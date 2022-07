Un garçon ukrainien de 7 ans, gravement brûlé et des éclats d’obus dans la tête après une frappe de missile russe | Nouvelles du monde

Un garçon ukrainien de sept ans a été gravement brûlé sur le corps et des éclats d’obus dans la tête à la suite d’une frappe de missile russe.

Mercredi, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Emine Dzheppar, a partagé une image de Roman, qui a été blessé le 14 juillet après une attaque russe. des missiles ont frappé la ville centrale de Vinnytsia.

Mme Dzheppar a déclaré que l’enfant avait de graves brûlures couvrant près de la moitié de son corps – 45 %.

L’image montre Roman dans un lit d’hôpital, avec des bandages enroulés autour de toute sa tête et couvrant son bras.

Jeudi dernier, des missiles de croisière ont touché un immeuble de bureaux et endommagé des immeubles résidentiels voisins, provoquant un énorme incendie qui s’est propagé à un parking et a incendié des véhicules.

Les frappes sur Vinnytsia ont été lancées par un sous-marin russe et ont été les derniers incidents à avoir coûté la vie à des civils en Ukraine.

Au moins 24 personnes ont été tuées dans l’attaque, dont deux garçons âgés de sept et huit ans, et plus de 200 ont été blessées.

Parmi les tués figuraient un Liza Dmytrieva, une fille de quatre ans.

Liza, qui souffrait du syndrome de Down, a été prise dans l’explosion aux côtés de sa mère alors que le couple se dirigeait vers un orthophoniste.

L’explosion a tué Liza et laissé sa mère, Iryna, dans un “état grave” dans une unité de soins intensifs.

Les images du corps sans vie de Liza sur le sol à côté de son landau taché de sang, postées par les services d’urgence ukrainiens, sont devenues virales.

Suite à l’attaque, le président ukrainien Volodymr Zelenskyy a déclaré : “Chaque jour, la Russie détruit la population civile, tue des enfants ukrainiens et dirige des roquettes sur des objets civils… là où il n’y a pas d’armée”.

Mme Dzheppar a ajouté que le père de Roman avait découvert que sa femme était décédée il y a trois jours après les résultats de l’ADN.

Des images vidéo de la scène ont montré une épaisse fumée noire s’échappant d’un bâtiment alors que les services d’urgence luttaient contre l’incendie.

Tout au long de la guerre en Ukraine, la Russie a nié à plusieurs reprises avoir délibérément ciblé des civils.

Vinnytsia est située à 200 km (125 miles) au sud-ouest de la capitale du pays, Kyiv.