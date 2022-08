Un garçon ukrainien commence une nouvelle vie grâce aux échecs

M. Townsend et sa famille accueillent Maksym et sa mère après que la fédération ait essentiellement joué les entremetteurs et leur ait demandé s’ils seraient prêts à parrainer la paire.

Selon les Nations Unies, plus de six millions de réfugiés ont quitté l’Ukraine pour l’Europe, chacun faisant face aux défis d’une vie déchirée par la guerre : une terre étrangère, une langue inconnue et des liens ténus avec des systèmes de soutien comme l’éducation et les soins de santé – s’ils ont tous des liens. Trouver une activité qui offre concentration et stabilité peut aider les exilés à surmonter les angoisses et les bouleversements liés au redémarrage de la vie loin de chez eux.

Pour Maksym, c’était les échecs.