woodruff a déclaré qu’elle espérait que l’histoire de Bryson et Bruce servirait d’avertissement aux gens pour qu’ils fassent vacciner leurs chiens et ne pas se fier aux vaccins auto-administrés à moins qu’ils n’aient l’expérience de les utiliser.

« J’espère que cette histoire aidera les gens à se rendre compte qu’il reste encore du bien dans ce monde », a-t-elle déclaré. «Je suis étonné par le tollé de soutien pour un petit garçon et son chien dans la petite ville de Liban, en Virginie. Qui aurait pensé.

Contactez News Now Reporter Christine Fernando à cfernando@usatoday.com ou suivez-la sur Twitter à @christinetfern.