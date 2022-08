Un garçon survit à une attaque de cougar près de Rocky Mountain House

Avertissement : Cette histoire contient un contenu dérangeant.

Un garçon de sept ans se remet à l’hôpital après avoir été attaqué par un couguar au nord de Rocky Mountain House le week-end.

Chay Feuser, la mère de Carson Feuser, a déclaré que son fils séjournait avec ses deux sœurs et une amie de la famille, Alicia, dans un camping près de Buster Creek, en Alberta, dimanche matin lorsque l’animal a attaqué.

Elle a dit que les enfants retournaient à la caravane lorsque le couguar s’est accroché à la tête et au cou de Carson, faisant hurler les autres enfants.

“Alicia saute – vole – hors de sa chaise de jardin et court là-bas et attrape juste un gros rocher sur la plage et ferme les yeux et le jette et prie Dieu qu’elle ne frappe pas Cason”, a déclaré Chay. “Et Dieu merci, elle a frappé le couguar en pleine tête et cela l’a surpris et il a lâché Cason de son emprise mortelle.”

STARS a transporté Cason au Stollery Children’s Hospital d’Edmonton dans un état stable, où il a subi une intervention chirurgicale.

Chay a déclaré avoir reçu plus de 200 agrafes et camps chirurgicaux et points de suture à la tête, au cou et à la poitrine. Il aura besoin d’une chirurgie dentaire plus tard, ajoute-t-elle, pour retirer une dent endommagée de l’endroit où la dent du couguar a heurté la mâchoire de Carson.

“J’ai essayé de lui donner une douche ce matin et il s’est aperçu dans le miroir et s’est complètement effondré”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il y avait des professionnels de la santé mentale prêts à travailler avec tous les enfants. “Mais je pense que chaque jour à partir de maintenant ira mieux.”

À la fin de la journée, Chay a dit que c’était un miracle que son fils Cason n’ait pas été plus mal blessé.

“Vous avez toujours peur des couguars, mais vous ne pensez jamais que cela arriverait”, a-t-elle déclaré.

“Le fait que [it] n’était pas un couguar adulte, c’est ce qui lui a sauvé la vie.

Cason, 7 ans, a été attaqué par un couguar alors qu’il campait près de Rocky Mountain House le 31 juillet 2022. (Autorisation : Chay Feuser)

COUGAR euthanasié

Une cougar femelle subadulte a été euthanasiée plus tôt à 150 mètres du site de l’attaque, Alberta Fish and Wildlife Insp. Rob Kohut a déclaré à CTV News.

La zone a été fermée jusqu’à mardi matin lorsqu’un laboratoire médico-légal a confirmé avec l’ADN que le couguar était responsable de l’attaque du garçon.

En dessous de Selon les directives du Conseil canadien de protection des animaux, l’Alberta peut euthanasier un couguar s’il est conditionné à se nourrir de sources de nourriture non naturelles ou fréquent dans les zones d’utilisation humaine, ou s’il représente une menace ou a attaqué un animal de compagnie, du bétail ou un humain, que ce soit provoqué ou provoqué. ne pas.

Cason, 7 ans, a été attaqué par un couguar alors qu’il campait près de Rocky Mountain House le 31 juillet 2022. (Autorisation : Chay Feuser)

PRÉCAUTIONS POUR LES COUGARS

Kohut a qualifié les rencontres de couguars de rares car les animaux sont normalement timides envers les humains et quitteront généralement la région s’ils savent que des humains sont à proximité. Cependant, il a conseillé de prendre des précautions :

Voyagez en groupe et emportez une forme de protection, comme un spray anti-ours.

Si vous voyez un couguar au loin, ne courez pas et ne tournez pas le dos. Si le couguar semble ignorer votre présence, rassemblez les enfants et les animaux domestiques à proximité et reculez lentement hors de la zone.

Si le couguar siffle et gronde ou regarde et suit vos mouvements, ne courez pas et ne faites pas le mort. Faites-vous paraître grand et parlez fort.

Si le couguar entre en contact, ripostez et n’abandonnez pas. Utilisez tous les moyens à votre disposition.

Ne nourrissez jamais aucun type d’animaux sauvages afin d’aider à empêcher les couguars et autres prédateurs de venir dans votre quartier. Attirer des animaux sauvages tels que des cerfs ou de petits animaux attirera à son tour des couguars et d’autres prédateurs. Les cerfs urbains qui se nourrissent de sources non naturelles ont tendance à devenir plus lents et plus dociles, ce qui en fait des proies plus faciles et rend peut-être les couguars plus susceptibles d’entrer dans les zones d’utilisation humaine si les cerfs sont plus faciles à attraper.

Plus de conseils sont disponibles en ligne.

Plus à venir…